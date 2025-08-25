FCU Craiova, în concordat preventiv Oltenii iau măsuri disperate pentru a salva clubul + Reacția lui Mititelu

Adrian Mititelu (57 de ani), finanțatorul celor de la FCU Craiova, a anunțat că formația olteană a solicitat intrarea în concordat preventiv.

FCU Craiova se confruntă cu grave probleme financiare, echipa fiind sancționată cu o depunctare de 94 de puncte, ca urmare a datoriilor acumulate.

Dacă nu își va plăti datoriile, echipa lui Adrian Mititelu ar putea fi exclusă din toate competițiile.

FCU Craiova a solicitat intrarea în concordat preventiv

Fiind măcinată de probleme financiare, FCU Craiova a depus actele pentru intrarea în concordat preventiv.

Cererea formației oltene a fost deja înregistrată la Tribunalul Dolj, la data de 22 august. Dacă procedura de concordat preventiv va fi acceptată, aceasta s-ar putea întinde pe perioada a doi ani, cu posibilitate de prelungire pentru încă un an.

În cazul în care va intra în concordat preventiv, FCU Craiova ar scăpa de grijile excluderii din fotbal, deoarece Federația nu ar putea aplica o astfel de măsură, clubul fiind protejat legal.

„Da, este adevărat, am solicitat intrarea în concordat preventiv. Este o procedură legală, nu este niciun artificiu. Avem nevoie de procedura aceasta pentru că suntem într-o situație dificilă”, a declarat Adrian Mititelu, pentru iamsport.ro.

Salvarea clubului stă în transferurile lui Blănuță și Bauza

Finanțatorul clubului este de părere că vânzarea celor doi jucători va salva clubul. Acesta speră să obțină sume importante în schimbul lor, bani cu care ar redresa situația financiară a echipei.

„Datoriile nu depășesc suma pe care o vom încasa pentru Blănuță și Bauza. Bauza este împrumutat în Columbia, dar are opțiune de cumpărare, în decembrie” , a mai adăugat Adrian Mititelu.

Retrogradată deja din Liga 2 în Liga 3 din cauza problemelor de licențiere, FCU Craiova se afundă tot mai mult într-o situație critică. Patronul Adrian Mititelu ignoră în continuare deciziile Comisiei de Disciplină și Etică a FRF, iar sancțiunile se acumulează.

Comisia de Disciplină și Etică a aplicat miercuri, 20 august, o nouă depunctare majoră, ajungând la un total de 94 de puncte de penalizare.

FCU Craiova a primit un nou termen-limită: până pe 3 septembrie 2025, ora 15:00, clubul trebuie să prezinte dovada plăților către foști antrenori și jucători, pentru a evita noi depunctări și iminenta excludere din competițiile FRF/LPF/AJF.

Din informațiile GOLAZO.ro, decizia finală în privința posibilei excluderi a formației din Bănie ar putea fi luată pe 25 septembrie. Noul campionat Liga 3 va începe pe 30 august, iar FCU Craiova joacă în prima etapă, acasă, cu ACS Academica Balș.

