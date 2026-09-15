Suedia a pierdut o vedetă „Tricolorii” au scăpat în Liga Națiunilor de unul dintre cei mai în formă jucători ai scandinavilor

Anthony Elanga, 24 de ani, extrema lui Newcastle care începuse foarte bine sezonul în Premier League, a suferit o accidentare care-l scoate din calcule pentru „dubla” Suediei cu România, în Nations League B.

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Prima rivală a României în această ediție de Nations League B este Suedia, pe 25 septembrie, la Stockholm.

Și tot reprezentativa scandinavă va închide fereastra internațională a „tricolorilor”, pe 5 octombrie, la București.

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Elanga nu joacă împotriva „tricolorilor”

Selecționerul Graham Potter anunță miercuri la prânz lotul pentru aceste patru meciuri (nordicii mai au cu Polonia, tot acasă, pe 28 septembrie, și în Bosnia pe 2 octombrie).

În ultima clipă, Potter pierde unul dintre cei mai în formă jucători: Anthony Elanga, extrema lui Newcastle.

Elanga, în tricoul lui Newcastle. Foto: Imago

Suedezul în vârstă de 24 de ani a deschis scorul pentru Newcastle în primele două partide în Premier League, la 2-2 cu Liverpool și 2-0 cu Tottenham.

32 de milioane de euro valorează Elanga, potrivit Transfermarkt

Accidentarea lui Elanga pare gravă. Ligamente rupte?

Nu a evoluat luni seară la eșecul cu Leeds, 1-4, iar antrenorul Matthias Jaissle a anunțat: „Accidentarea lui Elanga nu arată bine deloc, trebuie să vedem cât de gravă este”. Afirmând că o rezonanță magnetică va elucida natura leziunii.

S-a speculat că ar putea fi chiar o ruptură a ligamentului încrucișat anterior, ceea ce ar însemna sfârșitul sezonului pentru el.

Selecționerul Potter, vorbind cu Elanga la Mondial. Foto: Imago

În același meci, Leeds - Newcastle, fundașul stânga al gazdelor, Gabriel Gudmundsson, și el internațional suedez, a fost înlocuit în minutul 72. În cazul lui, ar fi doar crampe musculare.

8 goluri a marcat Elanga în 34 de meciuri pentru Suedia

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