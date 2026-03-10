„Mutare excelentă”  Marius Niculae și Ilie Dumitrescu, despre Mirel Rădoi la FCSB +Ce spun cei doi despre lupta la titlu
Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Superliga

„Mutare excelentă” Marius Niculae și Ilie Dumitrescu, despre Mirel Rădoi la FCSB +Ce spun cei doi despre lupta la titlu

Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
Publicat: 10.03.2026, ora 11:54
Actualizat: 10.03.2026, ora 12:41
  • Foștii internaționali Marius Niculae (44 de ani) și Ilie Dumitrescu (57 de ani) au reacționat după ce Mirel Rădoi a fost numit antrenorul celor de la FCSB.
  • Cei doi au vorbit și despre lupta la titlu în Liga 1, play-off-ul urmând să înceapă vineri, cu duelul dintre U Craiova și FC Argeș, de la ora 20:30.

Gigi Becali a anunțat, duminică, că Mirel Rădoi va fi noul antrenor al celor de la FCSB, după ce Elias Charalambous și-a anunțat demisia.

Luni, finanțatorul campioanei și fostul tehnician al Universității Craiova s-au întâlnit pentru a discuta ultimele detalii ale înțelegerii.

Marius Niculae: „Acum vom vedea și cât va dura”

Marius Niculae, fostul atacant al lui Dinamo, a comentat numirea lui Mirel Rădoi pe banca celor de la FCSB, după demisia lui Elias Charalambous.

„M-a surprins în primul rând, dar, pe de-o parte, nu-l văd să stea prea mult timp acasă, ceea ce s-a și întâmplat (n.r. - au trecut 4 luni de la despărțirea de U Craiova). Acum vom vedea și cât va dura.

Probabil îi pare destul de rău că a lăsat o echipă creată de el (n.r. - U Craiova), în mare parte, și a antrenat-o o bună perioadă și a dus-o în situația care este, pe primul loc. Și, probabil, a acceptat condițiile propuse de Gigi Becali”, a spus Niculae.

Întrebat ce părere are despre intervențiile lui Gigi Becali legate de schimbările efectuate la FCSB în timpul meciurilor, Marius Niculae a făcut o glumă:

„Probabil o perioadă de timp vom avea liniște, apoi nu cred că se schimbă prea mult domnul Becali. Ne-am obișnuit de prea multe ori ca să… Dar vom vedea, nu știu, poate de data asta reușește Mirel să-l îmblânzească”.

În ceea ce privește lupta la titlu, fostul atacant al lui Dinamo a spus:

„E departe să vorbim de titlu, din punctul meu de vedere, pentru că va fi un play-off imprevizibil. Sunt echipe valoric apropiate.

Vedem U Cluj, care are o echipă foarte bună, CFR-ul, care are o serie incredibilă de victorii, adică poate bate pe oricine și nu văd o câștigătoare sigură”.

Prima șansă, conform clasamentului, o are Universitatea Craiova, dar dacă pierde două meciuri în play-off, celălalte se pot apropia și schimba locurile imediat Marius Niculae

Ilie Dumitrescu: „Cred că proiectul ăsta va fi pe termen mai lung”

Fostul internațional Ilie Dumitrescu consideră că Mirel Rădoi va petrece mai mult de două luni la FCSB:

„Cred că proiectul ăsta va fi pe termen mai lung pentru că vorbim de Rădoi care a avut un final de sezon la Craiova, după care a prelungit contractul. Eu văd același scenariu și la FCSB. A avut șansa să lucreze, să cunoască foarte bine tot ceea ce înseamnă potențialul jucătorilor.

El a făcut niște transferuri și s-a văzut campania lui, a făcut ca echipa asta să aibă câte două soluții pe post, la cel mai înalt nivel, cel mai bun lot și ca dovadă, un sezon extraordinar făcut de U Craiova.

Eu cred foarte mult în potențialul lui Rădoi și este o mutare excelentă făcută de Gigi Becali”, a spus Ilie Dumitrecu.

Ilie Dumitrescu vede și o favorită la titlu: „Din punctul meu de vedere, pentru mine favorită e Craiova. Dar în lupta asta va intra și Rapid. Dar Craiova pentru mine este favorită”.

Ilie Dumitrescu, despre Turcia - România: „Putem să reușim calificarea”

Ilie Dumitrescu este optimist că România poate trece de Turcia în semifinala barajului pentru calificarea la Mondial, și apoi de Slovacia sau Kosovo, în finală.

„Avem emoții. E clar că ne dorim foarte mult ca echipa noastră națională să câștige dubla asta (n.r. - de la baraj). Vorbim de meciul ăsta cu Turcia (n.r. - de pe 26 martie), la debut. Eu am încredere că putem să reușim calificarea.

Este nevoie de o susținere din partea iubitorilor de fotbal, oamenilor din fotbal, toți trebuie să fim alături de echipa națională și să credem că putem să ne calificăm.

Există potențial, există experiență, maturitate. Eu cred că presiunea e mai mare pentru Turcia. Noi trebuie să mergem să jucăm și să demonstrăm că putem”.

Turcia - România se va juca pe 26 martie, de la ora 19:00, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Pentru a se califica la Campionatul Mondial, România trebuie să treacă de Turcia, în deplasare, pe 26 martie, și de câștigătoarea duelului Slovacia – Kosovo, tot în deplasare, pe 31 martie.

Dacă va obține calificarea la Campionatul Mondial, atunci România se va afla în grupa D, alături de SUA (una dintre gazdele turneului), Paraguay și Australia.

Cine ia titlul în Liga 1 sezonul acesta?

U Craiova %
Rapid %
U Cluj %
CFR Cluj %
Dinamo %
FC Argeș %

