Răspuns pentru Dinamo FOTO: Postarea celor de la CFR Cluj, după succesul din derby-ul cu „alb-roșiii”: „Misiune eșuată!”

- CFR Cluj - Dinamo 2-0. Ardelenii le-au oferit o replică „câinilor”, imediat după succesul obținut în derby-ul de luni seară.
Dinamo a făcut o postare înaintea partidei, folosind o imagine din jocul video Grand Theft Auto, pe care au adaptat-o meciului, iar clujenii nu au ezitat să răspundă după ce au obținut victoria.
CFR Cluj - Dinamo 2-0. Răspunsul ardelenilor pentru adversari: „Misiune eșuată”
În imaginea folosită de Dinamo, personajul jocului este îmbrăcat în tricoul echipei, pe o motocicletă, urmărind un tren cu logo-ul CFR-ului.
„Tot ce trebuie să facem este să urmărim trenul ăsta nenorocit”, a fost mesajul scris în imaginea postată de „alb-roșii”.
La scurt timp după meci, formația din Gruia a venit o postare similară, cu o poză din același joc, cu mesajul:
„Misiune eșuată! L-ai pierdut! Dată viitoare încearcă să te ții după el”.
Formația lui Daniel Pancu s-a impus prin golurile marcate în prima repriză de Muhar și Aliev.