Revenire amânată  Noi probleme pentru vedeta FCSB: „Dacă nu merge așa, va trebui o nouă intervenție chirurgicală” +9 foto
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Revenire amânată Noi probleme pentru vedeta FCSB: „Dacă nu merge așa, va trebui o nouă intervenție chirurgicală”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 24.08.2026, ora 23:59
alt-text Actualizat: 24.08.2026, ora 23:59
  • Mihai Stoica (61 de ani) a oferit noi detalii despre situația medicală a lui Mihai Popescu (33 de ani) și a anunțat când ar putea reveni fundașul FCSB pe teren.
  • Oficialul roș-albaștrilor a vorbit și despre Siyabonga Ngezana (29 de ani), care se reface după operația la genunchi.
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În urmă cu mai bine de o lună, Mihai Popescu a efectuat noi investigații medicale, după ce s-a accidentat la antrenamente și era suspect de o ruptură a ligamentului încrucișat anterior de la genunchiul stâng.

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Mihai Stoica, despre situația lui Popescu: „Ar trebui ca pe la jumătatea primei părți a sezonului să revină”

Mihai Stoica a anunțat acum că fundașul de la FCSB are din nou probleme și ar putea reveni pe teren peste două luni.

„Mihai Popescu, sâmbătă, când doctorul Bogdan Ioan Codoreanu, fostul nostru medic trebuia să plece în concediu, și-a amânat câteva ore plecarea pentru a-i face o infiltrație lui Mihai și ar trebui ca pe la jumătatea primei părți a sezonului, cam peste două luni, așa, să revină.

Există o leziune și trebuie să se repare așa. Dacă nu merge așa, va trebui o nouă intervenție chirurgicală. Aia ar însemna iar mult timp de pauză. De când am văzut ce s-a întâmplat și cu Popescu am luat o decizie, am vorbit și cu Gică Hagi, mi-a explicat ce se întâmplă și cu Ianis (Hagi).

Deci, niciun jucător nu va mai juca în mai puțin de 9 luni de zile după o astfel de intervenție, indiferent că vine nu știu ce doctor și îmi spune că e gata în șase luni.

Americanii nu sunt proști, sunt evoluați la capitolul ăsta. La ei, ruptură de ligamente încrucișate, gata un an, la revedere. În Anglia, în Scoția, la fel. Ianis putea să joace, dar nu l-au lăsat. Așa vom face și noi. Nu mai băgăm jucători să joace că spune chirurgul X”, a declarat Mihai Stoica, conform fanatik.ro.

Mihai Popescu (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)
Mihai Popescu (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)

Galerie foto (9 imagini)

Mihai Popescu (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Mihai Popescu (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Mihai Popescu (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Mihai Popescu (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Mihai Popescu (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)
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Popescu s-a accidentat înaintea primului meci al FCSB-ului din noul sezon, câștigat cu 2-0 în fața celor de la FC Argeș.

Deși au existat temeri că ar fi suferit o nouă ruptură a ligamentului încrucișat anterior, investigațiile au exclus o astfel de leziune. Diagnosticul a indicat o inflamație în zona ligamentelor, iar jucătorul a urmat un tratament PRP.

Fotbalistul își rupsese ligamentul încrucișat anterior al genunchiului stâng în octombrie 2025, în partida România - Austria, scor 1-0, din preliminariile Campionatului Mondial.

Fundașul a revenit într-un meci oficial în martie 2026, la 154 de zile după accidentare, și a jucat 14 minute în partida FCSB - Metaloglobus, scor 0-0.

28 de meciuri
a jucat Mihai Popescu în sezonul trecut pentru FCSB. A marcat un gol

Mihai Stoica, despre Ngezana: „Cam pe la 10 octombrie va fi gata”

Oficialul FCSB a oferit detalii și despre situația lui Siyabonga Ngezana, fundaș care se recuperează după operația suferită la genunchiul drept.

„Cu certitudine Ngezana nu va fi apt de joc înainte de întrerupere (n.r. a echipei naționale, din septembrie). Cam pe la 10 octombrie va fi gata.

Cred că după întrerupere (n.r. meciurile naționalelor) mai degrabă va fi 100%, întreruperea fiind de pe 20 septembrie până pe 10 octombrie. Cam atunci va fi 100%”, a mai spus Mihai Stoica.

VIDEO. Golul marcat de Andrei Cordea în CFR Cluj - FCSB 1-0

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