Ngezana s-a operat!  Primele imagini cu fundașul de la FCSB după intervenția chirurgicală + Ce mesaj le-a transmis fanilor +7 foto
Siyabonga Ngezana FOTO: Instagram @siyabonga_ngezana
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Ngezana s-a operat! Primele imagini cu fundașul de la FCSB după intervenția chirurgicală + Ce mesaj le-a transmis fanilor

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 09.06.2026, ora 20:13
alt-text Actualizat: 09.06.2026, ora 21:19
  • Siyabonga Ngezana (28 de ani), fundașul central de la FCSB, s-a operat în Italia, după o lungă perioadă în care a refuzat intervenția chirurgicală.
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Fundașul sud-african s-a aflat într-o continuă dispută cu oficialii FCSB în prima jumătate a acestui an, după ce a refuzat să se opereze la genunchi, sperând că ar putea evolua la CM 2026.

Ngezana nu a fost inclus de selecționerul Hugo Broos în lotul preliminar al Africii de Sud pentru turneul final din această vară.

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Siyabonga Ngezana s-a operat la Roma

După șase luni în care nu a fost folosit mai deloc, Siyabonga Ngezana a luat în sfârșit decizia de a se opera la genunchiul drept.

Intervenția a avut loc la Roma, stoperul sud-african publicând mai multe imagini de după intervenție.

„Recuperarea a început deja, ne revedem curând”, a transmis Ngezana pe Instagram.

Siyabonga Ngezana s-a operat la genunchi FOTO Instagram @siyabonga_ngezana (7).jpg
Siyabonga Ngezana s-a operat la genunchi FOTO Instagram @siyabonga_ngezana (7).jpg

Galerie foto (7 imagini)

Siyabonga Ngezana s-a operat la genunchi FOTO Instagram @siyabonga_ngezana (1).jpg Siyabonga Ngezana s-a operat la genunchi FOTO Instagram @siyabonga_ngezana (2).jpg Siyabonga Ngezana s-a operat la genunchi FOTO Instagram @siyabonga_ngezana (3).jpg Siyabonga Ngezana s-a operat la genunchi FOTO Instagram @siyabonga_ngezana (4).jpg Siyabonga Ngezana s-a operat la genunchi FOTO Instagram @siyabonga_ngezana (5).jpg
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În sezonul recent încheiat, Ngezana a jucat 34 de meciuri pentru FCSB, în care a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă.

De la sosirea sa în 2023 la formația roș-albastră, venind de la Kaizer Chiefs, fundașul sud-african a jucat 106 meciuri, a marcat de trei ori și a oferit 2 pase decisive.

De ce a amânat Ngezana operația

La sfârșitul lunii mai, Ngezana a vorbit cu jurnaliștii din țara sa și a explicat care au fost motivele pentru care a refuzat vehement o intervenție chirurgicală.

„Accidentarea mea nu a fost o problemă majoră, care să necesite o intervenție chirurgicală, este ceva ce poate aștepta puțin timp, pentru că dacă fac operația acum, recuperarea va dura mult timp.

Îmi respect foarte mult clubul, iar refuzul a venit dintr-un punct de vedere pozitiv. A trebuit să mă odihnesc puțin ca să îmi revin, deoarece jucasem multe meciuri fără pauză.

Am mers la Cupa Africii și am continuat să joc multe meciuri, am avut și multe accidentări în echipă, așa că problema a fost programul încărcat, de aceea am avut o mică problemă cu genunchiul. Am făcut un tratament și mi-am revenit.

Clubul s-a gândit că genunchiul ar putea fi o problemă mare în viitor, de aceea au vrut să mă opereze, așa că am zis: «Nu, hai să-l tratăm mai întâi, apoi să vedem dacă pe viitor continuă să apară, apoi putem lua în considerare operația», dar acum sunt bine datorită tratamentului pe care l-am urmat”, afirma Ngezana pentru farpost.co.za.

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