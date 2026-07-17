Veste cruntă pentru FCSB Un titular este suspect de încă o ruptură de ligamente încrucișate

Mihai Popescu (33 de ani) este suspect de ruptură de ligamente încrucișate la genunchiul stâng, o problemă cu care s-a mai confruntat și anul trecut.

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Piesă importantă în apărarea FCSB în precedentele sezoane, Mihai Popescu s-a accidentat la ultimele antrenamente ale echipei și a devenit indisponibil pentru duelul cu FC Argeș.

Mihai Popescu, suspect de ruptură de ligamente încrucișate la genunchiul stâng

Situația stoperului pare să fie una îngrijorătoare. Din informațiile GOLAZO.ro, fundașul central este suspect de ruptură de ligamente încrucișate la genunchiul stâng.

Mihai Popescu s-a mai confruntat cu o accidentare similară în octombrie 2025, suferită în partida România - Austria, scor 1-0, din preliminariile Campionatului Mondiale 2026.

Fundașul a lipsit aproximativ șase luni, iar evoluțiile sale i-au convins pe conducătorii clubului să-i prelungească înțelegerea până în vara anului 2028.

În cazul în care accidentare se va confirma, Popescu va fi indisponibil până la finalul sezonului, iar FCSB va aduce un nou fundaș central!

67 de meciuri a adunat Mihai Popescu în tricoul FCSB de la transferul din 2024, de la Farul. Fundașul a mai evoluat pentru Dinamo, Heart of Midlothian, FC Voluntari și St. Mirren

FCSB, doi fundași de meserie în lot

Pe lângă Mihai Popescu, Marius Baciu nu se va putea baza nici pe Siyabonga Ngezana. Sud-africanul se recuperează după operația suferită la genunchiul drept.

În acest moment, FCSB mai are în lot doar doi fundași de meserie. Este vorba de Andre Duarte și Joyskim Dawa.

Mihai Popescu a sosit la FCSB în anul 2024 de la Farul Constanța, în schimbul sumei de 250.000 de euro.

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