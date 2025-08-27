Fostul internațional Valerică Găman (36 de ani) este impresionat de startul excelent al fostei sale echipe, Universitatea Craiova, lider autoritar în campionat, cu 19 puncte după 7 etape.

Valerică Găman, liber de contract după despărțirea de Hermannstadt, a analizat pentru GOLAZO.ro începutul de sezon din Superliga, comportarea și șansele echipelor românești în competițiile interne și europene.

Valerică Găman: „Problema la Craiova este că la victorii se face nuntă, iar la înfrângeri înmormântări”

„Craiova are un lot și un antrenor bun, o conducere care îi susține și le oferă toate condițiile pentru performanță, iar de suporteri ce să mai zic, fantastici!”, a declarat fundașul central pentru GOLAZO.ro.

Cu toate acestea, Găman atrage atenția asupra mentalității colective și a presiunii pe care o resimt jucătorii și conducerea din partea suporterilor și a opiniei publice.

„Problema la Craiova, pentru că am jucat aici mulți ani și știu cum se trăiește fotbalul, este că la victorii se face nuntă, iar la înfrângeri înmormântări.

Mirel cu staff-ul lui, plus cei de pe lângă echipă, trebuie să găsească un echilibru și atunci au o șansă mare să reușească ceva ce toți suporterii așteaptă de peste 30 de ani”.

Găman, despre Universitatea - Bașakșehir: „Calificarea nu este jucată. Mare grijă”

Pe plan european, Valerică Găman laudă parcursul Universității Craiova și se arată optimist cu privire la calificarea echipei în faza principală a Conference League, după victoria din prima manșă a play-off-ului, 2-1 la Istanbul, în fața celor de la Bașakșehir.

„Craiova a avut un parcurs bun, chiar dacă echipa a suferit în primele două deplasări. Importantă a fost calificarea.

Au făcut un rezultat mare la Istanbul, dar calificarea nu este jucată. Trebuie avută mare grijă în retur, pentru că Bașakșehir are un lot valoros și va veni să dea totul la Craiova, neavând nimic de pierdut. Sper să se califice Craiova”, a explicat fostul internațional.

Pronosticul lui Găman pentru titlu: „Totul se va decide în play-off ”

Valerică Găman nu o consideră pe Universitatea Craiova deja scăpata spre titlu, chiar dacă remarcă discrepanțele din jocul echipelor din campionat.

„Un început mai slab pentru FCSB și CFR, dar nu contează foarte mult. Totul se va echilibra, iar în play-off se va decide totul. Cred că e devreme să presupunem o posibilă campioană, asta e părerea mea”, a precizat stoperul.

Găman a comentat și situația celor de la FCSB, echipă aflată într-un început de sezon mult sub așteptări. Învinsă de Inter Club d'Escaldes din Andorra și eliminată rapid și rușinos din preliminariile Ligii Campionilor de Shkendija, o echipă modestă din Macedonia, campioanei României are doar o victorie în 7 etape și se află pe locul 13 în Superliga.

Concluzie despre FCSB

Chiar dacă începutul de sezon a fost unul dezastros, FCSB are în continuare șansa de a prinde grupele Europa League. Rezultatul de la Aberdeen, 2-2 în prima manșă a play-off-ului, îi face pe roș-albaștri favoriți la calificare, iar Valerică Găman crede că roș-albaștrii își pot reveni.

„Este clar că jocul celor de la FCSB nu mai arată ca cel din sezonul trecut și sunt convins că și ei realizează asta. Lucrurile se pot regla pentru că este doar început de sezon și au un lot foarte bun.

În fotbalul de azi nu prea mai există favorite, ați văzut câte surprize pot apărea. Consider că FCSB are prima șansă în returul cu Aberdeen, dar trebuie să rămână concentrați”, a subliniat fundașul central cu 14 selecții la naționala României.

„CFR a avut o prestație bună până la meciul cu Hacken, când știm ce s-a întâmplat”

După Craiova și FCSB, fostul internațional a vorbit și despre CFR Cluj, rămasă fără Dan Petrescu după umilința suferită în prima manșă din play-off-ul Conference League, 2-7 cu Hacken, în Suedia.

„CFR a avut un parcurs bun, eliminând Lugano, o echipă foarte bună. Au gestionat bine dubla, dar după eliminarea cu Braga, echipă net superioară, nu aveau motive să fie supărați.

CFR a avut o prestație bună până la meciul tur cu Hacken, când știm ce s-a întâmplat. În ceea ce privește șansele lor în continuare, cred că le va fi greu să se califice”, a concluzionat Valerică Găman.

VIDEO. „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

