„Trucarea meciului a fost evidentă" Procurorii au motivat arestările din „Dosarul Păulești" » Suspiciuni inclusiv la UEFA
Echipa de fotbal CS Păulești joacă în Liga 3
Liga 3

„Trucarea meciului a fost evidentă” Procurorii au motivat arestările din „Dosarul Păulești” » Suspiciuni inclusiv la UEFA

alt-text Viorel Tudorache
Publicat: 10.03.2026, ora 14:06
Actualizat: 10.03.2026, ora 14:06
  • Motivarea instanței în „Dosarul Păulești”, care vizează trucarea unui meci pentru pariuri, descrie un scenariu în care manipularea rezultatului a fost extrem de evidentă încât a stârnit suspiciuni pe mai multe niveluri, inclusiv în rândul reprezentanților UEFA.

Judecătoria Ploiești explică motivele pentru care finanțatorul clubului, Claudiu Blaga, și impresarul Alexandru-Andrei Cristescu au fost arestați preventiv pentru 30 de zile.

Finanțatorul și impresarul, acuzați că au aranjat meciul pentru pariuri

Potrivit procurorilor, cei doi ar fi acționat după un mod de operare bine stabilit, menit să mascheze manipularea rezultatului partidei Victoria Traian - CS Păulești (4-0), și să creeze aparența unui meci disputat corect. Jocul s-a disputat pe 6 decembrie 2025, în Liga 3.

În fața instanței, reprezentantul Ministerului Public a arătat că finanțatorul echipei și-ar fi determinat jucătorii să influențeze rezultatul partidei, în timp ce impresarul, apropiat al acestuia, ar fi contribuit direct la implementarea planului.

„Mai exact, inculpatul X, în calitate de finanțator al echipei (Claudiu Blaga - n.r.), și-a mascat activitatea de manipulare al rezultatelor, prin aceea că, și-a determinat jucătorii să vicieze rezultatele meciului, în linii mari, iar pe inculpatul W (n.r. Alexandru-Andrei Cristescu), un apropiat al acestuia, a contribuit activ la manipularea acestui rezultat prin faptul că a determinat niște jucători să vicieze cursul meciului și de asemenea a indus în eroare casa de pariuri Superbet cu privire la corectitudinea partidei și integritatea evenimentului.

A plasat bilete, care, după cum se poate vedea, au fost câștigătoare în realitate, certitudinea cu privire la rezultatul meciului, în pofida ceea ce susțin inculpații a fost clară, și aici poate fi dovedită intenția lor la a comite infracțiunea, au ales niște criterii de selecție extrem de specifice care s-au confirmat întocmai și au ales niște criterii care să aducă un câștig considerabil, cu această ocazie, pune în vedere instanței de judecată de drepturi și libertăți că prejudiciul este de peste 150.000 euro”, se arată în documentul transmis de Judecătoria Ploiești agenției Agerpres.

Înțelegeri prealabile și influență asupra jucătorilor pentru câștiguri ilegale

Potrivit sursei citate, anchetatorii au subliniat că acțiunea nu ar fi fost una spontană, ci rezultatul unei înțelegeri prealabile.

Pentru a ascunde operațiunea, inculpații au apelat la mai multe persoane interpuse din cercul lor de cunoștințe, folosindu-se de acestea pentru a plasa pariuri și pentru a evita să apară direct în tranzacțiile suspecte.

„Mai mult decât atât, inculpații au vrut să ajute echipa respectivă C S Y, le-au promis faptul că ar putea să creeze performanțe în Liga a 3-a, s-au apropiat de persoane responsabile de aceste echipe, au adus niște jucători mai buni, le-au acordat diferite favoruri, au profitat de situația lor financiară, oarecum precară, așa cum reiese din probatoriu administrat, le-a câștigat încrederea și apoi s-au folosit de această influență ca să convingă să nu își apere corect șansele, să nu joace așa cum ar fi trebuit pe teren în raport cu principiile sportive, și cu regulile sportive, ci să conducă la un rezultat pentru a determina obținerea acestui interes patrimonial injust”, explică anchetatorii.

„Suspiciuni de fraudă ridicate la FRF și UEFA”

De altfel, potrivit documentului citat, modul în care s-a desfășurat partida ar fi fost atât de evident încât a ridicat suspiciuni pe mai multe paliere, inclus la FRF și UEFA.

„Trucarea meciului în discuție a fost atât de evidență încât a născut suspiciuni rezonabile de fraudă, nu doar în rândul fotbaliștilor care nu au fost influențați de către cei doi inculpați, dar și în privința reprezentanților casei de pariuri prejudiciate, celor din cadrul Departamentului din cadrul Federației Române de Fotbal, dar și a reprezentanților din cadrul UEFA.

A fost confirmat din partea mai multor instituții pe aceste paliere că ce se întâmplă acolo are o valență infracțională”, se mai menționează în motivare.

„Frauda afectează și pariorii obișnuiți, nu doar casa de pariuri”

Anchetatorii mai subliniază și impactul social al unor astfel de fapte, în contextul în care dependența de jocuri de noroc este un fenomen în creștere în România.

Potrivit procurorilor, consecințele unor astfel de fapte nu se limitează doar la prejudicierea casei de pariuri, ci îi afectează și pe pariorii obișnuiți care au mizat pe rezultatul meciului fără să știe că acesta ar fi fost manipulat.

În aceste condiții, spun anchetatorii, mulți dintre ei și-ar fi ratat șansele în mod nedrept.

În motivare este subliniat și contextul social mai larg al fenomenului jocurilor de noroc: dependența de pariuri este în creștere în România, iar în ultimii ani au existat deja tragedii în care jocurile de noroc au condus la familii destrămate sau chiar la tentative de suicid.

Judecătorul: „Inculpații sunt dispuși să comită din nou fapte similare”

Potrivit sursei citate, avocatul celor doi inculpați a arătat în instanță că aceștia pariază și frecventează cazinouri de peste zece ani și că obțin venituri din această activitate.

Judecătorul de drepturi și libertăți a apreciat însă că faptele imputate celor doi arestați preventiv nu reprezintă un incident izolat, ci fac parte dintr-un comportament repetat și bine organizat.

„Din perspectiva circumstanțelor personale, judecătorul are în vedere că, deși inculpații se află într-o situație care, în mod normal, presupune responsabilitate, comportamentul lor arată contrariul, aspect care rezultă din faptul că inculpații nu au dat dovadă de asumare sinceră a faptelor sau de conștientizare reală a consecințelor acestora, iar modul în care au acționat și explicațiile pe care le oferă, sugerează că sunt dispuși să comită din nou fapte similare, dacă acestea îi pot ajuta să-și atingă scopurile actuale, respectiv acelea de a obține în mod facil bani”, a reținut instanța, conform documentului citat de Agerpres.

„Arestarea preventivă, singura măsură pentru protejarea ordinii publice”

În aceste condiții, instanța a considerat că măsuri preventive mai blânde, precum controlul judiciar sau arestul la domiciliu, nu ar fi suficiente.

Judecătorul a concluzionat că arestarea preventivă este necesară pentru buna desfășurare a procesului penal, pentru prevenirea unor fapte similare și pentru protejarea ordinii publice.

„Prin urmare, înlăturarea temporară a inculpaților din comunitatea afectată de ecoul faptelor penale săvârșite este singurul mijloc apt să asigure buna desfășurare a procesului penal și împiedicarea comiterii unor fapte similare, având în vedere că, după cum a fost expus mai sus, natura modului de comitere a infracțiunii permite săvârșirea de fapte de aceeași natură.

În concluzie, modul de comitere a faptelor imputate inculpaților, nejustificate într-o societate civilizată și care au condus la indignarea, revolta și sentimentul de nesiguranță al unei întregi comunități impune necesitatea protejării ordinii publice care prevalează în raport cu regula judecării unei persoane în stare de libertate.

Pentru toate aceste motive, judecătorul constată că în privința inculpaților sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 223 alin. 2 C.proc.pen. pentru a lua măsura arestării preventive, privarea lor de libertate fiind necesară și proporțională pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică, existând un pericol de reiterare a faptelor antisociale, precum și riscul ca inculpații să se sustragă de la urmărire penală”, se precizează în motivarea instanței.

Doi fotbaliști sunt plasați sub control judiciar

În acest dosar, au efectuate la finalul lunii februarie 34 de percheziții în județele Prahova, Argeș, Vâlcea, Cluj și Ilfov, precum și în București. În vederea completării probatoriului, 21 de persoane au fost audiate.

Două persoane au fost arestate preventiv pentru înșelăciune în domeniul pariurilor sportive: finanțatorul CS Păulești, Claudiu Blaga, și impresarul Alexandru-Andrei Cristescu.

Doi fotbaliști, Gabriel Matei și Marius Sanda, au fost puși în control judiciar pentru 60 zile.

