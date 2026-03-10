Răspuns pentru Dinamo FOTO: Postarea celor de la CFR Cluj, după succesul din derby-ul cu „alb-roșiii”: „Misiune eșuată!”

CFR Cluj - Dinamo 2-0. Ardelenii le-au oferit o replică „câinilor”, imediat după succesul obținut în derby-ul de luni seară.

Dinamo a făcut o postare înaintea partidei, folosind o imagine din jocul video Grand Theft Auto, pe care au adaptat-o meciului, iar clujenii nu au ezitat să răspundă după ce au obținut victoria.

CFR Cluj - Dinamo 2-0 . Răspunsul ardelenilor pentru adversari: „Misiune eșuată”

În imaginea folosită de Dinamo, personajul jocului este îmbrăcat în tricoul echipei, pe o motocicletă, urmărind un tren cu logo-ul CFR-ului.

„Tot ce trebuie să facem este să urmărim trenul ăsta nenorocit”, a fost mesajul scris în imaginea postată de „alb-roșii”.

La scurt timp după meci, formația din Gruia a venit o postare similară, cu o poză din același joc, cu mesajul:

„Misiune eșuată! L-ai pierdut! Dată viitoare încearcă să te ții după el”.

Formația lui Daniel Pancu s-a impus prin golurile marcate în prima repriză de Muhar și Aliev.

VIDEO. Cătălin Cîrjan a ratat un penalty în CFR Cluj - Dinamo 2-0

