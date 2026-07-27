- Mihai Popescu (33 de ani), fundașul central al celor de la FCSB, a efectuat noi investigații medicale, la o săptămână după accidentarea suferită la antrenament.
- Potrivit informațiilor GOLAZO.ro, fotbalistul nu va avea nevoie de intervenție chirurgicală și urmează să înceapă o nouă etapă a recuperării.
Mihai Popescu, unul dintre oamenii importanți din defensiva FCSB în sezoanele precedente, era suspect de o ruptură a ligamentului încrucișat anterior de la genunchiul stâng.
Mihai Popescu a scăpat de operație și revine pe teren
În ultimele zile, Popescu s-a pregătit separat, în sala de forță. Începând din această săptămână, fundașul va ieși pe teren și va crește treptat intensitatea exercițiilor.
Staff-ul medical va urmări modul în care răspunde genunchiul la efort înainte ca jucătorul să reintre în programul normal al echipei.
Popescu s-a accidentat înaintea primului meci al FCSB-ului din noul sezon, câștigat cu 2-0 în fața celor de la FC Argeș.
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Deși au existat temeri că ar fi suferit o nouă ruptură a ligamentului încrucișat anterior, investigațiile au exclus o astfel de leziune. Diagnosticul a indicat o inflamație în zona ligamentelor, iar jucătorul a urmat un tratament PRP.
Fotbalistul își rupsese ligamentul încrucișat anterior al genunchiului stâng în octombrie 2025, în partida România - Austria, scor 1-0, din preliminariile Campionatului Mondial.
Fundașul a revenit într-un meci oficial în martie 2026, la 154 de zile după accidentare, și a jucat 14 minute în partida FCSB - Metaloglobus, scor 0-0.
FCSB se bazează în centrul defensivei pe Joyskim Dawa și Andre Duarte, Siyabonga Ngezana fiind și el încă nerefăcut. Imediat după accidentarea suferită de Popescu, „roș-albaștrii” l-au transferat de urgență pe congolezul Dylan Batubinsika.