Rednic, out de la Standard?  Ce scriu belgienii după rezultatele sub așteptări ale tehnicianului român

Mircea Rednic (63 de ani) ar avea zilele numărate la Standard Liege.

Conducătorii clubului belgian ar fi nemulțumiți de jocul prestat de echipă sub comanda antrenorului român.

Standard Liege a pierdut meciul cu Cercle Brugge, scor 0-3, din cea mai recentă etapă a primei ligi din Belgia.

Mircea Rednic, out de la Standard Liege?

Mircea Rednic are parte de o perioadă grea la Standard Liege. Tehnicianul român pare să fi pierdut încrederea conducerii, după ultimele rezultate înregistrate de echipă.

Conform jurnaliștilor de la sudinfo.be, oficialii lui Standard ar fi total nemulțumiți de jocul prestat de echipă, ținând cont de investițiile masive făcute la nivel de lot, în această vară.

De asemenea, sursa citată scrie că meciul din etapa viitoare, cel cu OH Leuven, este unul decisiv pentru Mircea Rednic.

Dacă echipa va înregistra un nou rezultat nefavorabil, conducerea ia în calcul schimbarea de antrenor, chiar în pauza pentru meciurile echipelor naționale.

Rezultatele lui Standard Liege cu Mircea Rednic pe bancă

RAAL La Louviere - Standard Liege 0-2

0-2 Standard Liege - Dender 1-1

Standard Liege - Genk 2-1

- Genk 2-1 Royale Union SG - Standard Liege 3-0

Standard Liege - Cercle Brugge 0-3

În acest moment, Standard ocupă locul 8 în clasament, cu 7 puncte acumulate.

Transferurile efectuate de Mircea Rednic, în această vară la Standard Liege

Rafiki Said

Ilay Camara

Adnane Abid

Dennis Eckert Ayensa

Casper Nielsen

Marco Ilaimaharitra

Tobias Mohr

Lucas Pirard

Nayel Mehssatou

Josue Homawoo

Thomas Henry

