UTA Arad - Farul Constanța 2-1. Antrenorul gazdelor, Adrian Mihalcea (49 de ani), crede că jucătorii lui trebuie să lucreze la mental.

Autor al golului victoriei, fundașul Dmytro Pospelov (33 de ani) dorește să marcheze cel puțin 10 goluri în această stagiune.

Dinamo - UTA se joacă vineri de la 21:30, pe Arena Națională

UTA Arad este lider temporar în Superliga, cu 11 puncte acumulate în cinci partide disputate.

Adrian Mihalcea, despre mentalul jucătorilor săi: „Ne sperie să câștigăm”

La sfârșitul victoriei celor de la UTA Arad împotriva Farului Constanța, 2-1, Adrian Mihalcea a catalogat partida ca fiind una echilibrată.

Tehnicianul „Bătrânei Doamne” crede că mentalitatea jucătorilor săi ar trebui să fie mai pozitivă.

„A fost un meci spectaculos, cu multe ocazii. Pe parcursul jocului, un rezultat de egalitate ar fi fost mult mai ok. Au avut ocazii mari pe final, ne-au dominat în a doua repriză.

Am avut acea lovitură, am reușit să trecem peste golul egalizator. Am fost pozitivi, totuși, ne sperie să câștigăm.

Dacă vom ajunge în poziția în care vom fi mult mai pozitivi pe parcursul jocului, vom avea rezultate pozitive. Bravo băieților, continuăm seria de invincibilitate.

Credeți-mă că nu sunt lucruri speciale. Uneori, mă gândesc de unde vin (n.r. - evoluțiile): din calitatea lor. Am reușit să îi transform și să fie mult mai direcți. Nu am nicio altă strategie. Asta e modul meu de a munci. Le-am zis: «Bucurați-vă în seara asta!».

E un lucru realizat de noi (n.r. - ca UTA să fie pe primul loc), dar e începutul e sezon. Nu e cazul să ne îmbătăm cu apă rece.

Mă gândesc la Dinamo (n.r. - adversarul din etapa următoare), mă gândesc la cum să îi recuperez pe jucători.

Trebuie sa fim extrem de preocupați când vom pierde primul meci și va trebui sa recăpătam entuziasmul”, a declarat Adrian Mihalcea, la finalul duelului.

Dmytro Pospelov are obiective îndrăznețe: „Aș vrea să marchez 10, 20 de goluri”

Fundașul ucrainean, venit în această vară de la Unirea Slobozia, a marcat golul victoriei arădenilor, în minutul 78.

Dmytro Pospelov a setat un obiectiv îndrăzneț legat de reușitele personale.

„Aradul poate să sărbătorească. Da, a fost o zi bună.

Anul trecut nu erau rezultate bune ale echipei. Dar acum lucrăm bine. (n.r. - Care e secretul?) Nu știu. Voi spune la sfârșitul sezonului secretul.

E greu să rămâi cu picioare pe pământ. Urmează Dinamo. Astăzi a fost un meci frumos. Lumea ne sprijină, pentru că înțelege că avem o echipă bună.

(n.r. Câte goluri crezi că poți marca?) Momentan 2. Câte aș vrea eu? Câte pot, 10, 20, nu știu. Doamne Ajută!”, a spus Dmytro Pospelov.

