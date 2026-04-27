Veste teribilă pentru Modric FOTO: Jucătorul lui AC Milan s-a accidentat și ar putea rata Campionatul Mondial

alt-text Publicat: 27.04.2026, ora 22:18
alt-text Actualizat: 27.04.2026, ora 22:18
  • Luka Modric (40 de ani), veteranul celor de la AC Milan, s-a accidentat în meciul cu Juventus (0-0), iar participarea sa la Campionatul Mondial este pusă sub semnul întrebării.

AC Milan și Juventus s-au întâlnit duminică, în cadrul etapei 34 din Serie A, iar partida s-a încheiat la egalitate, scor 0-0.

Și-au aflat pedeapsa Decizie radicală luată de Iran, după scandalul de la Cupa Asiei
Citește și
Și-au aflat pedeapsa Decizie radicală luată de Iran, după scandalul de la Cupa Asiei
Citește mai mult
Și-au aflat pedeapsa Decizie radicală luată de Iran, după scandalul de la Cupa Asiei

Lovitură grea pentru Luka Modric! Va rata restul sezonului

În minutul 77 al partidei cu Juventus, Luka Modric a suferit o accidentare serioasă în urma unei ciocniri cu Manuel Locatelli.

Mingea a fost respinsă din careul celor de la AC Milan, iar Modric și Locatelli au sărit la cap pentru a respinge balonul, dar s-au lovit puternic.

Accidentarea suferită de Luka Modric în AC Milan - Juventus. Foto: captură X/@Blues_Alfred

Accidentarea suferită de Luka Modric în AC Milan - Juventus. Foto: captură X/@Blues_Alfred
Cei doi s-au prăbușit la pământ și au primit îngrijiri medicale. Luka Modric nu a mai putut continua partida, fiind înlocuit cu mijlocașul elvețian Ardon Jashari.

Veștile proaste au continuat pentru fostul jucător al celor de la Real Madrid. Modric a suferit o dublă fractură de pomete, a fost deja operat și va rata restul sezonului din Italia, scrie beinsports.com.

Nu se știe încă dacă Modric va putea evolua pentru naționala Croației la Campionatul Mondial din această vară.

  • Croația se află în grupa L, alături de Anglia, Ghana și Panama, și ar putea să-și piardă căpitanul și unul dintre cei mai buni jucători ai echipei.
196 de selecții
28 de goluri și 31 de pase decisive a reușit Luka Modric pentru naționala Croației

Ce meciuri mai are de jucat AC Milan în acest sezon:

  • 3 mai: Sassuolo (d)
  • 10 mai: Atalanta (a)
  • 17 mai: Genoa (d)
  • 24 mai: Cagliari (a)

În acest sezon, Luka Modric a bifat 36 de meciuri pentru AC Milan, în care a marcat 2 goluri și a oferit 3 pase decisive.

Citește și

„Voi depune plângeri”  Reprezentantul romilor în Parlament, reacție vehementă după bannerele rasiste de la Dinamo - Rapid: „Se încalcă grav legea”
Superliga
22:05
„Voi depune plângeri” Reprezentantul romilor în Parlament, reacție vehementă după bannerele rasiste de la Dinamo - Rapid: „Se încalcă grav legea”
Citește mai mult
„Voi depune plângeri”  Reprezentantul romilor în Parlament, reacție vehementă după bannerele rasiste de la Dinamo - Rapid: „Se încalcă grav legea”
„Președintele se concentrează pe asta”  Casa Albă, după atentatul eșuat asupra lui Trump, cu 46 de zile înainte de Mondial: „Experiență incredibilă”
Campionatul Mondial
22:01
„Președintele se concentrează pe asta” Casa Albă, după atentatul eșuat asupra lui Trump, cu 46 de zile înainte de Mondial: „Experiență incredibilă”
Citește mai mult
„Președintele se concentrează pe asta”  Casa Albă, după atentatul eșuat asupra lui Trump, cu 46 de zile înainte de Mondial: „Experiență incredibilă”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

„Gruparea extremistă din PSD a reuşit să-şi impună cuvântul”. Politologul Cristian Pîrvulescu vorbește despre efectele moţiunii de cenzură PSD-AUR. Episodul care a făcut USR greu frecventabil
„Gruparea extremistă din PSD a reuşit să-şi impună cuvântul”. Politologul Cristian Pîrvulescu vorbește despre efectele moţiunii de cenzură PSD-AUR. Episodul care a făcut USR greu frecventabil
„Gruparea extremistă din PSD a reuşit să-şi impună cuvântul”. Politologul Cristian Pîrvulescu vorbește despre efectele moţiunii de cenzură PSD-AUR. Episodul care a făcut USR greu frecventabil
Știrile zilei din sport
FCSB l-a pierdut Fotbalistul dorit de MM Stoica ar fi bătut palma cu o  dublă finalistă de Liga Campionilor
Superliga
27.04
FCSB l-a pierdut Fotbalistul dorit de MM Stoica ar fi bătut palma cu o dublă finalistă de Liga Campionilor
Citește mai mult
FCSB l-a pierdut Fotbalistul dorit de MM Stoica ar fi bătut palma cu o  dublă finalistă de Liga Campionilor
„S-a făcut dreptate” Oficialul dinamovist explică gesturile de la poza de grup, după victoria cu Rapid: „Diferență fină între satiră și bătaie de joc”
Superliga
27.04
„S-a făcut dreptate” Oficialul dinamovist explică gesturile de la poza de grup, după victoria cu Rapid: „Diferență fină între satiră și bătaie de joc”
Citește mai mult
„S-a făcut dreptate” Oficialul dinamovist explică gesturile de la poza de grup, după victoria cu Rapid: „Diferență fină între satiră și bătaie de joc”
Rămâne Tănase la FCSB?  „Decarul” campioanei a vorbit despre viitorul său: „Nu are rost să fac asta”
Superliga
27.04
Rămâne Tănase la FCSB? „Decarul” campioanei a vorbit despre viitorul său: „Nu are rost să fac asta”
Citește mai mult
Rămâne Tănase la FCSB?  „Decarul” campioanei a vorbit despre viitorul său: „Nu are rost să fac asta”
CSM București și-a aflat adversara S-a stabilit Final Four-ul EHF Champions League » Cu cine și când joacă „tigroaicele”
Handbal
27.04
CSM București și-a aflat adversara S-a stabilit Final Four-ul EHF Champions League » Cu cine și când joacă „tigroaicele”
Citește mai mult
CSM București și-a aflat adversara S-a stabilit Final Four-ul EHF Champions League » Cu cine și când joacă „tigroaicele”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:33
Craiova se distanțează Oltenii au învins-o dramatic pe FC Argeș » Cum arată clasamentul cu 4 etape înainte de final
Craiova se distanțează Oltenii au învins-o dramatic pe FC Argeș  » Cum arată clasamentul cu 4 etape înainte de final
22:31
Cum a numit-o Elon Musk pe Nadia Fosta mare gimnastă, întâlnire cu cel mai bogat om din lume: „Toată lumea vorbește de asta”
Cum a numit-o Elon Musk pe Nadia  Fosta mare gimnastă, întâlnire cu cel mai bogat om din lume : „Toată lumea vorbește de asta”
23:15
„Un egal ar fi fost mai corect” Bogdan Andone, frustrat după eșecul cu U Craiova: „Prefer să pierd la 4-5 goluri decât așa”
„Un egal ar fi fost mai corect”  Bogdan Andone, frustrat după eșecul cu U Craiova: „Prefer să pierd la 4-5 goluri decât așa”
23:02
„Da, sunt restanțe” Dani Coman confirmă problemele de la FC Argeș: „Am făcut deja un apel” + ultimele detalii despre stadion
„Da, sunt restanțe” Dani Coman confirmă problemele de la FC Argeș: „Am făcut deja un apel” + ultimele detalii despre stadion
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cristian Geambașu Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Cristian Geambașu Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: <strong> Cristian Geambașu</strong> Meritul <u> Bojanei</u>
Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?
Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar
Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?
McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine
Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?
Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!
Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1
Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!
Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului
Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc
Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan
Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
Top stiri
„I-a venit damful de Moet  & Chandon”  Porumboiu, atac la frații Kovacs și la CFR Cluj: „Cel care era la pupitru atunci este și acum”
Superliga
27.04
„I-a venit damful de Moet & Chandon” Porumboiu, atac la frații Kovacs și la CFR Cluj: „Cel care era la pupitru atunci este și acum”
Citește mai mult
„I-a venit damful de Moet  & Chandon”  Porumboiu, atac la frații Kovacs și la CFR Cluj: „Cel care era la pupitru atunci este și acum”
Câte scaune ar rămâne în Liga 1? Gestul de impact al unui club uriaș: a desființat locul spectatorului care a scandat insulte rasiste
Campionate
27.04
Câte scaune ar rămâne în Liga 1? Gestul de impact al unui club uriaș: a desființat locul spectatorului care a scandat insulte rasiste
Citește mai mult
Câte scaune ar rămâne în Liga 1? Gestul de impact al unui club uriaș: a desființat locul spectatorului care a scandat insulte rasiste
Dan Udrea Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă: anunța hegemonia Rapidului, azi nu mai poate opri hemoragia din Giulești!
Opinii
27.04
Dan Udrea Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă: anunța hegemonia Rapidului, azi nu mai poate opri hemoragia din Giulești!
Citește mai mult
Dan Udrea Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă: anunța hegemonia Rapidului, azi nu mai poate opri hemoragia din Giulești!
FOTO | Împărțeala banilor între Metrorex și transportul de suprafață după scumpirea biletelor și abonamentelor. Unul dintre aceștia ia o proporție mai mare decât altul
B365
26.04
FOTO | Împărțeala banilor între Metrorex și transportul de suprafață după scumpirea biletelor și abonamentelor. Unul dintre aceștia ia o proporție mai mare decât altul
Citește mai mult
FOTO | Împărțeala banilor între Metrorex și transportul de suprafață după scumpirea biletelor și abonamentelor. Unul dintre aceștia ia o proporție mai mare decât altul

