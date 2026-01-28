„El este boss-ul aici” Elias Charalambous nu iese din cuvântul lui Gigi Becali: „Trebuie să respectăm deciziile lui”

Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul celor de la FCSB, a vorbit despre influența pe care o are Gigi Becali (67 de ani) la formația roș-albastră.

Meciul FCSB - Fenerbahce se joacă joi, de la ora 22:00, și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

După meciul pierdut de FCSB în ultima etapă de campionat, scor 1-4 cu CFR Cluj, Gigi Becali s-a prezentat la baza de antrenament din Berceni a echipei pentru a discuta cu jucătorii și staff-ul tehnic.

Patronul a trasat un obiectiv clar pentru roș-albaștri: maximum de puncte în ultimele 7 etape din sezonul regular.

Elias Charalambous, despre Gigi Becali: „El este șeful aici și noi trebuie să ascultăm”

Elias Charalambous a fost întrebat despre decizia lui Gigi Becali de a se prezenta la baza de antrenament, iar acesta l-a numit în nenumărate rânduri „the boss” (n.r. - șeful):

„Șeful (n.r. - Gigi Becali) a venit aici (n.r. - la baza de antrenament) pentru prima dată în ultimii trei ani. Știți că este echipa lui, el investește milioane în acest club, așa că are dreptul să vină aici oricând dorește să spună ce vrea, pentru că el este șeful aici și noi trebuie să ascultăm și să respectăm întotdeauna deciziile lui.

A fost o discuție plăcută, ne-a spus tuturor ce simte și este ceva ce îmi place. Să vorbim față în față și să spunem adevărul în fața tuturor, este ceva ce fac și eu și îmi place foarte mult să ascult. Fiecare are modul său de a spune lucrurile.

El spune de 30-40 de ani aceleași lucruri. Eu sunt aici, îmi fac treaba. Șeful, îl cunoaștem foarte bine, are felul lui de a vorbi.

Mie îmi place asta, știam asta înainte să vin aici, așa că nu am nicio problemă, poate să spună ce vrea, dar eu știu cine sunt, știu ce fac și asta îmi ajunge”, a declarat Elias Charalambous.

În ceea ce privește deciziile lui Becali de a anunța primul „11” al celor de la FCSB cu câteva zile înainte de meciuri, Charalambous a spus:

„Eu nu aș spune niciodată ce se întâmplă în vestiar, ce le spun jucătorilor mei, ce discutăm la antrenamente. Nu veți auzi niciodată și nu ați auzit niciodată ce se întâmplă în familia noastră.

Poate că șeful vrea să spună la televizor ce se întâmplă, dar din partea mea, nu veți auzi niciodată ce se întâmplă”, a completat Elias Charalambous.

Elias Charalambous: „În astfel de situații, nu voi părăsi niciodată barca”

După înfrângerea celor de la FCSB cu CFR Cluj, Elias Charalambous a declarat că este gata oricând să plece de la echipă și se lasă la dispoziția clubului.

Acum, tehnicianul cipriot a precizat că nu va părăsi campioana României în astfel de momente dificile.

„Mi-ar fi mai ușor să plec dacă situația ar fi mai bună. În astfel de situații, nu voi părăsi niciodată barca , mai ales când îi spun proprietarului că aș fi dispus să plec dacă nu mai au nevoie de mine la club, iar el spune că are nevoie de mine.

Așa că îmi asum responsabilitatea și spun că, dacă nu mai sunt necesar, sunt dispus să plec, dar în această situație nu este cel mai bun lucru pentru mine.

Nu este în caracterul meu să trăiesc momente dificile, poate că în momente mai ușoare ar fi în regulă, dar cu siguranță nu am în minte să părăsesc acest club, pentru că nu numai că am câștigat multe lucruri împreună, dar și pentru sprijinul pe care l-am primit încă din prima zi de la toată lumea”.

Trebuie să știți că am arătat de multe ori că îmi voi asuma responsabilitatea pentru acest club și acesta este modul meu de a fi acum Elias Charalambous, antrenor FCSB

Tehnicianul campioanei a continuat, mai apoi:

„Da, ceea ce am spus înainte, după meciul trecut (n.r. - cu CFR, scor 1-4), era ceea ce simțeam în acel moment și de aceea am spus-o.

Erau sentimentele mele și am spus ceea ce simțeam, dar acum sunt aici, încă aici, așa că ceea ce trebuie să fac acum este să încerc să muncesc din greu, pentru că suntem într-un club în care șeful (n.r. - Gigi Becali) ne oferă tot ce avem nevoie și avem totul, așa că trebuie să dau mai multe lucruri înapoi.

Sunt o persoană care încearcă întotdeauna să-și asume responsabilitatea și o voi face întotdeauna.

Mă cunoașteți foarte bine și poate că după meciul din Europa League (n.r. - cu Dinamo Zagreb, 1-4) am vorbit puțin despre jucători pentru prima dată și singurul motiv pentru care am făcut-o, iar ei știu asta, este pentru a le trezi puțin ego-ul”.

Programul FCSB în Europa League

Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1

0-1 FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2

- Young Boys (Elveția) 0-2 FCSB - Bologna (Italia) 1-2

- Bologna (Italia) 1-2 Basel (Elveția) - FCSB 3-1

3-1 Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 1-0

1-0 FCSB - Feyenoord (Olanda) 4-3

- Feyenoord (Olanda) 4-3 Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 4-1

4-1 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

VIDEO. Antrenamentul celor de la FCSB înainte de meciul cu Fenerbahce

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport