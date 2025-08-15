Spartak Trnava - Universitatea Craiova 4-3 după prelungiri (0-3 în tur). Mihai Rotaru a povestit ce i-a spus Gigi Becali, finanțatorul FCSB, înainte de meci: „Știu că ar fi bine să ne calificăm toți, dar eu nu vreau!”.

Echipa din Bănie a condus cu 4-0 la general, dar a fost egalată de formația din Slovacia și a avut nevoie de prelungiri pentru a ajunge în play-off.

Gigi Becali nu-și dorește ca Universitatea Craiova și CFR Cluj să ajungă în cupele europene

FCSB e singura echipă din România sigură de prezența în faza principală a unei competiții UEFA în acest sezon. Dacă nu va trece de Aberdeen în play-off-ul Europa League, va continua în Conference League.

„M-a sunat ieri, într-adevăr. Ba nu, alaltăieri. Eu am zis să ne calificăm cu toții și el a zis să nu se califice decât ei. Zic «Bine, mă, Gigi, atunci să fii sănătos!».

Pe mine mă interesează nu să se califice în mod direct U Cluj, FCSB sau CFR. Pentru mine e important să se califice echipele românești. Pentru că e greu să pleci din turul 1 preliminar, turul 2 preliminar. Asta este singurul interes.

Dar el, așa cum a zis, este un om rău. Și răutatea îl caracterizează. Asta mi-a zis el «Mihai, știu, eu sunt rău. Știu că ar fi bine să ne calificăm toți, dar eu nu vreau. Știu că așa e logic și e bine pentru fotbal, dar eu sunt rău. Sunt rău și nu vreau să vă calificați!» ”, a declarat Rotaru, potrivit fanatik.ro.

CFR Cluj va juca pentru calificarea în Conference League cu Hacken (Suedia), în timp ce Universitatea Craiova se va duela cu Istanbul Bașakșehir (Turcia). Meciurile vor avea loc pe 21 și 28 august.

