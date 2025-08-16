Dinamo - UTA Arad 1-1. Cosmin Contra (49 de ani), fostul antrenor al „câinilor”, a fost impresionat de prestația lui Mamoudou Karamoko (25 de ani).

„Guriță” le-a transmis și un mesaj fanilor dinamoviști care nu l-au primit tocmai bine pe Arena Națională.

Karamoko a marcat primul gol pentru Dinamo, în minutul 59, după un schimb de pase cu mijlocașul Cătălin Cîrjan. Noul vârf al „câinilor” a reușit să-i atragă atenția lui Contra.

Dinamo - UTA Arad 1-1 . Cosmin Contra, despre prestația lui Mamoudou Karamoko: „ Mi-a plăcut foarte mult”

„O primă repriză dominată de UTA, care a fost echipa mai pragmatică. O repriză secundă foarte bună a lui Dinamo, cu schimbări foarte bune. Mi-a placut foarte mult atacantul (n.r. - Karamoko). Vedem, la sfârșitul campionatului, unde se va situa Dinamo”, a declarat Cosmin Contra.

Întrebat dacă Dinamo se poate califica în cupele europene, antrenorul a cerut răbdare:

„Au fost multe schimbări în cadrul echipei. Uite, atacantul care a intrat, Karamoko, nu era pregătit fizic. Dacă era, sigur ar fi jucat de la început. Când jucătorii vor ajunge la un nivel fizic bun, atunci ne putem da cu parerea despre forța lui Dinamo ”.

M-au cam hulit suporterii lui Dinamo, dar sa nu uite că am fost ultimul antrenor care s-a luptat pentru campionat și am fost pe bancă la ultimul trofeu câștigat, Cupa Ligii. Cosmin Contra

Cosmin Contra a condus pe Dinamo, în sezonul 2017-2018, atunci când trupa din „Ștefan cel Mare” a disputat ultimul duel european, împotriva celor de la Athletic Bilbao, 1-1 acasă și 0-3 în Spania.

