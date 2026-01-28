Pe cine înfruntă FCSB: „Un mincinos” Antrenorul care face tactica pe teren cu peturi și care l-a forțat pe Courtois să se retragă de la națională

- Domenico Tedesco, antrenorul lui Fenerbahce, între metodele tactice nonconformiste și conflictul cu vedetele.
- Tehnicianul italo-german în vârstă de 40 de ani a fost demis la majoritatea echipelor pe care le-a pregătit.
- FCSB - Fenerbahce se joacă în ultima etapă de Europa League joi, de la ora 22:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi 1 și Prima Sport 1.
Domenico Tedesco are 40 de ani și, până la această vârstă, a avut deja șase echipe pregătite în carieră.
Actualul antrenor al lui Fenerbahce a început devreme ca tehnician.
Tedesco a fost concediat de 4 ori la precedentele 5 echipe
La 31 de ani, în 2017, a debutat în fotbalul profesionist la Erzgebirge Aue, în liga a doua germană, dar a plecat după trei luni.
A fost demis și la Schalke, în martie 2019, deși în 2018 încheiase pe locul 2 în Bundesliga. La fel, RB Leipzig, în septembrie 2022, după nici măcar un an, chiar dacă a cucerit Cupa Germaniei, 1-1, 4-2 la penaltyuri în finala cu Freiburg.
A fost dat afară și de la naționala Belgiei, în ianuarie 2025.
Italo-germanul a plecat el numai de la Spartak Moscova, în 2021, la sfârșitul sezonului.
E la Fenerbahce din septembrie 2025, înlocuindu-l pe Jose Mourinho, concediat la finele lui august.
Tedesco, lecție tactică pe teren pentru Asensio
În primele cinci luni la Fener, Tedesco a cucerit un trofeu, Supercupa Turciei, 2-0 în finala cu Galatasaray, și a surprins prin metodele sale nonconformiste.
De exemplu, ce a făcut pe 18 ianuarie, la 3-2 în deplasare cu Alanyaspor. A fost condus de două ori și totuși a reușit să câștige.
Când scorul era 2-2, l-a chemat la marginea terenului pe Marco Asensio și i-a arătat ce voia de la el.
Scheme tactice demonstrate de antrenor direct pe iarbă, cu trei peturi de apă.
Lecția sa a avut efect imediat. Chiar Asensio i-a pasat decisiv lui Talisca la golul victoriei.
Tedesco și conflictul cu portarul Courtois: „Am explodat”
Tânăr, fără multă experiență, Tedesco nu are o relație prea bună cu liderii vestiarului. Nu cu toți, cel puțin.
La naționala Belgiei a avut un conflict total cu Thibaut Courtois, goalkeeperul lui Real Madrid, unul dintre cei mai valoroși portari ai lumii.
În vara lui 2023, cu un an înainte de Euro, i-a oferit banderola de căpitan lui Lukaku la 1-1 cu Austria, în preliminariile CE, refuzându-l pe Courtois.
Portarul s-a supărat, cei doi s-au certat, selecționerul a ieșit public și a spus ce s-a întâmplat, iar Courtois a părăsit valvârtej „diavolii roșii” și, ulterior, a anunțat că se retrage de la națională cât rămâne Tedesco. Pe care l-a numit „mincinos”.
După demiterea germanului, Courtois s-a întors la lot și s-a plâns de precedentul selecționer.
„Antrenorul nu a venit nici măcar o dată să discute cu mine. Nu trăisem niciodată așa ceva. Am explodat, am simțit că nu mă respectă și mi-am pierdut încrederea în el.
În acel moment, am știut că nu mai există cale de întoarcere”.
Au fost spuse minciuni. Când selecționerul a zis că a făcut tot posibilul să rezolve situația, nu era adevărat Thibaut Courtois, portarul Belgiei
Tedesco a fost concediat în ianuarie 2025, dar federația nu mai voia să-l păstreze de la Euro.
Numai locul 2 în grupă, după România, și eliminare în optimile de finală, 0-1 cu Franța.