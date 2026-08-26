„Joacă la fel ca un italian” Mutu i-a analizat pe Bîrligea și Drăgușin: „Nu e ușor să te ia o echipă din Serie A”
Daniel Bîrligea/ Foto: GOLAZO.ro
Superliga

„Joacă la fel ca un italian” Mutu i-a analizat pe Bîrligea și Drăgușin: „Nu e ușor să te ia o echipă din Serie A”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 26.08.2026, ora 21:12
alt-text Actualizat: 26.08.2026, ora 21:19
  • Adrian Mutu (47 de ani) are încredere în Daniel Bîrligea (26 de ani), după transferul la Frosinone.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Fost atacant la echipe precum Inter Milano, Juventus și Fiorentina, „Briliantul” este convins că Bîrligea se va adapta rapid la stilul de joc din Serie A.

Fostul internațional e dat dispărut Poliția îl caută de o săptămână: s-a luptat cu dependența. Tatăl lui a aflat din presă
Citește și
Fostul internațional e dat dispărut Poliția îl caută de o săptămână: s-a luptat cu dependența. Tatăl lui a aflat din presă
Citește mai mult
Fostul internațional e dat dispărut Poliția îl caută de o săptămână: s-a luptat cu dependența. Tatăl lui a aflat din presă

Adrian Mutu, după transferul lui Bîrligea la Frosinone: „Joacă precum un vârf italian”

Mutu crede că avantajul atacantului de 26 de ani este și faptul că a crescut în Italia.

„Eu cred că atât Drăgușin, cât și Bîrligea pot să facă față. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că ei sunt crescuți acolo. Drăgușin de la 15-16 ani s-a dus acolo dacă nu mă înșel, iar Bîrligea chiar de foarte mic, de la 2 ani.

Știu mentalitatea italiană. Cunosc și fotbalul din ligile inferioare. Uite că pentru Bîrligea a fost bună întoarcerea în România.

L-au urmărit și nu e ușor să te ia o echipă din Serie A. El joacă precum un vârf italian. E obișnuit să redubleze, e bătăios, protejează mingea, are un stil ca italienii. E cam genul ăsta.

Spun așa ca să aibă lumea un reper. Inzaghi, el era mai mobil așa, cu un simț de gol mare. Eu cred că Bîrligea îl are și Italia pică mai bine pentru el decât România. Când l-am antrenat la Cluj, el vorbea română, dar gândea în italiană.

Cred că va avea o ambiție foarte mare, pentru că Italia e casa lui, până la urmă. El e italian. Eu cred că va reuși. Eu asta cred, nu înseamnă că neapărat se va întâmpla. Eu îl cunosc pe băiat, este un băiat extraordinar și un fotbalist bun”, a declarat Adrian Mutu la emisiunea „Fotbal Club” de la Digi Sport.

103 goluri
a marcat Adrian Mutu în Serie A

FCSB poate încasa 5 milioane pe Bîrligea

Patronul de la FCSB a dezvăluit că, în prima fază, Frosinone va plăti 1,5 milioane de euro, iar dacă echipa va rămâne în Seria A se va activa clauza de transfer definitiv, pentru încă 3,5 milioane de euro.

„Ei dau un milion jumate și dacă nu retrogradează dau și restul. Dacă rămân în Serie A e obligatoriu. Sau dacă nu rămân și îl vor în continuare, pot să-mi dea banii.

Mie îmi convine. Că iau un milion jumate pe serviciile jucătorului. Și eu am mai prelungit pe încă un an, adică anul ăsta. Acum l-am recuperat pe un contract.

Dacă pleacă, iau atacant, normal. Nu stau așa.”, a declarat Gigi Becali pentru sursa citată.

4.500.000 de euro
este cota lui Bîrligea, potrivit transfermarkt.ro

În vara lui 2016, atacantul ajungea la academia celor de la Palermo, unde a evoluat până în 2019. Ulterior, a mai jucat pentru Teramo, înainte de a veni la CFR Cluj, în 2022.

VIDEO. Daniel Bîrligea, în lacrimi la plecarea în Italia

Citește și

Ciucu, pus la zid VIDEO. Critici dure la adresa edilului: „Primăria a pierdut 500.000 € din cauza asta!”
Superliga
20:23
Ciucu, pus la zid VIDEO. Critici dure la adresa edilului: „Primăria a pierdut 500.000 € din cauza asta!”
Citește mai mult
Ciucu, pus la zid VIDEO. Critici dure la adresa edilului: „Primăria a pierdut 500.000 € din cauza asta!”
U Cluj, transfer gratis din Italia  Fotbalistul naționalei României, prezentat oficial de vicecampioană
Superliga
19:27
U Cluj, transfer gratis din Italia Fotbalistul naționalei României, prezentat oficial de vicecampioană
Citește mai mult
U Cluj, transfer gratis din Italia  Fotbalistul naționalei României, prezentat oficial de vicecampioană
INTERVIU VIDEO „Într-o biserică românească, femeile au mereu capul acoperit. Nu a fost așa”. Ce semnificație are acest detaliu pentru o cercetătoare româncă din Italia care a studiat ascensiunea AUR
INTERVIU VIDEO „Într-o biserică românească, femeile au mereu capul acoperit. Nu a fost așa”. Ce semnificație are acest detaliu pentru o cercetătoare româncă din Italia care a studiat ascensiunea AUR
INTERVIU VIDEO „Într-o biserică românească, femeile au mereu capul acoperit. Nu a fost așa”. Ce semnificație are acest detaliu pentru o cercetătoare româncă din Italia care a studiat ascensiunea AUR
adrian mutu serie a transfer fcsb frosinone daniel birligea
Știrile zilei din sport
Chivu va fi premiat la Scala din Milano Cea mai importantă sală a Italiei, deschisă pentru antrenorul lui Inter
Campionate
11:36
Chivu va fi premiat la Scala din Milano Cea mai importantă sală a Italiei, deschisă pentru antrenorul lui Inter
Citește mai mult
Chivu va fi premiat la Scala din Milano Cea mai importantă sală a Italiei, deschisă pentru antrenorul lui Inter
UEFA a decis Ce se întâmplă cu planul europenilor de a boicota competițiile FIFA: „Nu este o înfrângere”
Campionatul Mondial
10:18
UEFA a decis Ce se întâmplă cu planul europenilor de a boicota competițiile FIFA: „Nu este o înfrângere”
Citește mai mult
UEFA a decis Ce se întâmplă cu planul europenilor de a boicota competițiile FIFA: „Nu este o înfrângere”
Condiția impusă de FCSB Ce trebuie să facă Bîrligea pentru a se putea transfera în Serie A: „Altfel, nu se face!”
Stranieri
12:07
Condiția impusă de FCSB Ce trebuie să facă Bîrligea pentru a se putea transfera în Serie A: „Altfel, nu se face!”
Citește mai mult
Condiția impusă de FCSB Ce trebuie să facă Bîrligea pentru a se putea transfera în Serie A: „Altfel, nu se face!”
Soarta Anei e în mâinile lui! Cine e profesorul de la TAS care va decide cazul Ana Bărbosu vs. FIG + Precedentul care o poate salva
Special
12:03
Soarta Anei e în mâinile lui! Cine e profesorul de la TAS care va decide cazul Ana Bărbosu vs. FIG + Precedentul care o poate salva
Citește mai mult
Soarta Anei e în mâinile lui! Cine e profesorul de la TAS care va decide cazul Ana Bărbosu vs. FIG + Precedentul care o poate salva
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:01
Ararat-Armenia - U Craiova LIVE de la 19:00. Un meci cu miză uriașă: calificarea în Europa League. Echipele de start
Ararat-Armenia - U Craiova LIVE de la 19:00. Un meci cu miză uriașă: calificarea în Europa League. Echipele de start
14:06
Liga Campionilor LIVE de la 19:00, tragerea la sorți a meciurilor din faza principală » Cum arată urnele + Tot ce trebuie să știi
Liga Campionilor LIVE de la 19:00, tragerea la sorți a meciurilor din faza principală » Cum arată urnele + Tot ce trebuie să știi
18:37
Gigi Becali, așa cum nu l-ai mai văzut VIDEO. Nu e AI! Cum a fost surprins patronul FCSB în drum spre Athos
Gigi Becali, așa cum nu l-ai mai văzut VIDEO. Nu e AI! Cum a fost surprins patronul FCSB în drum spre Athos
17:28
Variantă de avarie pentru Hagi Golgheterul Ligii 1, soluția surpriză pentru România în Nations League
Variantă de avarie pentru Hagi Golgheterul Ligii 1, soluția surpriză pentru România în Nations League
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist <span>s-a</span> nenorocit cu complicitatea LPF
Ferran

Cristian Geambașu: Ferran

Cristian Geambașu: Ferran
Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse
Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB
Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo <span>-</span> U Cluj
Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!
Bu-tu-ta-u

Silviu Tudor Samuilă: Bu-tu-ta-u

Silviu Tudor Samuilă: <span>Bu-tu-ta-u</span>
„Pregătiți-vă de Apocalipsă!”

Dan Udrea: „Pregătiți-vă de Apocalipsă!”

Dan Udrea: <span>„Pregătiți-vă</span> de Apocalipsă!”
Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot
David și Leon, un vis pentru mai târziu

Cristian Geambașu: David și Leon, un vis pentru mai târziu

Cristian Geambașu: David și Leon, un vis pentru mai târziu
CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!
Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat
Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?
Hagi, tratat despre fotbal sănătos

Cristian Geambașu: Hagi, tratat despre fotbal sănătos

Cristian Geambașu: Hagi, tratat despre fotbal sănătos
Sabotaj la CFR!

Cristian Geambașu: Sabotaj la CFR!

Cristian Geambașu: Sabotaj la CFR!
De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!
În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho
Capitala României, orașul antisport!

Dan Udrea: Capitala României, orașul antisport!

Dan Udrea: Capitala României, orașul antisport!
Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?
Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Dan Udrea: Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Dan Udrea: Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!
Top stiri
Ararat-Armenia - U Craiova LIVE de la 19:00. Un meci cu miză uriașă: calificarea în Europa League. Echipele de start
Europa League
18:01
Ararat-Armenia - U Craiova LIVE de la 19:00. Un meci cu miză uriașă: calificarea în Europa League. Echipele de start
Citește mai mult
Ararat-Armenia - U Craiova LIVE de la 19:00. Un meci cu miză uriașă: calificarea în Europa League. Echipele de start
Scene de război în UCL FOTO+VIDEO. Bătaie pe gazon la Lyon - Fenerbahce! Cum se apără jucătorul de la care a pornit totul: „Mi-au insultat mama și copiii”
Liga Campionilor
10:34
Scene de război în UCL FOTO+VIDEO. Bătaie pe gazon la Lyon - Fenerbahce! Cum se apără jucătorul de la care a pornit totul: „Mi-au insultat mama și copiii”
Citește mai mult
Scene de război în UCL FOTO+VIDEO. Bătaie pe gazon la Lyon - Fenerbahce! Cum se apără jucătorul de la care a pornit totul: „Mi-au insultat mama și copiii”
„Bătrân laș, ți-e frică!” FOTO+VIDEO. Val de meme-uri după ce Neymar a acceptat un  duel 1 la 1 cu un jurnalist de 69 de ani
Campionate
11:40
„Bătrân laș, ți-e frică!” FOTO+VIDEO. Val de meme-uri după ce Neymar a acceptat un duel 1 la 1 cu un jurnalist de 69 de ani
Citește mai mult
„Bătrân laș, ți-e frică!” FOTO+VIDEO. Val de meme-uri după ce Neymar a acceptat un  duel 1 la 1 cu un jurnalist de 69 de ani
Primarul Ciprian Ciucu rostește surprinzătoare patru cuvinte: "Îmi voi da demisia". Cum s-a ajuns (și) în această situație
B365
04:13
Primarul Ciprian Ciucu rostește surprinzătoare patru cuvinte: "Îmi voi da demisia". Cum s-a ajuns (și) în această situație
Citește mai mult
Primarul Ciprian Ciucu rostește surprinzătoare patru cuvinte: "Îmi voi da demisia". Cum s-a ajuns (și) în această situație

Echipe/Competiții

fcsb 65 CFR Cluj 40 dinamo bucuresti 21 rapid 31 Universitatea Craiova 28 petrolul ploiesti 14 Poli Iasi 2 uta arad 6 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Cupa Romaniei
24.08

Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo

Citește mai mult
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share