Salvatorul Rednic? N-a mai antrenat de peste un an, dar ar putea prelua o echipă aflată într-o situație critică în Belgia
Mircea Rednic are casă în Belgia, la Liege, încă de când juca la Standard (1991-1996). Foto: Imago
Campionate

Salvatorul Rednic? N-a mai antrenat de peste un an, dar ar putea prelua o echipă aflată într-o situație critică în Belgia

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 15.09.2026, ora 16:05
alt-text Actualizat: 15.09.2026, ora 16:05
  • Mircea Rednic e pe lista singurei formații care nu a obținut nici măcar un punct în primele șase etape ale campionatului belgian. 
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Mircea Rednic nu a mai antrenat din vara lui 2025. Chemat înapoi la Standard Liege, în iunie 2025, la 12 ani de la precedentul mandat, tehnicianul a fost concediat după numai cinci etape la clubul valon.

Avea două victorii, un egal și două înfrângeri în prima ligă belgiană.

Suedia a pierdut o vedetă „Tricolorii” au scăpat în Liga Națiunilor de unul dintre cei mai în formă jucători ai scandinavilor
Citește și
Suedia a pierdut o vedetă „Tricolorii” au scăpat în Liga Națiunilor de unul dintre cei mai în formă jucători ai scandinavilor
Citește mai mult
Suedia a pierdut o vedetă „Tricolorii” au scăpat în Liga Națiunilor de unul dintre cei mai în formă jucători ai scandinavilor

Rednic, legat de Kortrijk, „lanterna” Jupiler League

Acum, la 64 de ani, s-ar putea întoarce în Jupiler League pentru a salva o echipă aflată într-o situație critică.

După șase meciuri de campionat, Kortrijk este singura fără niciun punct, antrenorul Michiel Jonckheere demisionând.

Mircea Rednic, anul trecut, când antrena la Standard. Foto: Imago Mircea Rednic, anul trecut, când antrena la Standard. Foto: Imago
Mircea Rednic, anul trecut, când antrena la Standard. Foto: Imago

Pe lista posibililor înlocuitori este și Rednic, potrivit site-ului local Voetbal Primeur.

Alt nume e cel al germanului Bernd Storck, 63 de ani, fost la Sepsi în sezonul 2023-2024, mandat încadrat de două perioade petrecute chiar la Kortrijk.

1-15 este golaverajul
lui Kortrijk după 6 etape în Belgia

Rednic a antrenat 3 echipe belgiene până acum

Pentru Rednic, acesta ar fi al patrulea club din Jupiler League.

  • Standard Liege (2012-2013 și 2025).
  • Gent (2013-2014).
  • Mouscron (2016-2018). 

Favorit pare acum flamandul Hein Vanhaezebrouck, 62 de ani, care a pregătit și în două rânduri Kortrijk.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Protestul ciobanilor continuă și miercuri în Piața Victoriei. Ce cer să se întâmple
Protestul ciobanilor continuă și miercuri în Piața Victoriei. Ce cer să se întâmple
Protestul ciobanilor continuă și miercuri în Piața Victoriei. Ce cer să se întâmple
Mircea Rednic antrenor belgia jupiler league kortrijk
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:30
Giulești, aproape gol De ce vor fi puțini spectatori miercuri la Hapoel - Dinamo Zagreb. Românii au voie, dar tot nu vin
Giulești, aproape gol De ce vor fi puțini spectatori miercuri la Hapoel - Dinamo Zagreb. Românii au voie, dar tot nu vin
15:17
Dan Udrea Hagi n-are dreptul să ne ceară acest lucru
Dan Udrea Hagi n-are dreptul să ne ceară acest lucru
15:32
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu LIVE. Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu LIVE. Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”
16:49
Schimbare majoră la compania lui Hagi Selecționerul naționalei nu mai este administrator. Cine a preluat funcția
Schimbare majoră la compania lui Hagi Selecționerul naționalei nu mai este administrator. Cine a preluat funcția
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului

Dan Udrea: În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului

Dan Udrea: În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului
Prăpastia

Silviu Tudor Samuilă: Prăpastia

Silviu Tudor Samuilă: Prăpastia
Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți
Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului
Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!
Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton
Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona
Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin
Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar
Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs
Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi
Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?
Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!
Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă <span>s-ar</span> vinde FCSB?
De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic
50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale
Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la <span>Perez-Reverte</span>
Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion
Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator
Ferran

Cristian Geambașu: Ferran

Cristian Geambașu: Ferran
Top stiri
Tavi Popescu, găsit într-o stare șocantă! SURSE: a consumat gaz ilariant, a fost scos cu forța din casă de polițiști și pompieri și dus la Spitalul Obregia
Superliga
15.09
Tavi Popescu, găsit într-o stare șocantă! SURSE: a consumat gaz ilariant, a fost scos cu forța din casă de polițiști și pompieri și dus la Spitalul Obregia
Citește mai mult
Tavi Popescu, găsit într-o stare șocantă! SURSE: a consumat gaz ilariant, a fost scos cu forța din casă de polițiști și pompieri și dus la Spitalul Obregia
Revoluție și la naționale UEFA modifică Liga Națiunilor și preliminariile Euro și CM după modelul Champions League
Liga Națiunilor
15.09
Revoluție și la naționale UEFA modifică Liga Națiunilor și preliminariile Euro și CM după modelul Champions League
Citește mai mult
Revoluție și la naționale UEFA modifică Liga Națiunilor și preliminariile Euro și CM după modelul Champions League
Scene brutale în Olanda Antrenorul secund, acuzat că i-a rupt dinții jucătorului advers » Meciul a fost abandonat
Campionate
15.09
Scene brutale în Olanda Antrenorul secund, acuzat că i-a rupt dinții jucătorului advers » Meciul a fost abandonat
Citește mai mult
Scene brutale în Olanda Antrenorul secund, acuzat că i-a rupt dinții jucătorului advers » Meciul a fost abandonat
FOTO | Cineastul, armata și ecranul. Cum s-a văzut Războiul din 1877 în primul lungmetraj din sitoria cinematografiei naționale, la Teatrul Bulevard din București
B365
02:00
FOTO | Cineastul, armata și ecranul. Cum s-a văzut Războiul din 1877 în primul lungmetraj din sitoria cinematografiei naționale, la Teatrul Bulevard din București
Citește mai mult
FOTO | Cineastul, armata și ecranul. Cum s-a văzut Războiul din 1877 în primul lungmetraj din sitoria cinematografiei naționale, la Teatrul Bulevard din București

Echipe/Competiții

fcsb 70 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 17 rapid 17 Universitatea Craiova 3 petrolul ploiesti 15 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova fcsb superliga
A defilat în fața lui Putin Victor Ponta a purtat tricolorul la Jocurile Mondiale ale Nomazilor: „Nu am avut nicio întâlnire cu oficiali ruși”
Diverse
10.09

A defilat în fața lui Putin Victor Ponta a purtat tricolorul la Jocurile Mondiale ale Nomazilor: „Nu am avut nicio întâlnire cu oficiali ruși”

Citește mai mult
A defilat în fața lui Putin Victor Ponta a purtat tricolorul la Jocurile Mondiale ale Nomazilor: „Nu am avut nicio întâlnire cu oficiali ruși”
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share