Mihai Stoica (61 de ani), președinte CA la FCSB, i-a dat replica lui Marius Baciu (51 de ani), fostul antrenor al roș-albaștrilor.

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În urmă cu două seri, tehnicianul a avut prima apariție la TV, după despărțirea de FCSB.

Când a fost întrebat dacă are vreun reproș la adresa cuiva, Baciu a vorbit și despre Mihai Stoica: „Când îl vedeam aici (n.r. - la emisiuni), n-am simțit că sunt foarte susținut, să-mi dea și mai multă putere. Eu niciodată nu am văzut emisiunile, am încercat să mă feresc. Îmi spuneau mama, tata, că se uită la televizor, și mă întrebau: «Are omul ăla ceva cu tine?».”

Mihai Stoica, răspuns pentru Marius Baciu: „Nu înțeleg!”

După ce a văzut imaginile cu afirmațiile făcute de fostul tehnician al roș-albaștrilor la adresa sa, oficialul de la FCSB a scos telefonul și a citit mesajele de mulțumire pe care le primea de la acesta pentru susținerea acordată.

„Luni, 24 august: «Felicitări pentru emisiune, presidente! Top» .

Marți, 8 septembrie: «Mulțumesc mult pentru susținere și cuvintele frumoase, MM! Chiar am avut niște zile crunte. Te înțeleg perfect și pe tine. Las totul în voia lui Dumnezeu!»

Nu înțeleg! Câteodată mă felicit că nu vorbesc cu nimeni la telefon în afară de Gigi. Eu schimb mesaje. Urăsc să vorbesc la telefon. Așa, îmi rămân mesajele.

Eu am spus o chestie foarte clară. Tot timpul am optat pentru un antrenor străin. Nu s-a putut, Gigi hotărăște. Am spus că, dacă e român, trebuie să fi demonstrat ceva ca să ajungă la noi sau să fie Dică, Rădoi, Baciu, o fostă glorie a Stelei.

Ce aș fi putut să spun mai mult la emisiuni? Eu am susținut orice antrenor cu care am lucrat pentru că aveam tot interesul ca treaba să meargă.

Da, mă surprinde oarecum ce spune. Ba îmi mulțumești pentru ce spuneam la emisiuni, dar nu mi-ai spus niciodată: «Bă, spune mama că nu m-ai susținut»”, a spus Mihai Stoica la emisiunea „Fotbal Show” de la Prima Sport.

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