Profit din prima zi Câte bilete a vândut FCSB pentru barajul cu Botoșani. Va fi record de asistență pentru roș-albaștri în 2026, în Liga 1

FCSB - FC Botoșani va fi semifinala barajului pentru locul de Conference League și se va juca duminică, de la 20:30, în Ghencea

Roș-albaștrii au trecut deja de 20% vânzări ale biletelor raportat la capacitatea stadionului

După 9 etape de play-out în care miza meciurilor nu a fost una deosebită, pentru FCSB urmează un meci foarte important: semifinala barajului pentru ultimul loc european al României în sezonul 2026-2027. Adversară îi va fi FC Botoșani, partida urmând să se joace în Ghencea, duminică, de la 20:30.

Pentru acest meci, FCSB a pus deja biletele în vânzare și asistența va fi cea mai mare, raportată la cele 5 meciuri disputate acasă în play-out, dar și la cele din 2026, din finalul sezonului regular.

Până joi seară se vânduseră peste 6.000 de bilete, ceea ce înseamnă că se trecuse de 20% din capacitatea arenei pe care va avea loc duelul dintre Olaru și Ongenda.

5 e locul pe care FCSB îl ocupă în clasamentul fanilor în acest sezon, la meciurile de pe teren propriu, are o medie de numai 8.200 de spectatori și se află sub Craiova (16.100), Dinamo (10.500), Rapid (10.200) și U Cluj (8.400)

Va fi și debutul ca antrenor principal pentru Marius Baciu, instalat în această săptămână. În plus, cum cheltuielile solicitate de MApN și CSA Steaua pentru punerea la dispoziție a stadionului au scăzut cu circa 30% față de ceea ce era în anii trecuți, FCSB e deja pe profit.

Cele peste 6.000 de bilete vândute înseamnă încasări care se apropie de 45.000 de euro. Pentru chirie, sistem de operare al stadionului, dar și costurile de curățenie, FCSB a achitat 33.000 de euro. În vara trecută, pentru un meci de Liga 1 se plăteau 48.000 de euro.

Cât costă biletele la FCSB - Botoșani

Peluză - 30 lei

Tribuna 2 - 40 lei

Tribuna 1, inel 1 - 50 lei

VIP 2 - 50 lei

VIP 1 - 150 lei

Conducătorii FCSB se așteaptă ca duminică să fie o prezență de circa 15.000 de spectatori, ceea ce ar însemna, de departe, recordul de asistență, la meciurile disputate în campionat, în 2026.

Până acum, FCSB a jucat 10 meciuri acasă în acest an, 5 în finalul sezonului regular și 5 în play-out, iar media fost una foarte mică: 4.600 de spectatori.

Numărul spectatorilor la meciurile de acasă disputate de FCSB în 2026, în Liga 1

FCSB - CFR 1-4 5.297

FCSB - Csikszereda 1-0 2.642

FCSB - Botoșani 2-1 3.344

FCSB - Metaloglobus 4-1 2.456

FCSB - U Cluj 1-3 5.024

FCSB - Metaloglobus 0-0 7.543

FCSB - UTA 1-0 5.211

FCSB - Oțelul 4-0 4.039

FCSB - Petrolul 3-1 6.363

FCSB - Slobozia 0-0* 4.503

* meci disputat pe stadionul Steaua, în rest s-a jucat pe Arena Națională

Eventualul derby cu Dinamo va fi cu 7.000 de spectatori

Dacă FCSB va trece de Botoșani, în finala barajului se va duela cu eterna rivală, Dinamo. Meciul nu va putea să aibă parte de o asistență foarte mare, din cauza faptului că se va disputa pe stadionul Arcul de Triumf, a cărui capacitate e de numai 8.000 de locuri.

Cum meciul va fi considerat de risc maxim de către Jandarmerie, organizatorii vor fi obligați să lase libere și 10% din scaunele de pe arenă, astfel că în tribune vor fi cel mult 7.200 de fani. Finala barajului va avea loc vineri, 29 mai, de la ora 20:30.

