„Să spună acum!” Basarab Panduru, mesaj tăios în cazul Mircea Lucescu: „Să nu așteptăm să se piardă cumva meciul cu Turcia”

Basarab Panduru (55 de ani) a comentat decizia lui Mircea Lucescu (80 de ani) de a continua la echipa națională, în ciuda problemelor de sănătate cu care se confruntă.

FRF a anunțat, sâmbătă, că Il Luce va fi pe bancă la barajul cu Turcia, din 26 martie 2026.

Duminică seara, în studioul emisiunii Fotbal Show, de la Prima Sport, moderatorul Dan Udrea i-a întrebat pe invitații Basarab Panduru și Aurel Țicleanu despre acest subiect.

Basarab Panduru, mesaj tăios în cazul Mircea Lucescu: „Să spună acum!”

Dan Udrea, redactor-șef adjunct al GOLAZO.ro a adus în discuție perioada dificilă pe care o traversează selecționerul din cauza problemelor de sănătate:

„Avem un dezavantaj. Totuși, în ultimele aproape șase săptămâni, dacă nu mai bine, Lucescu a avut problemele astea și a stat mai mult prin spitale decât pe stadioane să urmărească adversarii. Credeți că e o problemă în pregătirea meciului?”, a întrebat jurnalistul.

Basarab Panduru a avut un mesaj pentru lumea fotbalului: „Dacă are cineva ceva de spus să spună acum”.

„Dacă era o problemă, cred că el era primul care spunea «Băi, nu pot să am grijă de meciul ăsta, nu pot să mă ocup de meciul ăsta și atunci cred că e mai bine să puneți pe altcineva».

Dar, din moment ce spune «Pe bancă, la meciul cu Turcia, o să fiu eu», cred că atunci ar trebui să fim corecți și să mergem pe mâna lui. Nu să așteptăm să vedem ce se întâmplă.

Eu aș vrea ca cine are de spus ceva să spună acum. Nu să așteptăm să se piardă cumva meciul cu Turcia, ca după aia să spunem, «Păi, da, dom'le, ați avut semnale de alarmă de mult, de anul trecut, ați știut, dar n-ați făcut nimic, n-ați zis nimic».

Nu, dacă are cineva ceva de spus să spună acum! Dar eu cred că dacă Mircea Lucescu își asumă treaba asta, cred că trebuie să avem încredere. Crede că poate și mergem cu omul care a fost cel mai aproape de echipa națională în ultimul timp.

Putea să vină cineva care a mai fost: Hagi, care este în discuție, Edi Iordănescu, cel care n-are echipă și a mai fost la națională, Mirel Rădoi care a mai fost, adică oameni care sunt liberi în momentul ăsta și despre care putem să discutăm.

Dar, din moment ce își asumă, trebuie să lăsăm ce a fost. Lucescu și-a asumat, mergem cu el și asta este.

Cu oricine poți să mergi în Turcia, exact cum ai spus tu. Și poate să ne bată”.

Anunț oficial FRF: „Lucescu va conduce România la meciurile decisive din play-off ”

Sâmbătă, FRF a emis un comunicat oficial după o perioadă complicată a selecționerului în vârstă de 80 de ani, care a fost internat în spital la București și a mers în Belgia pentru încă o evaluare.

„Decizia a fost luată în urma evaluărilor medicale recente și a discuțiilor purtate între conducerea FRF și selecționer.

În urma acestor consultări, Mircea Lucescu a confirmat că starea sa de sănătate îi permite să își îndeplinească atribuțiile la cel mai înalt nivel și să fie alături de jucători la partidele decisive din această primăvară.

Avizul medical de la clinica de la Bruxelles confirmă faptul că Mircea Lucescu este apt pentru a își continua activitatea pe banca echipei naționale”, informează site-ul frf.ro.

