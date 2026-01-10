Gloria Bistrița - Buducnost 34-38 Eșec rușinos! Elevele lui Carlos Viver au fost învinse acasă de ultima clasată » Clasamentul actualizat

- Gloria Bistrița - Buducnost 34-38. Elevele lui Carlos Viver au fost învinse acasă de ultima clasată din grupă.
- Bistrița păstrează în continuare șanse la calificarea directă în sferturile de finală ale competiției.
După 8 etape în care obținuse un singur punct, Buducnost a obținut prima victorie a sezonului în Liga Campionilor.
Gloria Bistrița - Buducnost 34-38. Eșec rușinos cu ultima clasată
Cele două echipe au mers cot la cot pe tabelă în primele 25 de minute, dar muntenegrencele au profitat de inferioritatea numerică a gazdelor și s-au desprins la 3 goluri. Gloria Bistrița a egalat până la pauză.
Budcnost a preluat controlul jocului în repriza secundă și, în minutul 40, avea un avans de 4 goluri, 28-24.
Diferența de scor s-a mărit la 7, în minutul 51, 34-27, și Gloria Bistrița nu a avut forța de a întoarce scorul.
Cea mai bună marcatoare a muntenegrencelor a fost Jelena Radivojevic, cu 6 goluri, în timp ce Sonia Seraficeanu a fost jucătoarea Gloriei Bistrița cu cele mai multe reușite: 4.
Programul Gloriei Bistrița în EHF Champions League
- Sâmbătă, 17 ianuarie 2026 - Esbjerg vs. Gloria Bistrița
- Sâmbătă, 24 ianuarie 2026 - Gloria Bistrița vs. Gyor
- Sâmbătă, 7 februarie 2026 - Metz vs. Gloria Bistrița
- Sâmbătă, 14 februarie 2026 - Gloria Bistrița vs. DVSC Schaeffler
- Sâmbătă, 21 februarie 2026 - Storhamar vs. Gloria Bistrița
Clasamentul Grupei A a EHF Champions League
|Loc/Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1. Gyor
|9
|18
|2. Metz
|9
|14
|3. Gloria Bistrița
|9
|12
|4. Ebjerg
|8
|9
|5. DVSC Schaeffler
|8
|4
|6. Storhamar
|8
|4
|7. Borussia Dortmund
|8
|4
|8. Buducnost
|9
|3