Pe cine înfruntă FCSB: „Un mincinos” Antrenorul care face tactica pe teren cu peturi și care l-a forțat pe Courtois să se retragă de la națională

Domenico Tedesco, antrenorul lui Fenerbahce, între metodele tactice nonconformiste și conflictul cu vedetele.

Tehnicianul italo-german în vârstă de 40 de ani a fost demis la majoritatea echipelor pe care le-a pregătit.

Domenico Tedesco are 40 de ani și, până la această vârstă, a avut deja șase echipe pregătite în carieră.

Actualul antrenor al lui Fenerbahce a început devreme ca tehnician.

Tedesco a fost concediat de 4 ori la precedentele 5 echipe

La 31 de ani, în 2017, a debutat în fotbalul profesionist la Erzgebirge Aue, în liga a doua germană, dar a plecat după trei luni.

A fost demis și la Schalke, în martie 2019, deși în 2018 încheiase pe locul 2 în Bundesliga. La fel, RB Leipzig, în septembrie 2022, după nici măcar un an, chiar dacă a cucerit Cupa Germaniei, 1-1, 4-2 la penaltyuri în finala cu Freiburg.

A fost dat afară și de la naționala Belgiei, în ianuarie 2025.

Italo-germanul a plecat el numai de la Spartak Moscova, în 2021, la sfârșitul sezonului.

E la Fenerbahce din septembrie 2025, înlocuindu-l pe Jose Mourinho, concediat la finele lui august.

Tedesco, lecție tactică pe teren pentru Asensio

În primele cinci luni la Fener, Tedesco a cucerit un trofeu, Supercupa Turciei, 2-0 în finala cu Galatasaray, și a surprins prin metodele sale nonconformiste.

De exemplu, ce a făcut pe 18 ianuarie, la 3-2 în deplasare cu Alanyaspor. A fost condus de două ori și totuși a reușit să câștige.

Cum i-a explicat Tedesco lui Asensio ce voia să facă Foto: captură TV

Când scorul era 2-2, l-a chemat la marginea terenului pe Marco Asensio și i-a arătat ce voia de la el.

Scheme tactice demonstrate de antrenor direct pe iarbă, cu trei peturi de apă.

Lecția sa a avut efect imediat. Chiar Asensio i-a pasat decisiv lui Talisca la golul victoriei.

Tedesco și conflictul cu portarul Courtois: „Am explodat”

Tânăr, fără multă experiență, Tedesco nu are o relație prea bună cu liderii vestiarului. Nu cu toți, cel puțin.

La naționala Belgiei a avut un conflict total cu Thibaut Courtois, goalkeeperul lui Real Madrid, unul dintre cei mai valoroși portari ai lumii.

În vara lui 2023, cu un an înainte de Euro, i-a oferit banderola de căpitan lui Lukaku la 1-1 cu Austria, în preliminariile CE, refuzându-l pe Courtois.

Discuție în contradictoriu între Tedesco și Courtois Foto: Imago

Portarul s-a supărat, cei doi s-au certat, selecționerul a ieșit public și a spus ce s-a întâmplat, iar Courtois a părăsit valvârtej „diavolii roșii” și, ulterior, a anunțat că se retrage de la națională cât rămâne Tedesco. Pe care l-a numit „mincinos”.

După demiterea germanului, Courtois s-a întors la lot și s-a plâns de precedentul selecționer.

„Antrenorul nu a venit nici măcar o dată să discute cu mine. Nu trăisem niciodată așa ceva. Am explodat, am simțit că nu mă respectă și mi-am pierdut încrederea în el.

În acel moment, am știut că nu mai există cale de întoarcere”.

Au fost spuse minciuni. Când selecționerul a zis că a făcut tot posibilul să rezolve situația, nu era adevărat Thibaut Courtois, portarul Belgiei

Tedesco a fost concediat în ianuarie 2025, dar federația nu mai voia să-l păstreze de la Euro.

Numai locul 2 în grupă, după România, și eliminare în optimile de finală, 0-1 cu Franța.

Ultimul antrenament al lui Fenerbahce

