Mircea Rednic (63 de ani) nu și-a menajat jucătorii, după un nou eșec pe banca celor de la Standard Liege, 0-3, cu Cercle Brugge.

Standard Liege a avut un început bun de sezon, cu șapte puncte obținute în primele trei etape. Acum, formația antrenată de Mircea Rednic pare că nu se mai regăsește.

A ajuns la două eșecuri consecutive, ambele cu scorul de 0-3, lucru ce l-a nemulțumit teribil pe tehnicianul român.

Mircea Rednic: „Chiar și jucătorii experimentați au ratat pase ușoare”

Rednic a tras un semnal de alarmă la finalul partidei cu Cercle Brugge și și-a criticat elevii pentru modul în care au tratat diferite faze.

„A trebuit să jucăm fără atacant și să improvizăm, a fost dificil. Nu a fost bine în prima repriză. Am făcut prea multe greșeli. Chiar și jucătorii experimentați au ratat pase ușoare și le-au dat încredere adversarilor.

Am făcut greșeli în defensivă, insistând să începem din spate, în timp ce Cercle presa sus, nu a fost o idee bună. Deseori pierdem mingea și jucăm lung, dar eu prefer să o pierd la mijlocul terenului decât în ​​fața propriului careu.

La antrenamente, suntem o echipă foarte bună, dar astăzi (n.r. - sâmbătă) am dezamăgit. Atitudinea, prezența… Am pierdut mingi ușor, nu am reacționat. Am avut câteva contraatacuri pe care nu le-am putut finaliza, dar greșelile noastre din prima repriză nu se pot întâmpla.

Când faci astfel de greșeli, adversarul câștigă încredere. Al doilea gol, al treilea gol, acestea au fost erori de echipă. Să lași adversarul singur în careul de 16 metri, asta nu se poate întâmpla”, a declarat Mircea Rednic la conferința de presă, citat de walfoot.be

În urma acestui eșec, Standard este pe locul 7, cu tot atâtea puncte, dar ar putea termina etapa pe 8 dacă Antwerp va câștiga meciul cu Mechelen.

Lider în Belgia este St. Truiden, cu 13 puncte după 5 meciuri.

Rezultatele lui Standard Liege cu Mircea Rednic pe bancă

RAAL La Louviere - Standard Liege 0-2

0-2 Standard Liege - Dender 1-1

Standard Liege - Genk 2-1

- Genk 2-1 Royale Union SG - Standard Liege 3-0

Standard Liege - Cercle Brugge 0-3

