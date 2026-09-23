Arteta semnează! Decizie importantă a antrenorului care a readus titlul pe Emirates, pentru Arsenal +13 foto
Mikel Arteta FOTO: IMAGO
Campionate

Arteta semnează! Decizie importantă a antrenorului care a readus titlul pe Emirates, pentru Arsenal

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 23.09.2026, ora 11:05
alt-text Actualizat: 23.09.2026, ora 11:05
  • Mikel Arteta (44 de ani) a ajuns la un acord cu Arsenal pentru prelungirea contractului, după mai multe luni de negocieri.
  • Spaniolul, care a adus titlul pentru „tunari” în Premier League în sezonul trecut, își va continua astfel proiectul început în decembrie 2019.
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Actuala înțelegere a lui Arteta expira la finalul sezonului 2026-2027.

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Mikel Arteta continuă la Arsenal

Prelungirea vine după cel mai bun sezon al lui Arsenal din mandatul spaniolului.

„Tunarii” au câștigat Premier League în sezonul 2025-2026, primul titlu al clubului după 22 de ani, și au ajuns până în finala Ligii Campionilor, pierdută la penalty-uri în fața lui PSG, scor 1-1 (3-4 d.pen.).

PSG - Arsenal, finala Champions League - meci (foto: Imago)
PSG - Arsenal, finala Champions League - meci (foto: Imago)

Galerie foto (13 imagini)

Scenografia fanilor englezi în PSG - Arsenal, finala Champions League (foto: Imago) Scenografia fanilor francezi în PSG - Arsenal, finala Champions League (foto: Imago) PSG - Arsenal, finala Champions League - meci (foto: Imago) PSG - Arsenal, finala Champions League - meci (foto: Imago) PSG - Arsenal, finala Champions League - meci (foto: Imago)
+13 Foto
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Noul contract îl va ține pe banca „tunarilor” cel puțin până în 2030, conform theguardian.com.

Actualul salariu al lui Arteta este estimat la aproximativ 11,7 milioane de euro pe sezon, la care se pot adăuga bonusuri importante, iar noul contract ar urma să-i aducă o majorare semnificativă.

Arteta a preluat-o pe Arsenal în decembrie 2019, după plecarea lui Unai Emery. 

După plecarea lui Pep Guardiola de la Manchester City, Arteta a devenit și cel mai longeviv antrenor aflat în prezent pe banca unei echipe din Premier League.

360 de meciuri
a adunat Mikel Arteta pe banca lui Arsenal, bilanțul său fiind de 224 de victorii, 60 de remize și 76 de înfrângeri

Arsenal nu a anunțat încă oficial prelungirea contractului, însă confirmarea este așteptată în pauza pentru meciurile echipelor naționale.

Formația londoneză a început sezonul cu șapte victorii consecutive în toate competițiile, înainte de eșecul surprinzător de sâmbătă, scor 0-3, pe terenul lui Brighton.

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