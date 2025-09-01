„Ne iei peste picior?” Mihai Stoica, despre dialogul dintre Pintilii și Colțescu, de la finalul meciului CFR - FCSB: „E o mare neobrăzare!” +7 foto
Sebastian Colțscu FOTO: Sport Pictures
„Ne iei peste picior?" Mihai Stoica, despre dialogul dintre Pintilii și Colțescu, de la finalul meciului CFR - FCSB: „E o mare neobrăzare!"

Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 01.09.2025, ora 22:14
Actualizat: 01.09.2025, ora 22:14
  • Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al celor de la FCSB, a comentat dialogul care a avut loc între Mihai Pintilii (40 de ani) și Sebastian Colțescu (48 de ani).

După meciul dintre CFR Cluj și FCSB, scor 2-2, arbitrajul ui Sebastian Colțescu a provocat mai multe controverse.

Mihai Stoica, despre dialogul dintre Pintilii și Colțescu: „Este o mare neobrăzare”

Conducătorul celor de la FCSB a detaliat dialogul care a avut loc la vestiare, între Mihai Pintilii și Sebastian Colțescu.

„Colțescu are neobrăzarea să vină la vestiar și să-i spună lui Pintilii... A venit și i-a zis «A înjurat cineva, Pintilii, ești responsabil».

Într-adevăr, antrenorul principal este responsabil pentru comportamentul celor de pe bancă în timpul meciului.

Pintilii i-a spus: «Nu sunt eu antrenor, nu știu cine a înjurat», iar apoi Colțescu i-a zis: «Lasă că îl sun pe Gigi Becali». Asta am auzit-o chiar eu. E o mare neobrăzare din partea lui Colțescu!

Ne iei peste picior? Păi, ne-ai luat în timpul meciului peste picior. Asta este o sfidare a unei echipe care cu 3 zile în urmă o bătuse cu 3-0 pe Aberdeen”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

CFR - FCSB, meci FOTO Sportpictures (2).jpg
CFR - FCSB, meci FOTO Sportpictures (2).jpg

CFR - FCSB, meci FOTO Sportpictures (1).jpg CFR - FCSB, meci FOTO Sportpictures (2).jpg CFR - FCSB, meci FOTO Sportpictures (3).jpg CFR - FCSB, meci FOTO Sportpictures (4).jpg CFR - FCSB, meci FOTO Sportpictures (5).jpg
CFR Cluj - FCSB. Gigi Becali: „Ne luăm la mișto?”

Patronul FCSB a fost cel care a dezvăluit dialogul, chiar după meci.

„Păi, Colțescu n-auzi ce făcea? Ce îl interesa pe el? Întreba pe acolo. L-a luat pe Pintilii: «Cine a înjurat? Cine a comentat?» Și Pintilii i-a zis: «Nu știu frate, nu mă întreba pe mine că nu sunt antrenor».

La care Colțescu: «Lasă, că îl sun pe Gigi Becali». Adică nu e el (n.r. – Pintilii) antrenorul, e Gigi Becali.

Păi, dacă ne luăm la mișto… Îl suni tu pe Gigi Becali? Ce facem? Ne luăm la mișto?”, a declarat patronul FCSB aseară, la Prima Sport.

VIDEO. CFR CLUJ - FCSB 2-2. Momentul în care Aly Abeid l-a pălmuit pe Adrian Șut

21:23
21:06
01.09
01.09
01.09
01.09
10:03
01.09
01.09
01.09
01.09
