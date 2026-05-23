„Coaliție pentru a prelua AMFB” Ilie Drăgan acuză că zeci de cluburi au fost excluse de la votul pentru alegerile din 28 mai +14 foto
Ilie Drăgan este președintele clubului de fotbal 3 KIDS Sport, fondat în anul 2008 (Foto: Sport Pictures)
alt-text Publicat: 23.05.2026, ora 09:00
alt-text Actualizat: 23.05.2026, ora 09:19
  • Cu o săptămână înaintea alegerilor pentru șefia AMFB, Ilie Drăgan lansează acuzații grave la adresa actualei conduceri interimare și vorbește despre o „coaliție pentru preluarea AMFB”, din care spune că face parte inclusiv contracandidatul său, Marcel Bîrsan.

Ilie Drăgan (41 de ani), omul care a contestat atât în instanțele civile, cât și la TAS alegerea lui Răzvan Burleanu pentru al patrulea mandat consecutiv la conducerea FRF, acuză acum posibile nereguli și înaintea alegerilor de la Asociația Municipală de Fotbal București (AMFB).

Tensiuni înaintea alegerilor de la AMFB

Drăgan candidează pentru funcția de președinte al AMFB alături de arbitrul Marcel Bîrsan și susține că viitoarea Adunare Generală, programată pe 28 mai, la sediul FRF, nu respectă prevederile statutare.

Alegerile de la AMFB au fost convocate după decesul fostului președinte Marian Lumânare, iar interimatul a fost preluat de unul dintre vicepreședinți, Marius Zamfir.

Ilie Drăgan: „Au făcut o coaliție pentru a prelua AMFB”

Într-o declarație acordată pentru GOLAZO.ro, Ilie Drăgan susține că mai multe cluburi participante în competițiile AMFB nu au fost afiliate definitiv și, în consecință, nu au fost convocate la vot.

„După cum se știe, această adunare generală de alegere are loc și din cauza faptului că președintele în funcție, Marian Lumânare, a decedat.

A fost stabilit ca succesor unul dintre vicepreședinți, domnul Marius Zamfir, președintele Școlii de Fotbal Rapid.

Dânsul și membrii Comitetului Executiv, care au făcut acum o coaliție pentru a prelua AMFB-ul, nu au pus pe ordinea de zi afilierile cluburilor care participă în competiție și nu au fost afiliate definitiv.

În mod normal, când un club participă pentru prima dată în competiție, are o afiliere provizorie realizată de Comitetul Executiv, iar ulterior, la prima Adunare Generală, conform statutului, se afiliază definitiv. Acum este o Adunare Generală și nu se fac afilieri”, a declarat Ilie Drăgan pentru GOLAZO.ro.

„Sunt peste 58 de cluburi care nu au fost convocate”

Acesta acuză și faptul că numeroase cluburi nu au fost chemate să voteze.

„Sunt peste 58 de cluburi participante în competiție care nu au fost convocate la Adunarea Generală, ceea ce este un abuz. Din păcate, sunt mai multe cluburi care participă în competiție de mai mulți ani, nu doar de anul acesta, și care nu sunt chemate să voteze.

Domnii Bîrsan, Zamfir, Florescu și Dan Marin au făcut parte din Comitetul Executiv în cel puțin ultimii patru ani și puteau să facă acest demers.

Nu l-au făcut nici acum, în ultimul ceas, înainte de Adunarea Generală. De ce nu au făcut treaba asta? Se va produce o Adunare Generală care nu respectă statutul”, a mai spus Ilie Drăgan.

Potrivit lui Drăgan, Comitetul Executiv al AMFB a introdus pe ordinea de zi a Adunării Generale inclusiv revocarea Secretarului General, funcție ocupată din 2016 de Claudiu Baboia.

GOLAZO.ro a încercat să ia legătura cu Marius Zamfir pentru un punct de vedere privind acuzațiile formulate de Ilie Drăgan, însă acesta nu a răspuns până la publicarea articolului.

Promisiunile lui Ilie Drăgan: „Construirea a 12 baze sportive în București până în 2028”

În programul său pentru șefia AMFB, Ilie Drăgan propune o serie de măsuri care vizează transparența decizională, reducerea costurilor pentru cluburi și investiții în infrastructura sportivă:

  • transparență totală la AMFB: publicarea deciziilor și a situației financiare;
  • consultarea cluburilor înaintea modificării regulamentelor, taxelor și sancțiunilor;
  • reducerea taxelor și reevaluarea amenzilor;
  • limitarea mandatelor pentru președinte și Comitetul Executiv;
  • construirea a 12 baze sportive în București până în 2028;
  • atragerea unui sponsor important pentru competițiile de seniori;
  • sprijin medical pentru jucătorii accidentați;
  • organizarea unor selecționate municipale;
  • colaborare mai strânsă cu FRF și AJF Ilfov;
  • măsuri pentru prevenirea abandonului fotbalistic.

FOTO. Ilie Drăgan a candidat și la alegerile FRF din 18 martie 2026

Ilie Drăgan, scandal la Adunarea Generală a FRF de la Casa Fotbalului.
