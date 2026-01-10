Drăguș, prezentat oficial Atacantul naționalei va evolua alături de doi jucători români

Denis Drăguș (26 de ani), atacantul echipei naționale, a fost prezentat de noua sa echipă, Gaziantep FK, ocupanta locului 9 din prima ligă a Turciei.

În prima jumătate a acestui sezon, Drăguș a evoluat la Eyupspor, acolo unde a fost împrumutat de la Trabzonspor.

Denis Drăguș, prezentat la Gaziantep

După despărțirea de Eyupspor, Denis Drăguș revine la Gaziantep, formație pentru care a mai jucat în sezonul 2023/2024 și la care va fi coleg cu doi români, Deian Sorescu și Alexandru Maxim.

Drăguș va juca la Gaziantep până la finalul acestui sezon.

„Gaziantep FK a ajuns la un acord cu Denis Draguș și clubul Trabzonspor pentru transferul temporar al acestuia până la sfârșitul sezonului.

Denis Draguș, care a jucat pentru clubul nostru în sezonul 2023-2024 și a adus o contribuție deosebită echipei noastre prin prestația sa, a semnat contractul oficial care îl va lega de clubul nostru în prezența președintelui nostru, Memik Yılmaz.

Îi urăm încă o dată bun venit lui Denis Draguș și îi urăm mult succes în tricoul echipei noastre”, a transmis Gaziantep, pe site-ul oficial.

3 milioane de euro este cota lui Denis Drăguș, conform Transfermarkt

Șumudică l-a adus pe Drăguș la Gaziantep în 2023

Atacantul echipei naționale a evoluat la roș-negri în sezonul 2023-2024, când era împrumutat de Standard Liege. A fost adus de Marius Șumudică, antrenor la acea vreme la Gaziantep.

În perioada petrecută la Gaziantep, Denis Drăguș a jucat 35 de meciuri, reușind să înscrie 15 goluri și să ofere 2 pase decisive.

