Mircea Diaconescu (49 de ani), selecționerul României U17, a folosit cartonașul mov în minutul 63 al partidei cu Mexic, pierdută de „tricolori” cu 0-1, la debutul la Campionatul Mondial din Qatar.

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Faza s-a petrecut la nouă minute după ce Mexicul deschisese scorul, prin Adán Sánchez.

Mircea Diaconescu a folosit cartonașul mov în Mexic - România

Diaconescu a considerat că portarul advers ar fi atins mingea cu mâna în afara suprafeței de pedeapsă și a cerut intervenția sistemului Football Video Support (FVS).

Centralul Mohammed Sami Al-Ismail, din Arabia Saudită, s-a deplasat la monitor pentru a revedea faza, însă verificarea nu a schimbat decizia de pe teren.

Dacă arbitrul ar fi considerat că portarul mexicanilor a comis henț, România ar fi beneficiat de o lovitură liberă periculoasă, de la marginea careului.

Centralul și-a menținut însă decizia inițială, iar jocul a continuat.

Mexic - România 1-0 , la debutul „tricolorilor” la Mondialul U17

Adan Sanchez a deschis scorul în minutul 54 cu un șut puternic de la marginea careului, după o acțiune a lui Da'vian Kimbrough.

După faza controversată din minutul 63, România a încercat să restabilească egalitatea. Eduardo Corlat, fotbalistul lui Real Madrid, a avut o ocazie importantă în minutul 74, dar a șutat peste poartă.

Mexicul a mai amenințat poarta României în minutul 84, când Edy Lugo a trimis peste transversală, iar scorul a rămas 1-0 până la final.

Ce este cartonașul mov și cum funcționează sistemul testat de FIFA

Denumit Football Video Support (FVS), sistemul reprezintă o alternativă mai puțin costisitoare la VAR, destinată în special competițiilor care nu dispun de infrastructura necesară implementării arbitrajului video tradițional.

Spre deosebire de VAR, sistemul FVS nu presupune existența unei echipe de arbitri video care să verifice automat fazele controversate.

Fiecare antrenor are dreptul să solicite două verificări video pe parcursul unei partide. Dacă arbitrul își schimbă decizia în urma analizei, antrenorul își păstrează dreptul de a utiliza din nou cartonașul.

Antrenorii pot solicita intervenția sistemului video în patru situații:

validarea sau anularea unui gol;

acordarea sau anularea unui penalty;

acordarea unui cartonaș roșu direct;

identificarea greșită a unui jucător sancționat.

Solicitarea trebuie făcută imediat după faza respectivă, printr-un gest circular cu degetul în aer și înmânarea cartonașului arbitrului de rezervă. Decizia finală îi aparține arbitrului de centru.

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