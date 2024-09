Mircea Lucescu face apel la Napoleon pentru a descrie situația naționalei și mizează pe unitatea demonstrată de prima reprezentativă la Euro 2024

Actualul selecționer elucidează și ce l-a enervat la Răzvan Raț acum 13 ani

Partida cu Kosovo se joacă diseară, de la 21:45, pe stadionul „Fadil Vokrri” din Priștina, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la Antena 1.

Mircea Lucescu este un om chibzuit cu vorbele mai ales acum, de când a redevenit selecționerul României.

Aflat în fața primul său extemporal, partida din seara aceasta cu Kosovo, chiar dacă la 79 de ani emoțiile nu mai sunt aceleași ca la 41, „Il Luce” strecoară, însă, în cuvinte puține, detalii legate de așteptările sale.

Mircea Lucescu: „Națională e ca un soldățel”

În zilele imediat următoare numirii sale la echipa națională, Mircea Lucescu a acordat un scurt interviu pentru GOLAZO.ro.

Răspunsurile sale capătă noi valențe în ziua în care România pornește o nouă campanie, de data aceasta în Nations League, după cea de la Euro 2024.

Bună ziua, domnule Lucescu. Va veni ziua primului meci din Nations League (n.r. – cel cu Kosovo). Care este atuul nostru?

Cum spunea Napoleon: «Orice soldat are bastonul de mareșal în raniță». Cam așa e și cu noi. Numai că toată echipa națională e ca un soldățel. Grupul, e clar, e cel mai important la echipa națională. Băieții sunt foarte uniți, așa cum s-a văzut și la Euro. N-aș vrea să intru în mai multe detalii.

Acolo am beneficiat și de incredibilul aport al fanilor. Mizați pe același suport și la meciurile de acasă ale naționalei?

Pe acești băieți îi acompaniază dorința acestor oameni (n.r. - suporterilor). Vin și la antrenamente, ați văzut. Iar jucătorii trebuie să simtă că lumea îi iubește. Și, la rândul lor, să le ofere. Cu toții ne amintim ce a fost la Campionatul European... Să sufere pentru a-i bucura și pe cei din tribune. Și fanii sunt un atu, pentru că m-ai întrebat mai sus.

Deci forța acestui grup e mai importantă decât individualitățile? Asta și pentru că nu prea le avem?

Nici Messi, nici Ronaldo nu au jucat singuri. Dacă nu ai o echipă solidă, cu totul, nu doar 2-3 fotbaliști sclipitori, nu vei câștiga meciuri. Iar grupul nostru, dacă se dedică așa cum a făcut-o la Euro, are capacitatea de face performanță. Dar în fotbalul de azi trebuie să suferi pentru fiecare rezultat.

Mircea Lucescu: „Așa trăiam noi fotbalul...”

Vi se pare că majoritatea fotbaliștiilor de astăzi e relaxată atunci se când pierd meciuri?

Da, cu siguranță. Au contractul care-i ajută. Au anumite facilități, sume de bani, care compensează. Noi, pe vremuri, nu aveam decât fotbalul. Nereușitele nu le puteam contrabalansa cu nimic altceva. Ei termină meciul, se duc în altă parte, nivelul lor de viață rămâne același. Pe vremea mea suporterii participau activ la viața noastră. Și asta te făcea să te simți responsabil față de oameni. Trăiai, până la următorul meci, cu bucuria sau cu rușinea rezultatului.

Nu cumva, iar asta e senzația mea, jucătorii de atunci iubeau mai mult fotbalul? Acum, pentru mulți, pare strict o meserie.

Îl iubeau mai mult... Acum, s-a terminat acest meci, dar vine altul peste câteva zile. Pe vremea mea erau mai puține partide și nu intrai în malaxorul ăsta de emoții. Și cele internaționale erau mai puține. Așa că era un timp mai îndelungat în care te simțeai responsabil pentru rezultat, față de colegi, de cei din tribună.

Știu că Răzvan Raț povestește un episod în care l-ați admonestat în urma unor erori...

Un jucător care pierde un meci și greșește, de maniera lui la acel meci, și se duce la interviu... Eu, dacă eram în locul lui, mă ascundeam de toți ceilalți colegi. Nu treceam indiferent peste astfel de momente. Ca profesionist. Asta m-a deranjat, nu neapărat că a greșit. Trebuie să ai bun-simț. Îmi amintesc că eram jucător și am pierdut un meci cu Craiova, acasă, 2-1, și plângeam după partidă. Cred că e un an în care am pierdut și campionatul. Așa trăiam noi fotbalul...