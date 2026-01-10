Gloria Bistrița - Buducnost 34-38 Eșec rușinos! Elevele lui Carlos Viver au fost învinse acasă de ultima clasată » Clasamentul actualizat
Floria Bistrița FOTO: IMAGO
Handbal

Gloria Bistrița - Buducnost 34-38 Eșec rușinos! Elevele lui Carlos Viver au fost învinse acasă de ultima clasată » Clasamentul actualizat

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 10.01.2026, ora 18:48
alt-text Actualizat: 10.01.2026, ora 19:40
  • Gloria Bistrița - Buducnost 34-38. Elevele lui Carlos Viver au fost învinse acasă de ultima clasată din grupă.
  • Bistrița păstrează în continuare șanse la calificarea directă în sferturile de finală ale competiției.

După 8 etape în care obținuse un singur punct, Buducnost a obținut prima victorie a sezonului în Liga Campionilor.

Gloria Bistrița - Buducnost 34-38. Eșec rușinos cu ultima clasată

Cele două echipe au mers cot la cot pe tabelă în primele 25 de minute, dar muntenegrencele au profitat de inferioritatea numerică a gazdelor și s-au desprins la 3 goluri. Gloria Bistrița a egalat până la pauză.

Budcnost a preluat controlul jocului în repriza secundă și, în minutul 40, avea un avans de 4 goluri, 28-24.

Diferența de scor s-a mărit la 7, în minutul 51, 34-27, și Gloria Bistrița nu a avut forța de a întoarce scorul.

Cea mai bună marcatoare a muntenegrencelor a fost Jelena Radivojevic, cu 6 goluri, în timp ce Sonia Seraficeanu a fost jucătoarea Gloriei Bistrița cu cele mai multe reușite: 4.

Programul Gloriei Bistrița în EHF Champions League

  • Sâmbătă, 17 ianuarie 2026 - Esbjerg vs. Gloria Bistrița
  • Sâmbătă, 24 ianuarie 2026 - Gloria Bistrița vs. Gyor
  • Sâmbătă, 7 februarie 2026 - Metz vs. Gloria Bistrița
  • Sâmbătă, 14 februarie 2026 - Gloria Bistrița vs. DVSC Schaeffler
  • Sâmbătă, 21 februarie 2026 - Storhamar vs. Gloria Bistrița

Clasamentul Grupei A a EHF Champions League

Loc/EchipaMeciuriPuncte
1. Gyor918
2. Metz914
3. Gloria Bistrița912
4. Ebjerg89
5. DVSC Schaeffler84
6. Storhamar84
7. Borussia Dortmund84
8. Buducnost93
Primele 2 echipe se califică în sferturile de finală. Locurile 3-6 vor disputa play-off

