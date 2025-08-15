MM, peste toată istoria lui Dinamo Borna pe care o va atinge după ce FCSB și-a asigurat cel puțin prezența în Conference! Lasă în urmă marea rivală
MM, peste toată istoria lui Dinamo Borna pe care o va atinge după ce FCSB și-a asigurat cel puțin prezența în Conference! Lasă în urmă marea rivală

alt-text Dan Udrea
Publicat: 15.08.2025, ora 20:13
Actualizat: 15.08.2025, ora 21:47
  • FCSB a eliminat-o pe Drita, 6-3 la general, s-a calificat în play-off-ul Europa League și este sigură cel puțin de prezența pe tabloul principal din Conference.
  • Dubla cu Aberdeen și minimum 6 jocuri din a treia competiție continentală vor urca totalul meciurilor europene pentru Mihai Stoica, în calitate de conducător, la 186.
  • Dinamo, în întreaga sa istorie de 77 de ani, a disputat 180 de meciuri în cupele europene.

FCSB e prima echipă din România care și-a asigurat în acest sezon participarea pe tabloul principal al unei competiții europene. A trecut de Drita și are în buzunar cel puțin Conference League.

MM, peste toată istoria lui Dinamo

Din acest moment, și-a antamat cel puțin 8 meciuri pe continent: dubla cu Aberdeen (21 și 28 august), din play-off-ul Europa League, plus cele 6 jocuri din Conference, care se vor disputa între 2 octombrie și 18 decembrie.

Dincolo de realizarea clubului, performanța îi aduce unuia dintre conducătorii ei un record personal de istoria fotbalului românesc. Mihai Stoica, managerul roș-albaștrilor, va ajunge în decembrie, la finalul grupei XXL din Conference, la un total de 186 de meciuri în cupele europene în calitate de conducător.

Sau la 188 de jocuri, dacă FCSB va fi în Europa League. Partide bifate pentru 3 cluburi: Oțelul, FCSB și Unirea Urziceni.

Nivelul atins de MM Stoica e peste Dinamo all-time. Trupa din Ștefan cel Mare a adunat, în întreaga sa istorie, care are peste 77 de ani, 180 de meciuri. Bornă pe care oficialul FCSB o va atinge după returul cu Aberdeen, de pe 28 august, de la București.

Meci care o va trimite pe campioana României fie în Europa League, unde va avea cel puțin 8 meciuri, fie în Conference (minimum 6 jocuri).

8 ani
au trecut de la ultimul meci european disputat de Dinamo: august 2017, 0-3 cu Bilbao, în deplasare, după 1-1 la București

Mihai Stoica a fost pentru prima dată conducător de club la un meci european în urmă cu aproape 30 de ani. Mai precis în vara lui 1997. Atunci, el făcea cuplu cu Marius Stan și cei doi conduceau Oțelul. La finalul lunii iulie, gălățenii au disputat o dublă thriller în turul 2 preliminar al Cupei UEFA, cu HIT Gorica.

În tur, în Slovenia, Oțelul a pierdut 2-0. La retur, în minutul 85 era 4-0 pentru Oțelul, iar spectatorii sărbătoreau calificarea. Gorica a marcat de două ori, s-a termina 4-2, atunci conta regula golului în deplasare și Oțelul a fost eliminată.

Oțelul mai disputase în vara lui 1993, tot cu Stoica în conducere, 4 meciuri în Cupa Intertoto, cu Young Boys, Sigma Olomouc, Aarhus și Austria Salzburg, care însă nu sunt indexate ca întâlniri oficiale de cupe europene.

1992
e anul în care Mihai Stoica a intrat în fotbal, avea doar 27 de ani și devenea vicepreședinte al clubului Oțelul Galați

Majoritatea covărșitoare a meciurilor europene din CV-ul lui MM e reprezentată de participarea FCSB-ului pe continent. Au fost sezoane chiar și cu câte 18-20 de partide, așa cum s-a întâmplat anul trecut (20 de partide) și în 2005-2006 (18 partide).

Performanțe europene din palmaresul echipelor la care Mihai Stoica a fost conducător

  • 3 participări în grupele Champions League: două cu FCSB și una cu Urziceni
  • Semifinală de Cupa UEFA disputată de FCSB în 2005-2006
  • Trei prezențe în optimile Cupei UEFA/Europa League: 2004-2005, 2012-2013 și 2024-2025
  • 11 participări în grupele unei competiții europene: de 10 ori cu FCSB și o dată cu Unirea Urziceni
  • 7 calificări în primăvara europeană: de 6 ori cu FCSB și o dată cu Unirea Urziceni
60 de ani
a împlinit Mihai Stoica în luna aprilie

Dinamo, din cauza insolvențelor, dar și a rezultatelor modeste, are disputate doar două meciuri în cupele europene în ultimii 12 ani, dubla cu Bilbao din 2017, din Cupa UEFA. Și Dinamo nu va fi în Europa nici în acest sezon, dar ar putea reveni în vara lui 2026.

A ieșit din insolvență la timp și dacă va termina pe un loc care să-i permită accesarea cupelor europene sau va câștiga Cupa României, atunci, în iulie 2026, Dinamo va bifa partida cu numărul 181 pe continent, în istoria clubului. 

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Pachetul 2 fiscal: Ideea din SUA aplicată în România pentru taxarea multinaționalelor
Pachetul 2 fiscal: Ideea din SUA aplicată în România pentru taxarea multinaționalelor
Pachetul 2 fiscal: Ideea din SUA aplicată în România pentru taxarea multinaționalelor
Mihai Stoica dinamo europa fcsb drita
