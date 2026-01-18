„Ăsta nu a fost fotbal” Leo Grozavu, nervos după înfrângerea cu Csikszereda: „Nicăieri în lume nu cred că se juca în  asemenea condiții”
Leo Grozavu/ Foto: sportpictures.eu
„Ăsta nu a fost fotbal" Leo Grozavu, nervos după înfrângerea cu Csikszereda: „Nicăieri în lume nu cred că se juca în asemenea condiții"

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 18.01.2026, ora 20:30
alt-text Actualizat: 18.01.2026, ora 20:32
  • Csikszereda - Botoșani 1-0. Leo Grozavu (58 de ani), tehnicianul moldovenilor, a vorbit despre înfrângerea cu formația care se află pe locul 14 în Liga 1.
  • Robert Ilyeș (51 de ani), antrenorul ciucanilor, este încrezător după cea de-a patra victorie obținută în Superliga.

Marton Eppel a deschis scorul în prima repriză, în minutul 45, iar tabela a rămas neschimbată până la final.

Csikszereda - Botoșani 1-0. Leo Grozavu: „Rezultatul a fost datorat hazardului”

La final, antrenorul moldovenilor s-a plâns de starea terenului și a susținut că a fost aproape imposibil de jucat, aspect reclamat în aceste zile și de alte cluburi și echipe din Liga 1, afectate de valul de ger care a coincis cu etapa #22 din Superliga.

„Nu sunt multe de comentat. Eu despre fotbal nu am ce să vorbesc, pentru că a fost un rezultat datorat hazardului. Felicit cele două echipe pentru ceea ce au încercat să facă, chiar și în condițiile unui teren impracticabil.

Din punctul meu de vedere, este foarte greu să joci fotbal pe o asemenea suprafață, dar nu din cauza asta am pierdut, pentru că și adversarii noștri au jucat pe același teren.

Au prins un șut norocos, iar jucătorii celor două echipe au încercat pe cât posibil să joace, pentru că e foarte greu să ții echilibrul pe un asemenea teren, cu foarte multe porțiuni cu gheață.

În niciun campionat din lumea asta nu cred că se joacă o partidă oficială, pe un asemenea teren. A fost o luptă oarbă, cu mingi aruncate la întâmplare. Ăsta nu a fost fotbal!”, a declarat Leo Grozavu, conform digisport.ro.

Groza­vu a recunoscut că Csikszereda a avut un plus la capitolul atitudine, deși formația moldoveană și-a creat și ea ocazii de gol.

La capitolul devotament și atitudine, gazdele au fost peste noi, de asta au și câștigat. Dacă nu intrăm în play-off nu e o tragedie. Noi nu am avut acest obiectiv când a început campionatul. Leo Grozavu, antrenor FC Botoșan

Botoșani se află pe locul 4 în Superliga, cu 38 de puncte Oțelul Galați, echipa de pe 7, primul loc care nu duce în play-off, are 33.

Robert Ilyeș: „Dacă vom arăta aşa şi la meciurile viitoare, putem spera la mai mult

Robert Ilyeș, tehnicianul ciucanilor, s-a declarat foarte mulțumit atât de rezultat, cât și de atitudinea elevilor săi.

„Sunt foarte fericit pentru că am avut un meci cu o intensitate foarte mare, am avut în faţă o echipă care a pierdut doar de trei ori. Mă bucur că am luat toate cele 3 puncte.

Chiar vreau să-l felicit pe Eduard Pap, el ne-a ţinut în viaţă. Cei de la Botoşani au avut ocazii foarte mari. Am meritat să câştigăm, pentru că am luptat.

Mă bucur că am fost foarte disciplinaţi tactic, asta mă bucură cel mai mult. Dacă vom arăta aşa şi la meciurile viitoare, putem spera la mai mult. Îmi doresc foarte mult să reuşim să rămânem în prima ligă”, a spus tehnicianul ciucanilor, conform primasport.ro.

14
este locul ocupat de Csikszereda. A adunat cele 19 puncte din 4 victorii, 7 remize și 11 înfrângeri

