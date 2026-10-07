Marius Baciu (51 de ani) a dezvăluit marele său regret după scurta aventură de pe banca tehnică celor de la FCSB.

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Tehnicianul a fost demis după eșecul cu U Craiova, scor 0-5, la capătul primelor 10 etape din noul sezon, perioadă în care echipa a adunat doar 12 puncte în Superligă.

Marius Baciu „Îmi reproșez că n-am țipat mai tare pentru a juca cu Radunovic la meciul cu Auda”

Baciu susține că și-a exprimat dorința de a juca cu Radunovic la închidere în meciul care a dus la eliminarea din Conference League, însă decizia finală nu i-a aparținut.

„La meciul cu Auda eu zic că am făcut niște greșeli. Și mă refer că nu cred că m-am putut face atât de bineînțeles. Nici față de MM, mai ales că eu am ținut legătura tot timpul cu MM.

MM m-a susținut, a fost omul pe care l-am simțit destul de aproape, dar nici pe el, să zic așa, nu știu unde să-l încadrez până la urmă. Dar intrarea lui Gnahore la meciul cu Auda cred că n-a fost cea mai potrivită, având în vedere că venise de foarte scurt timp.

Eu am încercat, sau cel puțin am transmis ceea ce am simțit eu. Că mi-am dorit foarte mult să jucăm cu Risto, cu Radunovic, care mi s-a părut unul dintre jucători cei mai potriviți pentru poziția asta, după ce l-am pierdut pe Lixandru, care era un jucător de mijlocul terenului.

Asta cred că îmi reproșez, că n-am urlat mai mult, n-am țipat mai mult pentru a juca el, pentru că nu s-a vrut să se joace cu el până la urmă și eu consider că Radunovic e unul dintre cei mai buni jucători... Asta a fost o eroare care a influențat... A influențat foarte mult.

Chiar dacă noi, în următorul meci, am jucat tot cu el acolo, mijlocaș central, chiar dacă am câștigat foarte greu cu Botoșani. A urmat meciul de la UTA, unde noi am jucat foarte bine în prima repriză”, a spus Marius Baciu, la Prima Sport.

Marius Baciu: „ N-am discutat foarte mult cu domnul Becali. N-am vrut să sar peste MM”

Cât despre relația cu patronul Gigi Becali, care intervine adesea la echipă, Baciu a transmis:

„Cu mine nu a fost nici deloc agresiv. Discuțiile mele, cele mai multe, au fost cu MM. Eu n-am avut mare lucru. N-am discutat foarte mult cu domnul Becali. Eu n-am vrut niciodată să-l sar pe MM. Și asta am considerat, și profesional, să stau de vorbă cu el.

Acum, dacă el i-a transmis ceea ce am discutat... Eu niciodată n-am discutat direct cu Becali. Eu sunt liniștit sufletește, pentru că eu, conducătorul staff-ului, am făcut tot ce a ținut de noi pentru a face lucrurile profesionist și corect.

Dar, iarăși îmi pare rău, pentru că totuși am fost limitați la niște lucruri și chiar nu puteai să faci mai mult”, a mai spus Baciu.

Marius Baciu: „ N-am simțit că sunt foarte susținut de Mihai Stoica”

Întrebat dacă are vreun reproș la adresa cuiva după despărțirea de FCSB, Baciu a vorbit și despre Mihai Stoica:

„Pe MM îl respect, că mi-a fost conducător. La cum era el în fața mea, nu aveam ce să-i reproșez. Dar când îl vedeam aici (n.red. - la emisiuni), n-am simțit că sunt foarte susținut, să-mi dea și mai multă putere. Eu niciodată nu am văzut emisiunile, am încercat să mă feresc. Îmi spuneau mama, tata, că se uită la televizor, și mă întrebau: «Are omul ăla ceva cu tine?».

Eu îi spuneam lui MM cum văd lucrurile. Spuneam ce simt. Că nu s-a ajuns la deciziile alea e altă problemă.

Până la urmă, știi cum e, pam-pam, s-a spălat pe mâini, a venit alt antrenor și s-a terminat. Sufletul mi-e curat și știu că am lucrat la standarde cât se poate de ridicate. Mi se pare că a lăsat și mulți slobozi la gură (n.red. - în emisiuni), dar nu m-a afectat.”

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