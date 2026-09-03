Dezvăluire incredibilă  Ce obișnuia să facă un celebru arbitru din Premier League în timpul meciurilor
Foto: Imago
Campionate

Dezvăluire incredibilă Ce obișnuia să facă un celebru arbitru din Premier League în timpul meciurilor

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 03.09.2026, ora 20:48
  • Mike Dean (58 de ani), fost arbitru cu peste 500 de meciuri în Premier League, a dezvăluit că obișnuia să joace diferite „jocuri” secrete în timpul partidelor din Anglia.
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Înainte de introducerea VAR în Premier League, în 2019, Mike Dean avea tot felul de prinsori cu arbitrii asistenți.

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Mike Dean: „Am făcut asta de câteva ori în Premier League, evident înainte de VAR”

Fostul arbitru, retras în anul 2022, a povestit în cadrul podcastului „Jamie Vardy's Having a Party”, realizat de ex-atacantul de la Leicester City, ce activități avea în timpul meciurilor.

„Obișnuiam să avem niște jocuri. În glumă, spuneam: «Bine, începem acum. Să vedem cât timp putem arbitra fără să fluierăm».

Am făcut asta de câteva ori în Premier League, evident înainte de VAR. Am ajuns la 20-25 de minute fără să fluier: «Lăsați jocul să continue, lăsați-l, lăsați-l!»”, a declarat Dean, conform espn.co.uk.

560 de meciuri
a arbitrat Mike Dean în Premier League

Mike Dean a dezvăluit și care era al doilea „joc” pe care îl juca cu asistenții săi în timpul partidelor.

„Mai făceam un lucru în Premier League. Stăteam în cercul de la centrul terenului și vedeam cât timp pot rămâne acolo înainte să fiu nevoit să ies. Era doar o glumă a mea.

Băieții (n.r. - ceilalți arbitri) erau pe linia de margine și îmi spuneau: «Nu poți!». Iar eu le răspundeam: «O să încerc».

Pur și simplu alergai în jurul cercului, ceva de genul… Dar nu aveai voie să ieși din el. O dată am reușit să stau aproximativ 15 minute la un meci, fără să ies din cercul central”, a mai povestit fostul arbitru.

Dean nu a oferit și exemple de meciuri în care obișnuia să aibă un astfel de comportament.

904 meciuri
a arbitrat Mike Dean în cariera sa, majoritatea fiind în competițiile interne din Anglia

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