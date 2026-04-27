FC ARGEȘ - U CRAIOVA 0-1. Filipe Coelho (45 de ani), antrenorul oltenilor, a vorbit despre victoria echipei sale de la Mioveni.

Formația din Bănie a revenit pe primul loc și este principala favorită la titlu, însă Coelho rămâne precaut.

FC ARGEȘ - U CRAIOVA 0-1 . Filipe Coelho: „Trebuie să ne păstrăm echilibrul”

„Am plecat de la ideea că vom încerca să rezolvăm meciul din prima repriză, deoarece FC Argeș are niște caracteristici diferite față de alte adversare.

Este o echipă foarte puternică la fazele fixe și la aruncările de la margine. Nu prea își asumă foarte multe riscuri pentru a lăsa spații.

Cred că ne-am descurcat bine în prima repriză. Este normal să suferim. Nu putem controla jocul 90 de minute.

Cum am spus înainte. Toți jucătorii și antrenorii sunt buni în campionat. Bineînțeles că sunt fericit, dar trebuie să ne păstrăm echilibrul.

Trebuie să ne recuperăm și să pregătim următorul meci. Am jucat ce a trebuit în această partidă. Am luptat și asta trebuia să facem. În acest moment avem mai multe puncte față de sezonul trecut.

Ne concentrăm pe meciul cu Dinamo, obiectivul este să obținem puncte. Ca antrenor, de când am venit aici, nu mă gândesc decât la meciul următor.

E cel mai bun mod de a menține concentrarea”, a declarat Coelho la Digi Sport.

Trebuie să analizăm jocul lor, au jucat cu o linie de 5 și trebuie să ne odihnim. Cu siguranță va fi un meci foarte greu Filipe Coelho, despre meciul cu Dinamo

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Craiova 6 42 2 U Cluj 6 39 3 CFR Cluj 6 37* 4 Dinamo 6 34 5 Rapid 6 32 6 FC Argeș 6 30

*beneficiază de rotunjire

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport