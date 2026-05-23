UEFAntasticii se reîntâlnesc  George Copos și Gigi Becali sunt așteptați la evenimentul de pe 28 mai + De ce nu va juca Mirel Rădoi 
George Copos - Gigi Becali
alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 23.05.2026, ora 10:38
  • Sfertul „UEFAntastic” din 2006 va fi reeditat pe 28 mai, pe stadionul „Arcul de Triumf”.
  • În urmă cu 20 de ani, cele două rivale se întâlneau în faza eliminatorie a competiției, Steaua reușind să se califice în semifinale.

Mihai Stoica, președintele „roș-albaștrilor” din anul 2006, a vorbit despre eveniment și a oferit ultimele detalii despre ce se va întâmpla pe „Arc”, pe 28 mai.

George Copos și Gigi Becali sunt așteptați la eveniment

Mihai Stoica a anunțat că George Copos și Gigi Becali, finanțatorii celor două echipe din acea perioadă, sunt așteptați la meci.

În plus, Mihai Stoica a spus că Mirel Rădoi, căpitanul Stelei de la acel moment, va fi și el prezent, dar nu va putea juca din cauza unei probleme medicale.

„Săptămâna viitoare, pe 28 mai, va fi o acțiune extrem de interesantă pe Arcul de Triumf. Steaua – Rapid după 20 de ani. Sper să fie un stadion plin, pentru că tuturor le e dor. În primul rând vor fi Cosmin Olăroiu și Răzvan Lucescu, antrenorii de la momentul ăla. Au confirmat.

Știu că vor veni frații Karamyan din SUA, va veni toată lumea. Nu numai suporterii noștri, toată lumea vrea să-l revadă pe Mihăiță Neșu. Florin Lovin a inițiat acțiunea asta, apoi o firmă se ocupă de organizare. Cred că va fi ceva interesant.

Săptămâna trecut a venit pe la noi Valentin Badea cu echipa sa de copii, și îi zic: «Ia să te văd. Ești binișor. Paraschiv ce face?». Și îmi spune: «Se antrenează». Sunt mulți care se antrenează special pentru meciul ăsta.

Din nefericire, Mirel Rădoi nu poate să joace pentru că are niște probleme la genunchi, trebuie să se opereze, dar va veni. Cred că vor veni George Copos și Gigi Becali. Dacă vine George Copos, vine și Gigi. E emoționant”, a declarat Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.

Mihai Stoica: „Ce s-a întâmplat atunci e irepetabil”

Amintindu-și de sfertul românesc din Cupa UEFA, Mihai Stoica a declarat că o astfel de performanță este irepetabilă în fotbalul românesc.

„Erau trei elicoptere care survolau, pentru că atunci, poate că exagerez, dar fotbalistic vorbind, era un soi de război civil. A fost ceva… și acum mi se furnică pielea când mă gândesc ce am trăit noi atunci. Și au trecut 20 de ani.

E irepetabil. Niciodată două echipe nu vor mai ajunge într-o asemenea fază a unei competiții continentale. Acum să zici că în Conference League poate, poate, dar să meargă două echipe în primăvară e complicat.

Îmi aduc aminte că atunci am lăsat acasă reprezentantele unor țări mult prea avansate, mult prea îndepărtate de noi, dar care acum s-au îndepărtat și mai tare”.

Mihai Stoica, prietenie surprinzătoare cu Vasile Maftei

Conducătorul de la FCSB a vorbit și despre relația foarte apropiată pe care o are cu Vasile Maftei, fostul fundaș important al giuleștenilor.

„Eu m-am mai întâlnit cu ai noștri, a fost Daniel Bălan pe la noi prin bază, cu Petre Marin mă întâlnesc des, cu Boștină mai rar, însă poate că cel mai apropiat om pe care îl am dintre toți cei care au fost atunci e Vasile Maftei, care era cel mai mare dușman al nostru. Așa ne duce viața.

Îl tot amenințam când era la Rapid și ne întâlneam prin Floreasca și îi spuneam: «Te iau la Steaua» și el fugea. Aia se întâmpla în 2006, anul următor eu am plecat, iar în 2009 l-am adus la Urziceni.

Am insistat atât de mult încât Bucșaru nu a mai avut ce face. L-am adus la Urziceni, l-am cunoscut mai bine și am rămas într-o relație foarte bună.

Am vrut să-l aduc la Steaua fotbalist și să rămână director sportiv după aia, dar nu a vrut sub nicio formă pentru că el și acum urăște Steaua. În ultima vreme FCSB, dar am vorbit de Steaua pentru că la momentul acela așa se chema echipa”, a conchis Mihai Stoica.

