UEFA a organizat luni tragerea la sorți pentru tururile preliminare din Youth League, unde vor evolua și juniorii celor de la FCSB.

FCSB va întâlni Lokomotiva Zagreb în dublă manșă, în turul doi.

După Farul Constanța în sezonul precedent, FCSB este formația care va reprezenta acum România în UEFA Youth League, echivalentul Ligii Campionilor de la seniori.

FCSB va întâlni Lokomotiva Zagreb în turul doi din Youth League

Juniorii campioanei vor evolua direct în turul doi al competiției, pe traseul campioanelor.

Cele două manșe cu Lokomotiva Zagreb se vor juca pe 22 octombrie și 5 noiembrie, returul fiind pe teren propriu pentru FCSB.

Echipa croată este cea care a eliminat Farul în turul trei din sezonul trecut, scor 0-2 și 1-4 în cele două partide disputate.

Dacă va trece de ambele tururi, FCSB va evolua în play-off-ul principal al competiției, alături de echipele care vor trece de faza ligii.

În grupa XXL a competiției vor evolua tot 36 de echipe, adică exact juniorii celor 36 de formații care evoluează și în faza principală la seniori. De acolo, 22 dintre ele vor merge mai departe, alături de cele 10 câștigătoare ale turului trei.

Astfel, un total de 32 de echipe se vor întâlni în 16 meciuri, în primăvara europeană.

În această ediție vor fi eligibili jucătorii născuți începând cu anul 2007, cele mai importante nume de la FCSB fiind: Mihai Toma, Alexandru Stoian, Andrei Dăncuș și David Popa.

VIDEO. Marius Avram, „Lumini și Umbre”, ep. 13. Presiuni, corupție și sacrificii ascunse în arbitraj

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport