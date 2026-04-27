Veste teribilă pentru Modric FOTO: Jucătorul lui AC Milan s-a accidentat și ar putea rata Campionatul Mondial

Luka Modric (40 de ani), veteranul celor de la AC Milan, s-a accidentat în meciul cu Juventus (0-0), iar participarea sa la Campionatul Mondial este pusă sub semnul întrebării.

AC Milan și Juventus s-au întâlnit duminică, în cadrul etapei 34 din Serie A, iar partida s-a încheiat la egalitate, scor 0-0.

Lovitură grea pentru Luka Modric! Va rata restul sezonului

În minutul 77 al partidei cu Juventus, Luka Modric a suferit o accidentare serioasă în urma unei ciocniri cu Manuel Locatelli.

Mingea a fost respinsă din careul celor de la AC Milan, iar Modric și Locatelli au sărit la cap pentru a respinge balonul, dar s-au lovit puternic.

Cei doi s-au prăbușit la pământ și au primit îngrijiri medicale. Luka Modric nu a mai putut continua partida, fiind înlocuit cu mijlocașul elvețian Ardon Jashari.

Veștile proaste au continuat pentru fostul jucător al celor de la Real Madrid. Modric a suferit o dublă fractură de pomete, a fost deja operat și va rata restul sezonului din Italia, scrie beinsports.com.

Nu se știe încă dacă Modric va putea evolua pentru naționala Croației la Campionatul Mondial din această vară.

Croația se află în grupa L, alături de Anglia, Ghana și Panama, și ar putea să-și piardă căpitanul și unul dintre cei mai buni jucători ai echipei.

196 de selecții 28 de goluri și 31 de pase decisive a reușit Luka Modric pentru naționala Croației

Ce meciuri mai are de jucat AC Milan în acest sezon:

3 mai: Sassuolo (d)

10 mai: Atalanta (a)

17 mai: Genoa (d)

24 mai: Cagliari (a)

În acest sezon, Luka Modric a bifat 36 de meciuri pentru AC Milan, în care a marcat 2 goluri și a oferit 3 pase decisive.

