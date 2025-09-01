Burleanu despre arbitraj Președintele FRF, reacție după fazele controversate de la CFR - FCSB: „Nu te uiți în propria ogradă, dai vina pe arbitru”

Răzvan Burleanu (41 de ani), președintele Federației Române de Fotbal (FRF), a vorbit despre erorile de arbitraj din Liga 1.

După remiza dintre CFR Cluj și FCSB, scor 2-2, mai multe discuții legate de deciziile „centralului” Sebastian Colțescu au apărut în spațiul public.

Răzvan Burleanu, despre greșelile de arbitraj: „Când o echipă pierde, dă vina pe arbitru”

Conducătorul Federației este de părere că arbitrajul românesc se află într-o continuă creștere. De asemenea, acesta a vorbit și despre deciziile controversate de la meciul CFR - FCSB.

Burleanu consideră că echipele ar trebui să își analizeze propria evoluție, fără a mai invoca motive legate de arbitraj.

„Trebuie să ne obișnuim. Și în România, dar și la nivel internațional, întotdeauna când o echipă pierde, ai o nemulțumire și niciodată nu te uiți în propria ta ogradă, ci dai vina pe arbitru.

Cu siguranță, arbitrii noștri în momentul de față performează la nivel internațional. România este în top 5 în ceea ce înseamnă delegări la nivel internațional, ceea ce înseamnă că arbitrii noștri se bucură de o recunoaștere la nivel internațional.

Iar ceea ce ne dorim e să asistăm la un număr cât mai mic de greșeli și în același timp discuții cât mai puține”, a declarat Răzvan Burleanu.

Răzvan Burleanu: „Vom avea primul hub pentru sistemul VAR din România”

„Față de Europa, numărul de camere cu care se filmează un meci de fotbal din România, faptul că nu toate stadioanele corespund în ceea ce înseamnă amplasamentul camerelor...iarăși mai avem câteodată și această problemă legată de tehnologie.

Acestea sunt lucruri la care lucrăm în această perioadă de timp cu deținătorul de drepturi TV, cu televiziunile. Nu în mod întâmplător, din luna martie, vom avea aici primul hub pentru implementarea sistemului var din România” , a mai adăugat Răzvan Burleanu.

VIDEO. Marius Avram, „Lumini și Umbre”, ep. 13. Presiuni, corupție și sacrificii ascunse în arbitraj

