- Mirel Rădoi (45 de ani), antrenorul lui Gaziantep FK, vrea să-și întărească atacul cu Halil Dervişoglu (26 de ani), fotbalistul lui Galatasaray.
Rădoi a preluat-o pe Gaziantep în aprilie și a semnat un contract valabil până în vara lui 2027.
Mirel Rădoi vrea un atacant de la Galatasaray
Atacantul turc este legitimat la Galatasaray, club care l-a transferat definitiv în 2023.
În sezonul anterior, Dervişoglu a fost împrumutat la Caykur Rizespor, unde a înscris cinci goluri în 26 de partide.
În sezonul 2024-2025, atacantul a fost împrumutat chiar la Gaziantep, pentru care a înscris trei goluri și a oferit patru pase decisive în 33 de meciuri.
Gaziantep încearcă astfel să readucă un jucător care a mai evoluat pentru echipă. Conducerea clubului ar fi început negocierile pentru transferul atacantului, conform ajanspor.com.
Atacantul născut la Rotterdam poate evolua și în spatele vârfului sau în banda stângă și are 16 selecții și șase goluri pentru naționala Turciei.
Dervişoglu a mai trecut în carieră pe la Sparta Rotterdam, Brentford, Twente, Burnley, Hatayspor și Rizespor.
Acesta a evoluat doar șapte minute în Premier League, într-un meci Leicester - Brentford, încheiat la egalitate, scor 2-2, în sezonul 2022-2023.
Variantele lui Rădoi pentru postul de atacant
- Trivante Stewart (26 de ani) - cotat la 1,5 milioane de euro
- Fuat Bavuk (25 de ani) - cotat la 200.000 de euro
- Muhammet Akmelek (17 ani) - cotat la 50.000 de euro
La formația din prima ligă turcă mai evoluează și internaționalii români Alexandru Maxim, Deian Sorescu și Denis Drăguș.