Mircea Rednic e pe lista singurei formații care nu a obținut nici măcar un punct în primele șase etape ale campionatului belgian.

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Mircea Rednic nu a mai antrenat din vara lui 2025. Chemat înapoi la Standard Liege, în iunie 2025, la 12 ani de la precedentul mandat, tehnicianul a fost concediat după numai cinci etape la clubul valon.

Avea două victorii, un egal și două înfrângeri în prima ligă belgiană.

Rednic, legat de Kortrijk, „lanterna” Jupiler League

Acum, la 64 de ani, s-ar putea întoarce în Jupiler League pentru a salva o echipă aflată într-o situație critică.

După șase meciuri de campionat, Kortrijk este singura fără niciun punct, antrenorul Michiel Jonckheere demisionând.

Mircea Rednic, anul trecut, când antrena la Standard. Foto: Imago

Pe lista posibililor înlocuitori este și Rednic, potrivit site-ului local Voetbal Primeur.

Alt nume e cel al germanului Bernd Storck, 63 de ani, fost la Sepsi în sezonul 2023-2024, mandat încadrat de două perioade petrecute chiar la Kortrijk.

1-15 este golaverajul lui Kortrijk după 6 etape în Belgia

Rednic a antrenat 3 echipe belgiene până acum

Pentru Rednic, acesta ar fi al patrulea club din Jupiler League.

Standard Liege (2012-2013 și 2025).

Gent (2013-2014).

Mouscron (2016-2018).

Favorit pare acum flamandul Hein Vanhaezebrouck, 62 de ani, care a pregătit și în două rânduri Kortrijk.

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