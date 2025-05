„Lui Ilie Năstase îi e frică” De ce a avut Mircea Lucescu încredere să se opereze în România 

Mircea Lucescu (79 de ani) a vorbit despre operația la șold la care a fost supus în luna februarie 2025.

La podcastul „Top Level”, realizat de Cătălin Țepelin și Dan Udrea, selecționerul României a dat detalii despre intervenția la șold și despre mijloacele moderne pe care medicii din țară le au la dispoziție.

Mircea Lucescu a fost sfătuit să meargă în străinătate pentru operație, dar a ales să facă procedura în țara noastră.

El a fost operat de Vlad Predescu, șeful secției de Ortopedie din cadrul spitalului Ponderas, din București, și membru al Academiei Americane de Ortopedie.

De ce a avut Mircea Lucescu încredere să se opereze în România

Il Luce explică: „Acum, operațiile de șold sunt destul de banale. Trebuie doar să ai curaj să te duci să le faci, pentru că, altfel, durează 45-50 de minute. Sunt mijloace moderne. Tot ce au cei din străinătate avem și noi în momentul de față. La primul, la șoldul stâng, m-am operat la Kiev, cu un profesor de acolo.

Excelent! În 3-4 săptămâni am putut să merg normal. Aici m-am operat cu doctorul Predescu. Și, tot așa, după 3-4 săptămâni am început să merg normal. Îți trebuie puțin ... Îți trebuie curaj, trebuie să ai încredere în cei care te operează. Și după aceea să faci o recuperare care să te ajute să revii cât se poate de repede”, a spus Lucescu.

Mircea Lucescu: „Lui Ilie Năstase îi e frică”

De ce a ales să se opereze în România, deși putea alege orice clinică din lume? Lucescu răspunde ferm:

„Eu am încredere, în general, în profesioniști. Am încredere în oameni. (...) Mi-au spus atâția să mă duc … (...) De ce nu te duci în Germania? De ce nu te duci în Anglia, în Elveția? Nu e nevoie. Eu am încredere în oameni care știu ce trebuie să facă și cum să facă.

Păi, doctorul de la Ponderas, care m-a operat pe mine, doctorul Predescu, face 8 operații pe zi! Cel care m-a operat la Kiev avea la activ vreo 3.000 de operații făcute pe șold, cu proteză. Important este să ai posibilitatea să ai o proteză care se adaptează foarte bine în corpului tău și, în rest, nu sunt probleme.

Eu am întârziat, că ar fi trebuit să fac această operație în august. Nu am făcut-o din cauza meciurilor în preliminarii. Am făcut-o în februarie.

Știam exact cam ce perioadă am nevoie pentru recuperare. Am avut în zilele astea o întâlnire cu Ilie Năstase, care și el suferă de asta. Dar îi e frică! Îi e frică să facă operație.

Dinu a așteptat vreo 8 ani până când a făcut o operație de genul ăsta. Alții se duc imediat și își rezolvă problemele. Pentru că dacă nu le faci la timp, sunt foarte dureroase. Nu sunt ușor de suportat”, a mai spus Lucescu.

În 3-4 săptămâni m-am recuperat. Poate m-a ajutat foarte mult sportul. Ai un avantaj față de ceilalți, prin faptul că și musculatura este alta, și obișnuința de a te reface rapid după accidente. Câte accidentări am avut eu în cariera mea… Mircea Lucescu, la podcastul Top Level

Cine e Vlad Predescu

Vlad Predescu este șeful secției de Ortopedie din cadrul spitalului Ponderas, din București și are unul dintre cele mai bune CV-uri dintre medicii care mai profesează în România.

În 2019 a devenit singurul medic ortoped din țară acreditat ca și chirurg de excelență de către Surgical Review Corporation (SUA).

Vlad Predescu este membru al Academiei Americane de Ortopedie și în 2019 a bifat o premieră de nivel înalt pentru medicina din România.

A devenit la acel moment primul medic ortoped din țara noastră care a primit acreditarea de „Chirurg de Excelență”, distincție care i-a fost acordată de o instituție de mare prestigiu din Statele Unite: Surgical Review Corporation.

În plus, în urmă cu mai câțiva ani, Vlad Predescu a implementat în România un sistem revoluționar pentru medicina de aici.

Pentru prima dată s-au realizat operații de protezare a șoldului și genunchiului cu ajutorul Robotului Mako, care oferă, spre deosebire de intervențiile clasice, făcute direct de chirurg, o precizie mult mai mare în privința implantului protezelor.

