Coelho rămâne precaut Ce a spus dupa ce U Craiova s-a desprins de urmăritoare:  „Să ne păstrăm echilibrul”
alt-text Publicat: 27.04.2026, ora 23:09
Actualizat: 27.04.2026, ora 23:09
  • FC ARGEȘ - U CRAIOVA 0-1. Filipe Coelho (45 de ani), antrenorul oltenilor, a vorbit despre victoria echipei sale de la Mioveni.

Formația din Bănie a revenit pe primul loc și este principala favorită la titlu, însă Coelho rămâne precaut.

Veste teribilă pentru Modric  FOTO: Jucătorul lui AC Milan s-a accidentat și ar putea rata Campionatul Mondial
FC ARGEȘ - U CRAIOVA 0-1. Filipe Coelho: „Trebuie să ne păstrăm echilibrul”

„Am plecat de la ideea că vom încerca să rezolvăm meciul din prima repriză, deoarece FC Argeș are niște caracteristici diferite față de alte adversare.

Este o echipă foarte puternică la fazele fixe și la aruncările de la margine. Nu prea își asumă foarte multe riscuri pentru a lăsa spații.

Cred că ne-am descurcat bine în prima repriză. Este normal să suferim. Nu putem controla jocul 90 de minute.

Cum am spus înainte. Toți jucătorii și antrenorii sunt buni în campionat. Bineînțeles că sunt fericit, dar trebuie să ne păstrăm echilibrul.

Trebuie să ne recuperăm și să pregătim următorul meci. Am jucat ce a trebuit în această partidă. Am luptat și asta trebuia să facem. În acest moment avem mai multe puncte față de sezonul trecut.

Ne concentrăm pe meciul cu Dinamo, obiectivul este să obținem puncte. Ca antrenor, de când am venit aici, nu mă gândesc decât la meciul următor.

E cel mai bun mod de a menține concentrarea”, a declarat Coelho la Digi Sport.

Trebuie să analizăm jocul lor, au jucat cu o linie de 5 și trebuie să ne odihnim. Cu siguranță va fi un meci foarte greu Filipe Coelho, despre meciul cu Dinamo

Clasamentul în play-off

LocEchipăMeciuriPuncte
1U Craiova642
2U Cluj639
3CFR Cluj637*
4Dinamo634
5Rapid632
6FC Argeș630

*beneficiază de rotunjire

Veste teribilă pentru Modric  FOTO: Jucătorul lui AC Milan s-a accidentat și ar putea rata Campionatul Mondial
„E omul lui Varga”  S-ar fi înțeles cu CFR Cluj la 5 ani distanță de când  a fost dat afară în urma unei bătăi generale
„Gruparea extremistă din PSD a reuşit să-şi impună cuvântul”. Politologul Cristian Pîrvulescu vorbește despre efectele moţiunii de cenzură PSD-AUR. Episodul care a făcut USR greu frecventabil
FCSB l-a pierdut Fotbalistul dorit de MM Stoica ar fi bătut palma cu o  dublă finalistă de Liga Campionilor
„S-a făcut dreptate” Oficialul dinamovist explică gesturile de la poza de grup, după victoria cu Rapid: „Diferență fină între satiră și bătaie de joc”
Rămâne Tănase la FCSB?  „Decarul” campioanei a vorbit despre viitorul său: „Nu are rost să fac asta”
CSM București și-a aflat adversara S-a stabilit Final Four-ul EHF Champions League » Cu cine și când joacă „tigroaicele”
Craiova se distanțează Oltenii au învins-o dramatic pe FC Argeș » Cum arată clasamentul cu 4 etape înainte de final
Cum a numit-o Elon Musk pe Nadia Fosta mare gimnastă, întâlnire cu cel mai bogat om din lume: „Toată lumea vorbește de asta”
„Un egal ar fi fost mai corect” Bogdan Andone, frustrat după eșecul cu U Craiova: „Prefer să pierd la 4-5 goluri decât așa”
„Da, sunt restanțe” Dani Coman confirmă problemele de la FC Argeș: „Am făcut deja un apel” + ultimele detalii despre stadion
Cristian Geambașu Meritul Bojanei

Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Săracul Rădoi

Unde are dreptate, unde greșește

Ce va face Hagi atunci?

De ce nu e demis Gâlcă?

Final rapid de coșmar

Cât de bun e Kopic?

McPuișorul Lamine

Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Hagi. Ziua 1

Urât fotbal mai avem!

Frica peste România

Frumosul și bestia

Gardienii fotbalului

Un om important în succesul lui LUCESCU

Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Clement, fratele lui Istvan

Ce credeai, Edi?

„I-a venit damful de Moet  & Chandon”  Porumboiu, atac la frații Kovacs și la CFR Cluj: „Cel care era la pupitru atunci este și acum”
Câte scaune ar rămâne în Liga 1? Gestul de impact al unui club uriaș: a desființat locul spectatorului care a scandat insulte rasiste
Dan Udrea Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă: anunța hegemonia Rapidului, azi nu mai poate opri hemoragia din Giulești!
FOTO | Împărțeala banilor între Metrorex și transportul de suprafață după scumpirea biletelor și abonamentelor. Unul dintre aceștia ia o proporție mai mare decât altul
