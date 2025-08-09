UTA pune tunurile pe Dinamo  Adrian Mihalcea știe ce au de îmbunătățit jucătorii săi » Ce obiectiv personal și-a setat Pospelov
Adrian Mihalcea FOTO: SportPictures
Superliga

UTA pune tunurile pe Dinamo Adrian Mihalcea știe ce au de îmbunătățit jucătorii săi » Ce obiectiv personal și-a setat Pospelov

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 09.08.2025, ora 22:41
alt-text Actualizat: 09.08.2025, ora 22:41
  • UTA Arad - Farul Constanța 2-1. Antrenorul gazdelor, Adrian Mihalcea (49 de ani), crede că jucătorii lui trebuie să lucreze la mental.
  • Autor al golului victoriei, fundașul Dmytro Pospelov (33 de ani) dorește să marcheze cel puțin 10 goluri în această stagiune.
  • Dinamo - UTA se joacă vineri de la 21:30, pe Arena Națională

UTA Arad este lider temporar în Superliga, cu 11 puncte acumulate în cinci partide disputate.

„Un egal era echitabil”  Ianis Zicu, mulțumit de prestația Farului din meciul cu UTA Arad: „Trebuie să gândim pozitiv” 
Citește și
„Un egal era echitabil” Ianis Zicu, mulțumit de prestația Farului din meciul cu UTA Arad: „Trebuie să gândim pozitiv”
Citește mai mult
„Un egal era echitabil”  Ianis Zicu, mulțumit de prestația Farului din meciul cu UTA Arad: „Trebuie să gândim pozitiv” 

Adrian Mihalcea, despre mentalul jucătorilor săi: „Ne sperie să câștigăm”

La sfârșitul victoriei celor de la UTA Arad împotriva Farului Constanța, 2-1, Adrian Mihalcea a catalogat partida ca fiind una echilibrată.

Tehnicianul „Bătrânei Doamne” crede că mentalitatea jucătorilor săi ar trebui să fie mai pozitivă.

„A fost un meci spectaculos, cu multe ocazii. Pe parcursul jocului, un rezultat de egalitate ar fi fost mult mai ok. Au avut ocazii mari pe final, ne-au dominat în a doua repriză.

Am avut acea lovitură, am reușit să trecem peste golul egalizator. Am fost pozitivi, totuși, ne sperie să câștigăm.

Dacă vom ajunge în poziția în care vom fi mult mai pozitivi pe parcursul jocului, vom avea rezultate pozitive. Bravo băieților, continuăm seria de invincibilitate.

Credeți-mă că nu sunt lucruri speciale. Uneori, mă gândesc de unde vin (n.r. - evoluțiile): din calitatea lor. Am reușit să îi transform și să fie mult mai direcți. Nu am nicio altă strategie. Asta e modul meu de a munci. Le-am zis: «Bucurați-vă în seara asta!».

E un lucru realizat de noi (n.r. - ca UTA să fie pe primul loc), dar e începutul e sezon. Nu e cazul să ne îmbătăm cu apă rece.

Mă gândesc la Dinamo (n.r. - adversarul din etapa următoare), mă gândesc la cum să îi recuperez pe jucători.

Trebuie sa fim extrem de preocupați când vom pierde primul meci și va trebui sa recăpătam entuziasmul”, a declarat Adrian Mihalcea, la finalul duelului.

Dmytro Pospelov are obiective îndrăznețe: „Aș vrea să marchez 10, 20 de goluri”

Fundașul ucrainean, venit în această vară de la Unirea Slobozia, a marcat golul victoriei arădenilor, în minutul 78.

Dmytro Pospelov a setat un obiectiv îndrăzneț legat de reușitele personale.

„Aradul poate să sărbătorească. Da, a fost o zi bună.

Anul trecut nu erau rezultate bune ale echipei. Dar acum lucrăm bine. (n.r. - Care e secretul?) Nu știu. Voi spune la sfârșitul sezonului secretul.

E greu să rămâi cu picioare pe pământ. Urmează Dinamo. Astăzi a fost un meci frumos. Lumea ne sprijină, pentru că înțelege că avem o echipă bună.

(n.r. Câte goluri crezi că poți marca?) Momentan 2. Câte aș vrea eu? Câte pot, 10, 20, nu știu. Doamne Ajută!”, a spus Dmytro Pospelov.

VIDEO. „Mereu am fost vânat”. Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

Citește și

U Cluj - Petrolul 1-1 Cele două echipe s-au anihilat reciproc. „Studenții” urcă pe ultima poziție de play-off
Superliga
23:32
U Cluj - Petrolul 1-1 Cele două echipe s-au anihilat reciproc. „Studenții” urcă pe ultima poziție de play-off
Citește mai mult
U Cluj - Petrolul 1-1 Cele două echipe s-au anihilat reciproc. „Studenții” urcă pe ultima poziție de play-off
Moldovan și Radu, blocați Cei doi portari ar putea rata debutul în La Liga, din cauza regulilor ligii spaniole 
Stranieri
22:18
Moldovan și Radu, blocați Cei doi portari ar putea rata debutul în La Liga, din cauza regulilor ligii spaniole
Citește mai mult
Moldovan și Radu, blocați Cei doi portari ar putea rata debutul în La Liga, din cauza regulilor ligii spaniole 

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Răstunarea de situație. Trump „ia în calcul” să îl invite pe Zelenski la summitul cu Putin din Alaska
Răstunarea de situație. Trump „ia în calcul” să îl invite pe Zelenski la summitul cu Putin din Alaska
Răstunarea de situație. Trump „ia în calcul” să îl invite pe Zelenski la summitul cu Putin din Alaska
farul constanta Adrian Mihalcea uta arad Dmytro Pospelov
Știrile zilei din sport
Rapid și Craiova fac scandal Reacție fermă după schimbarea de regulament care o ajută pe FCSB: „Nu acceptăm reguli care favorizează un singur club”
Superliga
19:00
Rapid și Craiova fac scandal Reacție fermă după schimbarea de regulament care o ajută pe FCSB: „Nu acceptăm reguli care favorizează un singur club”
Citește mai mult
Rapid și Craiova fac scandal Reacție fermă după schimbarea de regulament care o ajută pe FCSB: „Nu acceptăm reguli care favorizează un singur club”
Dan Udrea L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Opinii
08:48
Dan Udrea L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Citește mai mult
Dan Udrea L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Gol și assist în China  VIDEO Alexandru Mitriță continuă  să impresioneze în tricoul lui Zhejiang FC
Stranieri
18:34
Gol și assist în China VIDEO Alexandru Mitriță continuă să impresioneze în tricoul lui Zhejiang FC
Citește mai mult
Gol și assist în China  VIDEO Alexandru Mitriță continuă  să impresioneze în tricoul lui Zhejiang FC
Ce riscă Man la PSV Analiză GOLAZO.ro. Transferul în Olanda nu îi garantează locul de titular » Face drumul în sens invers față de marii jucători
Stranieri
11:39
Ce riscă Man la PSV Analiză GOLAZO.ro. Transferul în Olanda nu îi garantează locul de titular » Face drumul în sens invers față de marii jucători
Citește mai mult
Ce riscă Man la PSV Analiză GOLAZO.ro. Transferul în Olanda nu îi garantează locul de titular » Face drumul în sens invers față de marii jucători
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:21
Vești proaste pentru Dinamo Ținta numărul 1 a „câinilor”, în negocieri cu o altă echipă
Vești proaste pentru Dinamo Ținta numărul 1 a „câinilor”, în negocieri cu o altă echipă
17:04
FCSB - Unirea Slobozia LIVE de la 21:30, în etapa #5 din Liga 1 » Echipele de start: Politic va juca „număr 10” + imagini din Ghencea
FCSB - Unirea Slobozia LIVE de la 21:30, în etapa #5 din Liga 1 » Echipele de start: Politic va juca „număr 10” + imagini din Ghencea
19:53
Supercampioni Crystal Palace a învins-o pe Liverpool și și-a adjudecat Supercupa Angliei: 5 ratări la loviturile de departajare!
Supercampioni  Crystal Palace a învins-o pe Liverpool și și-a adjudecat Supercupa Angliei: 5 ratări la loviturile de departajare!
19:52
Romanchuk, ce golazo! FOTO. Încă o reușită de senzație pentru fundașul de la Universitatea Craiova » Căbuz, fără replică
Romanchuk, ce golazo! FOTO. Încă o reușită de senzație pentru fundașul de la Universitatea Craiova » Căbuz, fără replică
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu
Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?
Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună
Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici
Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi
Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?
Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!
Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al <span>derby-ului</span>
Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru
David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”
Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”
Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal
David nu a fost zeu

Cristian Munteanu: David nu a fost zeu

Cristian Munteanu: David nu a fost zeu
Continuați, sunteți pe drumul bun!

Cristian Geambașu: Continuați, sunteți pe drumul bun!

Cristian Geambașu: Continuați, sunteți pe drumul bun!
Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!

Dan Udrea: Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!

Dan Udrea: Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!
Top stiri din sport
„Am fost dezamăgit la FCSB”  Fost jucător al campioanei, dezvăluiri din interior : „A fost dificil” » Cea mai mare problemă
Superliga
12:31
„Am fost dezamăgit la FCSB” Fost jucător al campioanei, dezvăluiri din interior: „A fost dificil” » Cea mai mare problemă
Citește mai mult
„Am fost dezamăgit la FCSB”  Fost jucător al campioanei, dezvăluiri din interior : „A fost dificil” » Cea mai mare problemă
„Răzbunarea” lui Tabuncic  Dezvăluiri despre trecutul jucătorului care a debutat la Dinamo: „La Rapid a fost supus unor nedreptăți grave”
Superliga
11:36
„Răzbunarea” lui Tabuncic Dezvăluiri despre trecutul jucătorului care a debutat la Dinamo: „La Rapid a fost supus unor nedreptăți grave”
Citește mai mult
„Răzbunarea” lui Tabuncic  Dezvăluiri despre trecutul jucătorului care a debutat la Dinamo: „La Rapid a fost supus unor nedreptăți grave”
Liverpool „a scăpat” de el Darwin Nunez a fost prezentat la Al-Hilal » Englezii au „pierdut” 32 de milioane de euro
Campionate
11:10
Liverpool „a scăpat” de el Darwin Nunez a fost prezentat la Al-Hilal » Englezii au „pierdut” 32 de milioane de euro
Citește mai mult
Liverpool „a scăpat” de el Darwin Nunez a fost prezentat la Al-Hilal » Englezii au „pierdut” 32 de milioane de euro
„Vino în Ucraina!” John Isner a primit o replică dură după ce a criticat interdicțiile pentru Rusia și Belarus : „Nimeni nu a condamnat invazia”
Tenis
10:21
„Vino în Ucraina!” John Isner a primit o replică dură după ce a criticat interdicțiile pentru Rusia și Belarus: „Nimeni nu a condamnat invazia”
Citește mai mult
„Vino în Ucraina!” John Isner a primit o replică dură după ce a criticat interdicțiile pentru Rusia și Belarus : „Nimeni nu a condamnat invazia”

Echipe/Competiții

fcsb 113 CFR Cluj 50 dinamo bucuresti 27 rapid 22 Universitatea Craiova 33 petrolul ploiesti 11 Poli Iasi 3 uta arad 9 farul constanta 7

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 Jorge Costa ion iliescu europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
10.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share