Larvik - Minaur 26-28  Start perfect pentru Baia Mare în grupele EHF European League

Larvik - Minaur Baia Mare 26-28. Elevele lui Ferreira Florencio debutează în grupe cu o victorie.

Minaur Baia Mare este prima echipă românească care a debutat în EHF European League. În competiție mai sunt angrenate Rapid București și Corona Brașov.

Debutul partidei din Norvegia a fost echilibrat, iar Yuliya Dumanska și-a arătat calitățile din primele minute, reușind două parade.

Larvik - Minaur Baia Mare 26-28 . Debut cu dreptul în European League

Norvegiencele au pus stăpânire pe joc, reușind să marcheze 4 goluri consecutive, fără ca Minaur să mai puncteze.

Elevele lui Ferreira Florencio au egalat în minutul 20, când Anca Mițicuș a marcat rapid două goluri. Gazdele au revenit în avantaj, însă au încheiat prima repriză la egalitate, 13-13.

În actul secund, cele două echipe s-au aflat la diferență de cel mult un gol până în ultimul sfert de oră, când Minaur s-a desprins la +2.

În ultimele 10 minute, Yuliya Dumanska a blocat mai multe șanse de gol ale scandinavelor, inclusiv o lovitură de la 7 metri.

Larvik s-a apropiat la un gol cu numai un minut rămas, însă echipa lui Ferreira Florencio și-a adjudecat victoria, cu 10 secunde înainte de final.

Programul celor de la Minaur Baia Mare în EHF European League

Sâmbătă, 17 ianuarie, ora 17:00, Sala Polivalentă „Lascăr Pană, Minaur Baia Mare – Motherson Mosonmagyarovari KC

– Motherson Mosonmagyarovari KC Sâmbătă, 24 ianuarie, ora 21:00, Salza Halle, Bad Langensalza, Thuringer HC – Minaur Baia Mare

Sâmbătă, 7 februarie, ora 17:00, Sala Polivalentă „Lascăr Pană”, Minaur Baia Mare – Thuringer

– Thuringer Sâmbătă, 14 februarie, ora 19:00, Sala Polivalentă „Lascăr Pană”, Minaur Baia Mare – Larvik

– Larvik Sâmbătă, 21 februarie, ora 17:00, UFM Arena, Mosonmagyaróvár, Moson – Minaur Baia Mare

Clasamentul Grupei A a European League

Loc/Echipă Meciuri Punctaj 1. Minaur Baia Mare 1 2 2. Thuringer 0 0 3. Mosonmagyarovar 0 0 4. Larvik 1 0 Primele 2 clasate se califică în fazele eliminatorii Primele 2 clasate se califică în fazele eliminatorii

