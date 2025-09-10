E gata! A sosit momentul să renunțați, domnule Lucescu.

Dați-vă demisia! Ați fost prea mare pentru a ține cu dinții de un loc de muncă nepotrivit!

Când trebuia să fiți adus la națională, Mircea Sandu v-a închis ușa în nas și nu ați apucat să deveniți antrenorul potrivit pentru jucătorii potriviți.

Niciodată nu ați condus un vestiar atât de slab precum cel al actualei Românii, pentru că nu aveați unde.

Corvinul, România anilor 80’, Dinamo, suita de echipe din Italia, Galata, Beșiktaș sau trupele din Ucraina v-au pus la dispoziție fotbaliști cărora nu trebuia să le faceți un spectacol motivațional în vestiar și nici să le predați abc-ul acestui sport.

Nu știu dacă erați omul pentru așa ceva nici în urmă cu zece sau douăzeci de ani, d-apăi acum, la 80 de ani …

Calculul a fost catastrofal

Federația a pariat greșit pe dumneavoastră.

Răzvan Burleanu a crezut că Europeanul din 2024 este doar punctul de pornire al unei naționale care ar urma să lege calificări și a sperat ca un selecționer cu experiența dumneavoastră să fie exact ceea ce îi trebuie unui grup de fotbaliști care avusese doar antrenori tineri, viguroși, precum, Contra, Rădoi ori Iordănescu jr.

Calculul a fost catastrofal, mai puțin partea de imagine, pentru că acum toată lumea va da vina pe dumneavoastră, iar Federația va spune ”păi ce puteam face mai mult decât să-l aducem pe Mircea Lucescu, cel mai mare antrenor român”?

Toți v-au sfătuit să nu veniți la națională, de la prieteni până la fiul dumneavoastră, Răzvan.

Toți și-au dat seama de ceva ce Edi Iordănescu a știut din clipa în care s-a fluierat finalul partidei cu Olanda de la Euro, și anume că acela a fost momentul de vârf al Generației de Suflet.

Între fotbaliștii români ai anilor 70’ - 80’ și cei de astăzi nu mai există nimic în comun

A avut suflu fix pentru niște preliminarii, plus o vară. Atât! Dar v-ați încăpățânat, ca de atâtea ori în carieră, crezând în munca dumneavoastră și într-o poveste care nu mai are nimic în comun cu realitatea anului 2025.

Nu, domnule Lucescu, între fotbaliștii români ai anilor 70’ - 80’, cei care pasau și păstrau posesia și cei de astăzi nu mai există nimic în comun. Poate doar culoarea echipamentului.

Până și stema de pe pașaport ori imnul s-au schimbat între timp. De valoare, nu mai vorbim.

Așa că e momentul să fugiți, domnule Lucescu. Dați-vă demisia. Acum!