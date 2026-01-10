Larvik - Minaur 26-28  Start perfect pentru Baia Mare în grupele EHF European League
Minaur Baia Mare FOTO: FAcebook - @minarubm
Handbal

Larvik - Minaur 26-28 Start perfect pentru Baia Mare în grupele EHF European League

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 10.01.2026, ora 20:51
alt-text Actualizat: 10.01.2026, ora 22:19
  • Larvik - Minaur Baia Mare 26-28. Elevele lui Ferreira Florencio debutează în grupe cu o victorie.
  • Minaur Baia Mare este prima echipă românească care a debutat în EHF European League. În competiție mai sunt angrenate Rapid București și Corona Brașov.

Debutul partidei din Norvegia a fost echilibrat, iar Yuliya Dumanska și-a arătat calitățile din primele minute, reușind două parade.

Larvik - Minaur Baia Mare 26-28. Debut cu dreptul în European League

Norvegiencele au pus stăpânire pe joc, reușind să marcheze 4 goluri consecutive, fără ca Minaur să mai puncteze.

Elevele lui Ferreira Florencio au egalat în minutul 20, când Anca Mițicuș a marcat rapid două goluri. Gazdele au revenit în avantaj, însă au încheiat prima repriză la egalitate, 13-13.

În actul secund, cele două echipe s-au aflat la diferență de cel mult un gol până în ultimul sfert de oră, când Minaur s-a desprins la +2.

În ultimele 10 minute, Yuliya Dumanska a blocat mai multe șanse de gol ale scandinavelor, inclusiv o lovitură de la 7 metri.

Larvik s-a apropiat la un gol cu numai un minut rămas, însă echipa lui Ferreira Florencio și-a adjudecat victoria, cu 10 secunde înainte de final.

Programul celor de la Minaur Baia Mare în EHF European League

  • Sâmbătă, 17 ianuarie, ora 17:00, Sala Polivalentă „Lascăr Pană, Minaur Baia Mare – Motherson Mosonmagyarovari KC
  • Sâmbătă, 24 ianuarie, ora 21:00, Salza Halle, Bad Langensalza, Thuringer HC – Minaur Baia Mare
  • Sâmbătă, 7 februarie, ora 17:00, Sala Polivalentă „Lascăr Pană”, Minaur Baia Mare – Thuringer
  • Sâmbătă, 14 februarie, ora 19:00, Sala Polivalentă „Lascăr Pană”, Minaur Baia Mare – Larvik
  • Sâmbătă, 21 februarie, ora 17:00, UFM Arena, Mosonmagyaróvár, Moson – Minaur Baia Mare

Clasamentul Grupei A a European League

Loc/EchipăMeciuriPunctaj
1. Minaur Baia Mare12
2. Thuringer00
3. Mosonmagyarovar00
4. Larvik10
Primele 2 clasate se califică în fazele eliminatorii

handbal feminin larvik hk Minaur Baia Mare ehf european league
