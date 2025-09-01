CFR Cluj - FCSB 2-2. Mihai Stoica (60 de ani) a lămurit absența anumitor titulari din echipa de start a campioanei.

O parte dintre jucătorii de bază au fost supuși unor investigații din care au rezultat mai multe riscuri pentru o accidentare la nivel muscular.

FCSB a remizat în deplasarea din Gruia, scor 2-2, bifând al șaselea meci consecutiv fără victorie în Liga 1.

Mihai Stoica: „Nu putem să riscăm integritatea corporală a jucătorilor”

Oficialul campioanei a explicat că jucători precum Radunovic, Bîrligea sau Lixandru aveau un risc ridicat de accidentari musculare, în urma investigațiilor făcute.

„Nu puteau să joace. Există o aplicație care spune unde sunt problemele jucătorilor, încărcarea musculară, unde există risc foarte mare de accidentare.

Lixandru n-a putut să joace, Risto (Radunovic) n-a putut să joace de la început, Bîrligea n-a putut să joace, drept dovadă că a intrat după și s-a accidentat. Crețu n-a putut să joace.

Acolo îți arată o zonă roșie, muscular și cardiac. Ce să facem? Nu putem să riscăm integritatea corporală a jucătorilor. Ne așteaptă un sezon dificil, jucăm la trei zile”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

Cum a început FCSB meciul de la CFR Cluj:

Târnovanu - Graovac, Ngezana, M. Popescu, Pantea - Chiricheș, Șut - Toma, Tănase, Cisotti - Thiam

VIDEO. Marius Avram, „Lumini și Umbre”, ep. 13. Presiuni, corupție și sacrificii ascunse în arbitraj

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport