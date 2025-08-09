„E ceva foarte păcătos!” FCSB, detalii despre starea lui Radunovic : „Probabil va pleca la Londra” + Ce se întâmplă cu Olaru, Cisotti, Alibec și Bîrligea

Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB , a oferit detalii despre starea jucătorilor care au acuzat probleme medicale în ultima perioadă.

FCSB a avut probleme în a alinia cel mai bun „11” în startul sezonului, confruntându-se aproape la fiecare meci cu diferite accidentări.

Mihai Stoica, despre Risto Radunovic: „Posibil să lipsească mult timp, pubalgia e ceva foarte păcătos”

Darius Olaru revine după o leziune musculară, Juri Cisotti a avut piciorul umflat după turul „dublei” cu Drita, Denis Alibec se confruntă cu probleme la genunchi, în timp ce Daniel Bîrligea acuză oboseală.

Risto Radunovic, unul dintre cei mai constanți fotbaliști ai sezonului trecut, s-a ales cu o pubalgie și ar putea lipsi o perioadă mai îndelungată.

„Mâine trebuie să se întoarcă Olaru, e totul ok, va fi apt pentru Drita. Cisotti e apt și pentru mâine (n.r. meciul cu Unirea Slobozia), s-a antrenat normal astăzi.

Nu se știe cu Radunovic, dacă nu se va antrena normal luni, e posibil să lipsească mai mult, probabil va pleca la un profesor la Londra.

În niciun caz (n.r. - nu va fi operat Radunovic), posibil să lipsească o perioadă mai lungă pentru că pubalgia e ceva foarte păcătos. Poate nu va lipsi deloc, poate va juca joi.

Bîrligea e un pic încărcat. Alibec mai are o săptămână și va reveni la antrenamente. Aia depinde (n.r. - când va juca Alibec)”, a spus Mihai Stoica la emisiunea „Fotbal Show” de la Prima Sport.

N-am cum să spun cât costă, variază de la accidentare la accidentare. Există operații la care doar operația în sine costă 15.000 de euro, sunt bani foarte mulți. Un consult poate să fie câteva sute de euro, mai mult nu. Dar operațiile sunt complicate, noi mergem numai la top. Mihai Stoica, manager general FCSB

Mihai Stoica: „Suntem acoperiți pe toate pozițiile”

Întrebat dacă Pantea va reuși să-l înlocuiască pe Radunovic, oficialul campioanei a explicat că nicio echipă importantă nu are doi jucători de aceeași valoare pe o poziție din linia defensivă.

„Mi se pare că suntem acoperiți pe toate pozițiile. Aș putea spune acum, pe de rost, vreo zece echipe mari în Europa la care știi doar titulari de fundaș stânga, nu și rezervele.

Poți să ai mulți jucători de valoare la mijloc, în atac, acolo se schimbă. Apărarea trebuie să fie cam aceeași tot timpul. O echipă valoroasă are patru apărători și acolo se încheie discuția”, a mai spus Stoica.

Programul lui FCSB până la finalul lunii august:

10 august: Unirea Slobozia (acasă - Liga 1, etapa 5)

14 august: Drita (deplasare - Europa League, turul 3 preliminar, manșa retur)

17 august: Rapid (deplasare - Liga 1, etapa 6)

24 august: FC Argeș (acasă - Liga 1, etapa 7)

31 august: CFR Cluj (deplasare - Liga 1, etapa 8)

194 de meciuri a adunat Risto Radunovic în tricoul lui FCSB, fiind transferat de la Astra Giurgiu la începutul anului 2021. A marcat 8 goluri și a livrat 24 de pase decisive

