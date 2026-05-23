După Rapid, finala Cupei Scoției! Neil Lennon e în cursă spre trofeu cu o echipă din liga a 2-a. Azi, contra lui Celtic: „Ce spunea Mike Tyson?”

Neil Lennon, 54 de ani, demis de Rapid după șase meciuri, este acum aproape de o mare performanță.

Dunfermline, o formație din liga secundă, a ajuns în finala Cupei Scoției. Și înfruntă azi echipa vieții lui Lennon: Celtic.

În urmă cu doi ani, Neil Lennon a trăit o experiență dureroasă la Rapid. Antrenorul scoțian a fost concediat după numai șase meciuri, fără victorie: cinci egaluri, o înfrângere.

Dat afară de Rapid, Lennon a resuscitat-o pe Dunfermline

Aventura sa în România s-a întrerupt brusc, pe 20 august 2024.

Nu a rămas mult pe margine. Pe 21 martie 2025, a preluat-o pe Dunfermline, în liga secundă a țării sale. A evitat retrogradarea în acea primăvară, iar acum a urcat nesperat de mult.

Neil Lennon, alături de atacantul său de la Dunfermline, Chris Kane. Foto: Imago

A fost aproape de promovare, învins de Partick Thistle în play-off, dar a propulsat echipa în finala Cupei Scoției.

„Sunt mult înainte de termen”, spune el optimist, potrivit Daily Mail.

3 echipe din prima ligă scoțiană a eliminat Lennon cu Dunfermline în ascensiunea spre finală: 1-0 cu Hibernian („16-imi”), 3-0 cu Aberdeen („sferturi”) și 0-0, 4-2 la penaltyuri cu Falkirk (semifinale)

Lennon, împotriva lui Celtic în finala Cupei: „Nu spun basme, ci realitate”

Sâmbătă după-amiază (ora 17:00), o înfruntă pe Celtic Glasgow (și pe fostul său tehnician, Martin O’Neill), formația vieții lui. Unde a jucat șapte ani (2000-2007) și a antrenat șase (2010-2014/2019-2021).

21 de trofee a cucerit Neil Lennon la Celtic: 11 ca jucător, 10 ca antrenor

Acum, pe Hampden Park, încearcă o mare performață cu Dunfermline. Să-i ofere prima Cupă a Scoției după 58 de ani!

„Nu spun basme, ci realitate”, afirmă Lennon. Întrebat cum a pregătit finala, a dat exemplul unui boxer uriaș:

„Mike Tyson zicea că toată lumea are un plan până când primește primul pumn în față. Asta vor experimenta și băieții mei”.

Nu i-am încărcat cu informații. Părți de analiză, părți de lucru tactic, apoi le-am dat încredere să iasă pe teren și să joace. Vor fi momente când nu vom vedea mingea sau vom fi sub presiune, însă e normal. Asta îți face Celtic. Dar Celtic nu e o superechipă. Are și ea slăbiciuni, sper să putem profita de ele Neil Lennon, antrenor Dunfermline

Lennon: „Am avut un mandat foarte scurt la București”

Și-a amintit că precedentul său mandat de antrenor „a fost foarte scurt, la București.

Dar, înainte, am cucerit Cupa Ciprului (n.r. cu Omonia Nicosia), am intrat în grupele Europa League, am jucat împotriva lui Man. Unite (2-3 și 0-1). A fost o experiență grozavă un an”.

La Dunfermline, „nu se poate mai bine și mai mult decât această finală cu Celtic. E testul acid, dacă vreți să-l numiți astfel. Vom fi testați cum n-am mai fost până acum”.

57 de meciuri are Neil Lennon la Dunfermline: 24 de victorii, 14 egaluri, 19 eșecuri

