„M-am simțit cel mai iubit jucător" FOTO: Ciprian Deac, discurs în lacrimi după ultimul meci al carierei: „Ne-ați făcut să ne simțim fotbaliști"
alt-text Publicat: 22.05.2026, ora 22:47
alt-text Actualizat: 22.05.2026, ora 23:22
  • CFR Cluj - FC Argeș 1-1. Ciprian Deac (40 de ani) a ținut un discurs emoționant la finalul partidei din Gruia, la ultimul meci în tricoul ardelenilor.

Legenda clujenilor și-a anunțat retragerea în urmă cu câteva zile, iar clubul și suporterii l-au omagiat cum se cuvine pe jucătorul care a cucerit 7 titluri cu CFR.

CFR Cluj - FC Argeș 1-1. Ciprian Deac: „M-am simțit cel mai iubit jucător”

La finalul partidei, Deac a intrat pe teren alături de familie, toți fiind vizibil emoționați. Apoi și-a exprimat recunoștința față de club, suporteri și toți cei care l-au sprijinut de-a lungul carierei.

„Vreau să vă mulțumesc din suflet, pentru că m-am simțit cel mai iubit jucător, cel mai apreciat și nu pot decât să mă bucur.

Vă mulțumesc pentru sprijinul necondiționat pe tot parcursul carierei mele. Mă bucur că fac parte din familia CFR Cluj. Sunt mândru că fac parte din istoria acestui club.

Vă iubesc și o să rămân aici cu sufletul deschis. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc tuturor, de la cei de la curățenie, de la spălătorie, tuturor din club. Știu că munca voastră nu se vede, dar ne-ați protejat și ne-ați făcut să ne simțim fotbaliști adevărați.

Mulțumesc colegilor, fără ei nu puteam să am o carieră așa minunată. Vă mulțumesc din suflet și trebuie să-i apreciați pentru ce au făcut anul acesta”, a spus Deac, pe gazon, la Digi Sport.

Ulterior, la flash-interviu, Deac și-a continuat mulțumirile și aprecierile față de cei din club și a amintit despre spiritul de luptă de la echipă:

„Spiritul CFR-ului, care aici s-a creat cel puțin în ultimii 20 de ani, se simte așa, în aer. E o mentalitate de învingător. Că, până la urmă, acest club a învățat să câștige trofee, se bate an de an la titlu”.

Întrebat ce le-ar transmite tinerilor fotbaliști și ce sfat le-ar oferi la capătul unei astfel de cariere, Deac a răspuns:

Să respecte această meserie, e un privilegiu să fii fotbalist. Să câștigi bani din ceea ce îți place, din ce poate fi mai frumos. Să respecte meseria asta, să dea totul, pentru că fotbalul nu te așteaptă și mai bine dai acum totul, decât să ai regrete. Și trebuie să te dedici 100% dacă vrei să joci la cel mai înalt nivel, pentru că, în ziua de azi, fotbalul nu mai merge cu jumătăți de măsură, dacă nu ești cu mintea și cu fizicul în această meserie. Ciprian Deac, jucător la CFR Cluj

Ciprian Deac a evoluat în trei perioade pentru CFR Cluj: 2005-2010, 2012-2015, 2017-2026, alături de care a cucerit 7 titluri de campion, 3 Cupe și 4 Supercupe ale României.

