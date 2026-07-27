Încă un fundaș disponibil FCSB primește vești bune: ar putea fi titular în scurt timp! +9 foto
Mihai Popescu (FOTO: Sport Pictures)
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Încă un fundaș disponibil FCSB primește vești bune: ar putea fi titular în scurt timp!

alt-text Ionuț Cojocaru , Dan Udrea
alt-text Publicat: 27.07.2026, ora 09:18
alt-text Actualizat: 27.07.2026, ora 09:18
  • Mihai Popescu (33 de ani), fundașul central al celor de la FCSB, a efectuat noi investigații medicale, la o săptămână după accidentarea suferită la antrenament.
  • Potrivit informațiilor GOLAZO.ro, fotbalistul nu va avea nevoie de intervenție chirurgicală și urmează să înceapă o nouă etapă a recuperării.
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Mihai Popescu, unul dintre oamenii importanți din defensiva FCSB în sezoanele precedente, era suspect de o ruptură a ligamentului încrucișat anterior de la genunchiul stâng.

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Mihai Popescu a scăpat de operație și revine pe teren

În ultimele zile, Popescu s-a pregătit separat, în sala de forță. Începând din această săptămână, fundașul va ieși pe teren și va crește treptat intensitatea exercițiilor.

Staff-ul medical va urmări modul în care răspunde genunchiul la efort înainte ca jucătorul să reintre în programul normal al echipei.

Popescu s-a accidentat înaintea primului meci al FCSB-ului din noul sezon, câștigat cu 2-0 în fața celor de la FC Argeș.

Mihai Popescu (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)
Mihai Popescu (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)

Galerie foto (9 imagini)

Mihai Popescu (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Mihai Popescu (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Mihai Popescu (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Mihai Popescu (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Mihai Popescu (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)
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Deși au existat temeri că ar fi suferit o nouă ruptură a ligamentului încrucișat anterior, investigațiile au exclus o astfel de leziune. Diagnosticul a indicat o inflamație în zona ligamentelor, iar jucătorul a urmat un tratament PRP.

Fotbalistul își rupsese ligamentul încrucișat anterior al genunchiului stâng în octombrie 2025, în partida România - Austria, scor 1-0, din preliminariile Campionatului Mondial.

Fundașul a revenit într-un meci oficial în martie 2026, la 154 de zile după accidentare, și a jucat 14 minute în partida FCSB - Metaloglobus, scor 0-0.

FCSB se bazează în centrul defensivei pe Joyskim Dawa și Andre Duarte, Siyabonga Ngezana fiind și el încă nerefăcut. Imediat după accidentarea suferită de Popescu, „roș-albaștrii” l-au transferat de urgență pe congolezul Dylan Batubinsika.

28 de meciuri
a disputat Mihai Popescu pentru FCSB în sezonul 2025/26. A marcat un gol în meciul din play-out cu Oțelul, scor 4-0

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