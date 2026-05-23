Aryna Sabalenka (28 de ani, #1 WTA) și-a scurtat conferința de presă de la Roland Garros.

Prin această decizie, Sabalenka s-a alăturat mai multor jucători importanți din circuit care protestează față de modul în care turneele de Grand Slam împart veniturile cu sportivii.

Lidera mondială a explicat că demersul nu o vizează direct, ci are legătură cu jucătorii mai slab clasați, pentru care costurile din circuit sunt mult mai greu de susținut.

Sabalenka s-a alăturat protestului de la Roland Garros: „Ca lider mondial, trebuie să iau atitudine”

Jucătorii au ales să limiteze aparițiile media la 15 minute pentru a reflecta procentul de aproximativ 15% din venituri pe care jucătorii susțin că îl primesc la turneele de Grand Slam.

„Nu este vorba despre mine. Este vorba despre jucătorii care sunt mai jos în clasament și care au de suferit. Dar, ca lider mondial, simt că trebuie să iau atitudine și să lupt pentru acești jucători. Îmi susțin cuvintele.

Am vrut să facem acest lucru într-un mod respectuos, de la început, iar voi știți cât de mult vă respectăm și vă apreciem. Nu este vorba despre voi (n.r. - jurnaliștii). Încercăm doar să luptăm pentru un procent corect.

Am vrut doar să ne facem punctul de vedere auzit și suntem uniți: 15 minute sunt mai bune decât zero. Așa cum am spus de o mie de ori astăzi, am un respect uriaș, dar știm ce se întâmplă aici, așa că vă mulțumesc foarte mult”, a spus sportiva, conform skysports.com.

5,3 milioane de euro este creșterea anunțată de organizatorii de la Roland Garros pentru fondul total de premiere al ediției din 2026, care ajunge astfel la 61,7 milioane de euro. jucătorii susțin că procentul din veniturile turneului care le revine sportivilor a scăzut, deși încasările competiției au continuat să crească.

Miza protestului nu ține doar de conferințele de presă. Prin limitarea aparițiilor media, jucătorii pun presiune și pe broadcasteri, cei care plătesc sume importante pentru drepturile TV și pentru acces la sportivi.

Nemulțumirile acestora pot ajunge apoi către Federația Franceză de Tenis, organizatoarea Roland Garros, conform jurnalistului James Gray.

Sportivii cer ca turneele de Grand Slam să se apropie de nivelul de aproximativ 22% practicat la unele competiții combinate ATP și WTA , conform reuters.com.

La acțiune au aderat mai mulți sportivi de top, printre care Jannik Sinner, Coco Gauff și Iga Swiatek. Novak Djokovic, care a vorbit de mai multe ori despre drepturile jucătorilor, nu a participat la protest, dar a susținut ideea din spatele acestuia.

42 milioane de euro a câștigat Aryna Sabalenka din premii în carieră, potrivit WTA

Americanul Taylor Fritz a fost mai rezervat în privința ideii de boicot, spunând că un asemenea pas ar trebui discutat atent înainte de a fi luată o decizie.

Oficialii de la Roland Garros au transmis că regretă situația creată și că sunt dispuși să continue dialogul cu jucătorii, conform sursei citate.

Dincolo de disputa financiară, Sabalenka a vorbit și despre starea sa fizică înainte de Roland Garros.

Am avut probleme fizice la începutul sezonului pe zgură, dar acum mă simt 100%. Ne-am concentrat pe recuperare și ne-am asigurat că sunt pregătită să joc Aryna Sabalenka, lidera WTA

Sabalenka va debuta la Roland Garros împotriva sportivei spaniole Jessica Bouzas Maneiro, în primul tur. Meciul ar urma să se joace pe 25 mai.

