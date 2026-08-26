„Joacă la fel ca un italian” Mutu i-a analizat pe Bîrligea și Drăgușin: „Nu e ușor să te ia o echipă din Serie A”

Adrian Mutu (47 de ani) are încredere în Daniel Bîrligea (26 de ani), după transferul la Frosinone.

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Fost atacant la echipe precum Inter Milano, Juventus și Fiorentina, „Briliantul” este convins că Bîrligea se va adapta rapid la stilul de joc din Serie A.

Adrian Mutu, după transferul lui Bîrligea la Frosinone: „Joacă precum un vârf italian”

Mutu crede că avantajul atacantului de 26 de ani este și faptul că a crescut în Italia.

„Eu cred că atât Drăgușin, cât și Bîrligea pot să facă față. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că ei sunt crescuți acolo. Drăgușin de la 15-16 ani s-a dus acolo dacă nu mă înșel, iar Bîrligea chiar de foarte mic, de la 2 ani.

Știu mentalitatea italiană. Cunosc și fotbalul din ligile inferioare. Uite că pentru Bîrligea a fost bună întoarcerea în România.

L-au urmărit și nu e ușor să te ia o echipă din Serie A. El joacă precum un vârf italian. E obișnuit să redubleze, e bătăios, protejează mingea, are un stil ca italienii. E cam genul ăsta.

Spun așa ca să aibă lumea un reper. Inzaghi, el era mai mobil așa, cu un simț de gol mare. Eu cred că Bîrligea îl are și Italia pică mai bine pentru el decât România. Când l-am antrenat la Cluj, el vorbea română, dar gândea în italiană.

Cred că va avea o ambiție foarte mare, pentru că Italia e casa lui, până la urmă. El e italian. Eu cred că va reuși. Eu asta cred, nu înseamnă că neapărat se va întâmpla. Eu îl cunosc pe băiat, este un băiat extraordinar și un fotbalist bun”, a declarat Adrian Mutu la emisiunea „Fotbal Club” de la Digi Sport.

103 goluri a marcat Adrian Mutu în Serie A

FCSB poate încasa 5 milioane pe Bîrligea

Patronul de la FCSB a dezvăluit că, în prima fază, Frosinone va plăti 1,5 milioane de euro, iar dacă echipa va rămâne în Seria A se va activa clauza de transfer definitiv, pentru încă 3,5 milioane de euro.

„Ei dau un milion jumate și dacă nu retrogradează dau și restul. Dacă rămân în Serie A e obligatoriu. Sau dacă nu rămân și îl vor în continuare, pot să-mi dea banii.

Mie îmi convine. Că iau un milion jumate pe serviciile jucătorului. Și eu am mai prelungit pe încă un an, adică anul ăsta. Acum l-am recuperat pe un contract.

Dacă pleacă, iau atacant, normal. Nu stau așa.”, a declarat Gigi Becali pentru sursa citată.

4.500.000 de euro este cota lui Bîrligea, potrivit transfermarkt.ro

În vara lui 2016, atacantul ajungea la academia celor de la Palermo, unde a evoluat până în 2019. Ulterior, a mai jucat pentru Teramo, înainte de a veni la CFR Cluj, în 2022.

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