„Și pe mine m-au înjurat” Adrian Neaga, despre  apostrofările suporterilor Stelei pentru Nicolae Dică

Adrian Neaga (46 de ani) nu este surprins de reacția ostilă a suporterilor lui CSA Steaua la adresa lui Nicolae Dică (45 de ani).

CSA Steaua a câștigat duelul de pe teren propriu, din etapa a doua a sezonului regular din Liga 2, împotriva Concordiei Chiajna, 4-1.

Nicolae Dică a fost înjurat de suporterii Stelei și Adrian Neaga a reacționat

În primul duel de pe teren propriu din acest sezon al lui CSA Steaua, Nicolae Dică a fost înjurat de suporterii „militarilor”.

Momentul reprobabil a fost comentat de Adrian Neaga, fost jucător al celor de la FCSB.

„Ce să mai comentez? N-am fost și eu înjurat acolo? Păcat. În primul rând e păcat pentru că s-au divizat suporterii.

Nu cred că foștii jucători merită să fie înjurați în Ghencea, mai ales că unora chiar le-am adus multe bucurii. Fiecare face ce vrea.

Am fost aseară la meciul cu Chiajna, din Ghencea. Eu nu mă feresc de înjurături, fiecare se manifestă cum vrea.

Eu consider că nu e ok, dar nu avem ce face. Fiecare și-a ales drumul lui. Oprița, Ogăraru, Boștină, Miu și-au ales o echipă, alții la fel.

Nu îmi poate impune nimeni să nu merg pe stadion.

Boștină și Oprița îmi sunt foarte apropiați și merg să-i susțin, în ciuda înjurăturilor pe care le primesc.

Nu mai simt același lucru pentru că nu mai este același stadion, dar casa Stelei trebuie să fie în Ghencea”, a spus Adrian Neaga, potrivit digisport.ro.

Adrian Neaga a evoluat pentru Steaua / FCSB în perioadele 2001 - 2005 și 2007 - 2009.

CSA Steaua nu are drept de promovare nici în acest sezon

Promovată în Liga 2, în sezonul 2020-2021, CSA Steaua nu a reușit nici până în prezent să obțină dreptul de promovare în Superliga.

„Militarii” nu au voie să joace în primul eșalon, întrucât echipa de fotbal aparține Ministerului Apărării Naționale.

Pe lângă CSA Steaua, în Liga 2 mai sunt șapte echipe fără drept de promovare: CS Tunari, CS Dinamo, CSM Olimpia Satu Mare, Gloria Bistrița, CS Afumați, CSM Slatina, CSC Șelimbăr, CSC Dumbrăvița.

