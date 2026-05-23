„Va merita Balonul de Aur” Laude pentru Kvaratskhelia , care vine la amicalul cu România direct de la finala Champions League

La doar trei zile după finala Champions League, starul Georgiei și al lui PSG, Khvicha Kvaratskhelia, poate ajunge față în față cu România.

„Kvara” este așteptat la amicalul cu „tricolorii”, însă selecționerul Willy Sagnol admite că va fi complicat de gestionat din punct de vedere fizic după șocul cu Arsenal.

Finala UCL se joacă pe 30 mai, la Budapesta, iar partida Georgia – România este programată pe 2 iunie, la Tbilisi.

Selecționerul Georgiei, Willy Sagnol (49 de ani), l-a inclus pe Khvicha Kvaratskhelia în lotul Georgiei pentru amicalele cu România (2 iunie) și Bahrain (5 iunie), ambele la Tbilisi.

Starul lui Paris Saint-Germain a anunțat că vine în cantonament imediat după finala Champions League, cu Arsenal, programată sâmbătă, 30 mai, la Budapesta.

Kvaratskhelia, convocat la naționala Georgiei.

Tehnicianul francez a vorbit despre situația lui Kvaratskhelia înaintea amicalului cu România, primul meci din noul mandat al lui Gheorghe Hagi (61 de ani).

Willy Sagnol a confirmat că „Kvara” și-a dorit să fie prezent la acțiunea naționalei Georgiei din luna iunie, chiar dacă vine direct după finala Champions League PSG - Arsenal, care se va disputa sâmbătă, 30 mai.

„România este o echipă puternică și ne așteptăm la un meci dificil. Este o perioadă dificilă și pentru jucători. După cum știți, Kvaratskhelia are în față finala Ligii Campionilor.

Desigur, va fi foarte dificil pentru Khvicha să joace împotriva României după finală, dar mi-a spus că vrea să fie alături de echipă și va fi pregătit pentru meciul cu Bahrain”, a declarat Willy Sagnol, într-o conferință de presă.

90 de milioane de euro este cota de piață Khvicha Kvaratskhelia, potrivit site-ului de specialitate Transfermakt.com

Willy Sagnol: „Dacă va continua să muncească așa, va merita Balonul de Aur”

Selecționerul Georgiei a vorbit și despre criticile primite de Kvaratskhelia de-a lungul sezonului și a lăudat reacția extremei stânga.

„A fost adesea criticat pentru că a dat totul doar în meciurile mari și nu s-a arătat în cele mici. Ceea ce mi-a plăcut la Khvicha a fost că nu a răspuns la asta, a continuat să muncească din greu și, în final, a răspuns criticilor cu jocul său.

Îi apreciez foarte mult profesionalismul. Nu știu dacă este cel mai bun din lume acum, dar dacă va continua să muncească așa, va merita Balonul de Aur”, a mai spus Sagnol.

22 de goluri în 49 de meciuri are Khvicha Kvaratskhelia pentru naționala Georgiei.

Lotul Georgiei pentru amicalul cu România

Portari: Giorgi Mamardashvili (Liverpool), Luka Gugeshashvili (Atromitos), Davit Kereselidze (Dila Gori/Georgia)

Fundași: Guram Kashia (Slovan Bratislava), Luka Lochoshvili (Nürnberg), Saba Goglichidze (Watford), Lasha Dvali (CSKA 1948 Sofia), Luka Gadrani (Beitar Ierusalim), Ilia Beriashvili (MTK Budapesta), Irakli Azarov (Șahtior Donețk), Iva Gelashvili (Panseraiko), Saba Kharebashvili (Dinamo Tbilisi)

Mijlocași: Otar Kiteishvili (Sturm Graz), Giorgi Chakvetadze (Watford), Giorgi Kochorashvili (Sporting Lisabona), Anzor Mekvabishvili (Universitatea Craiova), Nika Gagnidze (Kolos Kovalivka), Irakli Yegoian (Excelsior Rotterdam), Gizo Mamageishvili (Strum Graz), Saba Lobzhanidze (Atlanta United).

Atacanți: Zuriko Davitashvili (Saint-Etienne), Giorgi Kvernadze (Frosinone), Budu Zivzivadze (Heidenheim), Giorgi Mikautadze (Villarreal), Giorgi Kvilitaia (Metz), Khvicha Kvaratskhelia (PSG).

Programul României în 2026

2 iunie: Georgia - România (Tbilisi, amical), ora 20:00

6 iunie: România - Țara Galilor (Stadionul Steaua, amical), ora 20:45

25 septembrie: Suedia - România (Nations League)

28 septembrie: România - Bosnia (Nations League)

2 octombrie: Polonia - România (Nations League)

5 octombrie: România - Suedia (Nations League)

14 noiembrie: România - Polonia (Nations League)

17 noiembrie: Bosnia - România (Nations League)

