Mario Iorgulescu
Superliga

Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 18.01.2026, ora 20:55
Actualizat: 18.01.2026, ora 20:56
  • Mario Iorgulescu (30 de ani), fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu (69 de ani), a vorbit despre accidentul pe care l-a produs, într-un live pe rețelele de socializare.
  • Iorgulescu junior a aruncat cuvinte greu de reprodus și a acuzat familia lui Dani Vicol, bărbatul decedat în accident, că l-ar fi șantajat pe tatăl său.

Mario Iorgulescu a intrat într-un live pe rețelele de socializare cu Fulgy, fiul lăutarilor Ioniță și Viorica de la Clejani, care a fost și el implicat în scandaluri legate de consumul de droguri și internat în urmă cu 5 ani la Spitalul Clinic de Psihiatrie Obregia.

Mario Iorgulescu, declarații sfidătoare pe rețelele de socializare: „Justiția nu are ce să îmi facă”

Fiul președintelui LPF a amenințat-o pe Melek, văduva lui Dani Vicol, și a avut declarații sfidătoare la adresa victimei, dar și a justiției.

A spus că Dani Vicol ar fi fost drogat la momentul accidentului și susține că justiția nu are ce să îi facă, acesta având certificat de handicap.

„A fost un accident, n-am vrut. Nu e ca și cum am intenționat să intru cu mașina în el. Eu n-am murit pentru că am fost mai puternic. Lumea mă urăște pentru că a ascultat doar părerea lui Melek, nu a ascultat și părerea mea.

Ăla era drogat mort și nu zic nimic. Era drogat mort, era culpă comună. Dacă se respecta legea, era culpă comună. Nici el n-avea ce să caute pe stradă cu 10 grame de cocaină în sânge.

Justiția din România n-are ce să-mi facă mie că am acte de handicap. În cel mai rău caz mă duc la pârnaie. Și nici la pârnaie n-au ce să-mi facă pentru că și acolo am protecție.

La jumătate de oră după accident, când eu eram în comă, unchiul sau tatăl lui i-a cerut 3 milioane de euro lui tata”, a spus Mario Iorgulescu.

Declarațiile vin la doar câteva zile după ce Mario Iorgulescu a acordat un interviu controversat, contestat de Gino, care a precizat că fiul său „suferă de afecțiuni medicale psihice grave, din păcate ireversibile”. Ulterior, fiul șefului LPF a fost dat dispărut.

  • Iorgulescu jr. a fost condamnat la 8 ani de închisoare cu executare, însă pedeapsa nu poate fi pusă în aplicare, pentru că acesta a fost scos din țară și internat într-o clinică de boli psihice, din Italia.

