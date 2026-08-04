Gaziantep a început negocierile Mirel Rădoi vrea un atacant de la Galatasaray » A jucat și în Premier League
Mirel Rădoi. Foto: X
Campionate

Gaziantep a început negocierile Mirel Rădoi vrea un atacant de la Galatasaray » A jucat și în Premier League

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 04.08.2026, ora 19:06
alt-text Actualizat: 04.08.2026, ora 19:35
  • Mirel Rădoi (45 de ani), antrenorul lui Gaziantep FK, vrea să-și întărească atacul cu Halil Dervişoglu (26 de ani), fotbalistul lui Galatasaray.
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Rădoi a preluat-o pe Gaziantep în aprilie și a semnat un contract valabil până în vara lui 2027.

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Mirel Rădoi vrea un atacant de la Galatasaray

Atacantul turc este legitimat la Galatasaray, club care l-a transferat definitiv în 2023.

În sezonul anterior, Dervişoglu a fost împrumutat la Caykur Rizespor, unde a înscris cinci goluri în 26 de partide.

În sezonul 2024-2025, atacantul a fost împrumutat chiar la Gaziantep, pentru care a înscris trei goluri și a oferit patru pase decisive în 33 de meciuri.

Gaziantep încearcă astfel să readucă un jucător care a mai evoluat pentru echipă. Conducerea clubului ar fi început negocierile pentru transferul atacantului, conform ajanspor.com.

700.000 de euro
este cota de piață a lui Halil Dervişoglu, potrivit Transfermarkt

Atacantul născut la Rotterdam poate evolua și în spatele vârfului sau în banda stângă și are 16 selecții și șase goluri pentru naționala Turciei.

Dervişoglu a mai trecut în carieră pe la Sparta Rotterdam, Brentford, Twente, Burnley, Hatayspor și Rizespor.

Acesta a evoluat doar șapte minute în Premier League, într-un meci Leicester - Brentford, încheiat la egalitate, scor 2-2, în sezonul 2022-2023.

Variantele lui Rădoi pentru postul de atacant

  • Trivante Stewart (26 de ani) - cotat la 1,5 milioane de euro
  • Fuat Bavuk (25 de ani) - cotat la 200.000 de euro
  • Muhammet Akmelek (17 ani) - cotat la 50.000 de euro

La formația din prima ligă turcă mai evoluează și internaționalii români Alexandru Maxim, Deian Sorescu și Denis Drăguș.

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