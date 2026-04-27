Veste teribilă pentru Modric FOTO: Jucătorul lui AC Milan s-a accidentat și ar putea rata Campionatul Mondial

- Luka Modric (40 de ani), veteranul celor de la AC Milan, s-a accidentat în meciul cu Juventus (0-0), iar participarea sa la Campionatul Mondial este pusă sub semnul întrebării.
AC Milan și Juventus s-au întâlnit duminică, în cadrul etapei 34 din Serie A, iar partida s-a încheiat la egalitate, scor 0-0.
Lovitură grea pentru Luka Modric! Va rata restul sezonului
În minutul 77 al partidei cu Juventus, Luka Modric a suferit o accidentare serioasă în urma unei ciocniri cu Manuel Locatelli.
Mingea a fost respinsă din careul celor de la AC Milan, iar Modric și Locatelli au sărit la cap pentru a respinge balonul, dar s-au lovit puternic.
Cei doi s-au prăbușit la pământ și au primit îngrijiri medicale. Luka Modric nu a mai putut continua partida, fiind înlocuit cu mijlocașul elvețian Ardon Jashari.
Veștile proaste au continuat pentru fostul jucător al celor de la Real Madrid. Modric a suferit o dublă fractură de pomete, a fost deja operat și va rata restul sezonului din Italia, scrie beinsports.com.
Nu se știe încă dacă Modric va putea evolua pentru naționala Croației la Campionatul Mondial din această vară.
- Croația se află în grupa L, alături de Anglia, Ghana și Panama, și ar putea să-și piardă căpitanul și unul dintre cei mai buni jucători ai echipei.
Ce meciuri mai are de jucat AC Milan în acest sezon:
- 3 mai: Sassuolo (d)
- 10 mai: Atalanta (a)
- 17 mai: Genoa (d)
- 24 mai: Cagliari (a)
În acest sezon, Luka Modric a bifat 36 de meciuri pentru AC Milan, în care a marcat 2 goluri și a oferit 3 pase decisive.